「全球微粵曲大賽第六屆演唱賽」總決賽 新「聲」綻放 唱響粵韻新活力

在12月15日，「全球微粵曲大賽第六屆演唱賽」總決賽暨頒獎典禮在廣州粵劇藝術博物館隆重上演，42位選手以其細膩且極富感染力的表演，或婉轉動聽、或鏗鏘有力、或穩重厚實、或細膩深情，各展風采。最後在精彩的演唱和專業的評選下，決出金獎9個、銀獎11個、銅獎13個，以及最佳台風獎、最佳潛質獎、最佳創意獎等6個單項獎。

是次頒獎典禮採用融媒直播的方式進行，同步在珠江經濟台、南方生活廣播的粵聽APP、騰訊視頻號播出，為全球網友帶來了一場「唱粵韻、贊粵韻」的精彩文化盛宴。

Presented by：WAW Creation

「全球微粵曲大賽」於2015年創辦，大賽一直秉持「以曲會友、聯四海知音，交流技藝、承傳統文化」的宗旨，專注做好中華優秀傳統文化的傳播和弘揚工作。目前，大賽已成功舉辦六屆「演唱賽」和五屆「作品創作賽」，並延伸舉辦了「微粵曲雲直播」、「文化進萬家」等系列活動。「全球微粵曲大賽」開賽至今，全網搜索及閱讀量超過3,800萬，累計超過5,750萬人次通過賽事網上直播線上收聽觀看。

大賽上粵曲小調、經典唱段、起調拖腔、韻味悠長，餘音嫋嫋、縈繞不絕。世界不同膚色戲迷曲友相聚粵劇博物館，共唱粵韻，歡聚一堂。主辦單位強調，未來「全球微粵曲大賽」將以傳統與創新相融合為特色，繼續打造這一具有長遠品牌影響力的文化創意IP，在傳承和弘揚粵曲文化的道路上譜寫新章！

全球眾多粵曲愛好者參與

「全球微粵曲大賽第六屆演唱賽」吸引了全球眾多粵曲愛好者報名參賽，除了廣東各地市，更吸引了來自香港、澳門，以及遠在美國、英國、加拿大、日本、澳洲、新加坡、墨西哥的選手報名的參與，可見大賽的吸引力、傳播力、影響力非常廣泛。

本屆大賽自9月啟動，歷時4個月，通過各個賽區海選、預賽、決賽，再集結進入總賽區，競逐激烈。最終青少年組12強、成年組14強、海外組5強、專業組11強，共42名選手站上了總決賽舞台，過關斬將，一決高下。

新星有驚喜專業組扎實

參賽選手中年齡最小的是來自佛山今年9歲的馮子朗，他是當地薄有名氣的曲藝小明星，舞台表現有板有眼；梁韻清、徐詩晴對唱「全球微粵曲大賽第四屆作品創作賽」金曲作品《情繫「搜書院」》，梁韻清的子喉行腔婉轉、細膩深情，徐詩晴的平喉平穩低沉、穩重厚實，現場表演獲得評委一致好評；潘俊傑一曲《悲歌滿江紅》，唱腔鏗鏘有力，神態自然、動作流暢；還有鄧澄、黃韻嘉、蘇豪賢、蕭玥怡、陸茵、徐梓朗、吳雨羲、林子涵，這些孩子們的表現可圈可點，粵韻新「聲」讓人驚喜……一張張明媚稚嫩的臉龐、一曲曲悅耳動聽的唱段，是生機盎然、熱愛傳統曲藝文化的新生力量。

成年組的選手更是多才多藝，曲藝水準不可小看。來自星海音樂學院的肖寶林、莫汝彤、來自澳門演藝學院的吳梓茵，讓人看到一批正在冉冉升起的曲藝新星。

專業組的參賽選手實力更是旗鼓相當，角逐也最為激烈，他們以扎實的唱功、專業的水準，得到評委和現場觀眾一致好評。

香港選手取佳績

香港選手在是次大賽中亦取得佳績，包括1金3銀2銅，其中金獎為黃綽琪，兼獲最佳台風獎；取得銀獎的包括佘嘉樂、黃韻嘉及鄧澄，其中鄧澄兼獲最佳潛質獎；而陳家希及徐梓朗則獲得銅獎。

