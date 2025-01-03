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連線大中華：浙港廣告業交流 促進兩地合作

【Presented by：WAW Creation】12月26日，浙江省廣告協會2024年度工作交流會在杭州之江飯店隆重召開，眾多廣告行業的專家和精英匯聚，以「求新求變，破繭成蝶」為主題，探討廣告行業的創新與變革。香港廣告業聯會會長、寶麗集團控股有限公司董事長高麗娟，與香港廣告業聯會常務執委、香港明報中國業務總監鄭皓丰，香港廣告業聯會副秘書長、香港靈鋒廣告有限公司總經理柯紅霞，前香港特別行政區政府食物環境衛生署高級總監梁婉嫦出席交流會。

Presented by：WAW Creation

 

會上，浙港兩地進行深入交流，藉此促進兩地廣告行業的深度交流與合作，推動行業發展，深入了解內地互聯網科技與廣告行銷領域的最新趨勢和發展。同時，亦在幫助浙江企業出海，讓香港企業入海打造一流的平台服務。期盼兩地合作進入新時代共謀發展的雙引擎，為浙港兩地的文化交流、經濟合作做出貢獻。

活動期間，高麗娟會長與鄭皓丰、柯紅霞、梁婉嫦，浙江省香港商會青年專委會主任、香港寶麗控股集團有限公司總裁高子祥，走訪阿里巴巴集團、萬同集團、無憂傳媒，調研浙江省數字廣告領域的最新發展和創新實踐，並分別召開座談會。此次交流活動雙方圍繞數字行銷策略、品牌建設，新媒體時代的創意生產和商業化運作進行深入交流，加深了香港與浙江兩地廣告行業與多媒體融合發展方面的積極探索，為未來的合作奠定了堅實基礎。相信在未來，兩地將在更多領域展開緊密合作，共同迎接行業發展的新機遇。此外，高麗娟及鄭皓丰還於12月27日受邀出席清波街道「清河·同心坊」在南宋御街揭牌儀式。

 

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更新時間:2025-01-03 13:17
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