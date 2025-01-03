灣區速遞：博智林機器人在香港公屋批量施工

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其中，膩子塗覆機器人的作業效率達到人工的4倍；膩子打磨機器人的完工品質達到香港最高級別的私人屋標準；室內噴塗機器人的精細搭接工藝使油漆耗量減少5%；自動補料系統使配套用工數減少50%；整套機器人工藝有效降低了項目的用工總成本。

施工過程中，香港房屋署、中建海外、里安建業、油漆商會、HKCA&HDAD等相關機構均有前來實地考察。

多工序施工贏境外首讚

這個工程項目的完成，既是內地建築機器人在香港公營房屋的首次多工序批量真實施工，又是博智林建築機器人的整體效益首次獲得香港同業的認可，為建築機器人行業的發展贏得了良好的聲譽。而截至目前，博智林機器人已經在新加坡、馬來西亞、泰國、俄羅斯和越南等多個國家實現應用。

（資料：碧桂園）