市場信息：橫琴華發商都正式開業

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提供多樣化商圈及城市體驗

現場橫琴華發商都並舉行「為你啟新」開業活動，設置了冬日小鎮市集、星光音樂會，與琴澳居民共享歡樂。橫琴華發商都相關負責人表示，橫琴華發商都將持續完善升級品牌店鋪，注重引入與主理人進行合作，為消費者提供一個多樣化的商圈和城市生活體驗。

橫琴華發商都位於琴海東路，與橫琴跨境電商產業園、橫琴口岸共同打造集商業、辦公、出行於一體的10分鐘出行圈。自去年10月試運營以來，已成為合作區新的網紅打卡點。在橫琴華發商都北區，眾多澳門本土老字號紛紛布局。目前已開業的地道澳門品牌有不少內地首店，包括50年老字號青洲林記、30年老字號公雞葡國菜已開業，涵蓋從輕食到特色餐飲類別。其中青洲林記憑藉澳門特色風味的豬骨煲、羊腩煲、避風塘炒蟹等菜品備受澳門居民喜愛。

珠海華發實業股份有限公司首席配套官、華發商業執行董事兼總經理李向東介紹，在「心悅無界」商業理念的引領下，橫琴華發商著力引進符合琴澳居民需求的創新引領型生活方式業態與琴澳兩地特色主理人品牌。如今，項目的招商率已完成90%，其中澳資品牌比例達到79%。

值得關注的是，橫琴華發商都內已經有諸多特色鮮明的入駐商家，如具備特色火鍋廳的中影燈塔影城、珠海本地餐飲咬金和得閒打邊爐、特色火鍋新銳遇見山等。同時，商場還引進了騎行生活方式Bike Work品牌廣東首店、珠海首家露營生活方式體驗店飛浪、寵物綜合體驗館揮爪品牌珠海首店、家居與烘焙的跨界融合店山與，滿足客群全方位消費需求。

（資料：華發集團）