「全球微粵曲大賽第六屆演唱賽」總決賽要求選手在規定的3-6分鐘內，現場演繹自己的拿手粵曲。評委團根據選手演唱的音準音色、板式節奏、行腔吐字、感情處理、表演台風等方面進行評分。

專業評審 實至名歸

是屆賽事的專業評委團，由粵劇曲藝界名家老倌組成，陣容強大。包括有廣東省文聯副主席、著名粵劇表演藝術家倪惠英，國家一級演員、著名曲藝演唱家何萍，國家一級演員，著名粵劇表演藝術家曾慧（中國澳門代表），著名粵曲星腔第四代傳人、中國曲協香港會員聯誼會名譽主席葉幼琪（中國香港代表），以及主辦單位的代表兼評委——民盟中央經濟委員會副主任、國際菁英會主席、廣東省廣府人聯誼總會執行會長胡智榮。

精彩表演增氣氛

在當晚頒獎典禮上，國家一級演員、第十九屆中國戲劇梅花獎得主曾慧，以及粵曲新學員吳梓茵、黎玉媚、陸茵，合作演唱獲得「全球微粵曲大賽第五屆作品創作賽」金獎的曲目《綠滿鼎湖》；廣東粵劇促進會會長、著名粵劇表演藝術家倪惠英，民盟中央經濟委員會副主任、國際菁英會主席、廣東省廣府人聯誼總會執行會長胡智榮精彩演繹粵曲對唱、榮獲「全球微粵曲大賽第四屆作品創作賽」金獎作品的《航天驕子》；此外，來自廣東音樂曲藝團的青年演唱家林彩霞和中國香港歌影視藝人方俊合作演繹廣東小曲《平湖秋月》；還有廣州市荔灣區青少年宮小梅花少兒粵劇實驗藝術團的同學們帶來的《童聲粵韻共築梨園夢》，孩子們通過專業系統的學習後，一字一腔、一板一眼、一招一式，舉手投足間精准地把粵劇粵曲的四功五法完美呈現。名家名曲、孩童獻藝，為頒獎晚會現場增添了歡樂熱烈的氣氛。

粵韻中的濃濃鄉情——海外選手

距今已有300多年歷史的粵劇粵曲，滲透著嶺南人民的文化傳統，是華人華僑與祖國交流的重要紐帶之一，也是海內外同胞族群認同和文化交流的重要媒介。粵劇粵曲在海外傳遞著鄉音和鄉情，也承載著海外組選手的故鄉情。

來自墨西哥的陳雪金，自幼喜愛唱粵曲，聲聲粵韻伴隨她的成長；來自美國的馬晶晶，一位金髮碧眼的小姑娘，唱起粵曲字正腔圓、咬字珠圓玉潤；還有新加坡的高美棻、日本的原彩晶、澳洲的徐旖微，粵劇粵曲，既是她們不變的鄉音，也寄託著她們心底那一抹濃濃的鄉情。

全球微粵曲大賽第六屆演唱賽

指導：廣東省文學藝術界聯合會、廣東廣播電視台

主辦：廣東廣播電視台南方生活廣播、廣州市振興粵劇基金會、胡智榮文化基金、珠江經濟台、廣東省曲藝家協會、廣東省流行音樂協會、香港電台第五台、明報、澳門廣播電視股份有限公司

聯合主辦：紅線女藝術中心、香港日興文化發展促進會、香港愛心傳送、香港粵劇演員會、澳門粵劇曲藝總會

協辦：粵劇藝術博物館、廣東省各地市曲協、美西八和會館、香港《戲曲之旅》、香港戲曲促進會

支援：中國文學藝術界聯合會香港會員總會、澳門文化界聯合總會、中國曲藝家協會香港會員分會

鳴謝：廣州美亞股份有限公司、廣州廣之旅國際旅行社股份有限公司、愛達郵輪（上海）有限公司。