連線大中華：浙港廣告業交流 促進兩地合作

Presented by：WAW Creation

會上，浙港兩地進行深入交流，藉此促進兩地廣告行業的深度交流與合作，推動行業發展，深入了解內地互聯網科技與廣告行銷領域的最新趨勢和發展。同時，亦在幫助浙江企業出海，讓香港企業入海打造一流的平台服務。期盼兩地合作進入新時代共謀發展的雙引擎，為浙港兩地的文化交流、經濟合作做出貢獻。

活動期間，高麗娟會長與鄭皓丰、柯紅霞、梁婉嫦，浙江省香港商會青年專委會主任、香港寶麗控股集團有限公司總裁高子祥，走訪阿里巴巴集團、萬同集團、無憂傳媒，調研浙江省數字廣告領域的最新發展和創新實踐，並分別召開座談會。此次交流活動雙方圍繞數字行銷策略、品牌建設，新媒體時代的創意生產和商業化運作進行深入交流，加深了香港與浙江兩地廣告行業與多媒體融合發展方面的積極探索，為未來的合作奠定了堅實基礎。相信在未來，兩地將在更多領域展開緊密合作，共同迎接行業發展的新機遇。此外，高麗娟及鄭皓丰還於12月27日受邀出席清波街道「清河·同心坊」在南宋御街揭牌儀式。