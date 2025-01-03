灣區速遞：博智林機器人在香港公屋批量施工

【Presented by：WAW Creation】近日博智林機器人在香港上水第四區2號公營房屋項目C棟完成了22F-33F的室內塗料工程，這是香港地區首個由機器人以全自動的方式批量完成的工程項目。在是次施工過程中，博智林的膩子塗覆、膩子打磨、室內噴塗機器人及自動供料系統大顯身手，僅以一個多月時間就完成了10層樓所有塗料工序的施工，並首次在香港實現了2人3機、一天一層的施工模式。
Presented by：WAW Creation
其中，膩子塗覆機器人的作業效率達到人工的4倍；膩子打磨機器人的完工品質達到香港最高級別的私人屋標準；室內噴塗機器人的精細搭接工藝使油漆耗量減少5%；自動補料系統使配套用工數減少50%；整套機器人工藝有效降低了項目的用工總成本。
施工過程中，香港房屋署、中建海外、里安建業、油漆商會、HKCA&HDAD等相關機構均有前來實地考察。
這個工程項目的完成，既是內地建築機器人在香港公營房屋的首次多工序批量真實施工，又是博智林建築機器人的整體效益首次獲得香港同業的認可，為建築機器人行業的發展贏得了良好的聲譽。而截至目前，博智林機器人已經在新加坡、馬來西亞、泰國、俄羅斯和越南等多個國家實現應用。
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