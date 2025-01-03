廣州開發區西區紅酒文化街活化 招商打造夜經濟商業街

為重新「活化」紅酒街，西區紅酒文化街建設專班在2023年11月成立，九個政府部門及兩個基礎國企參與其中，開發區投資集團作為業主方及營運方，正進行營運招商，計劃將紅酒街重新打造成集合餐飲、娛樂、零售於一身的商業街，並先後舉辦了啤酒節及燈光節，吸引人流在此聚集。

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「紅酒街」以從事紅酒貿易而聞名，於2005至2013年最為輝煌。紅酒街全長約一公里，車道兩旁以樓高三層的建築物為主，建築面積達七萬平方米。以往業務主要是將進口紅酒批發銷售至內地，一樓是展示區，設有寬大的落地玻璃展示紅酒，二三樓是辦公樓層。隨著全國各地相繼設立保稅區，很多紅酒商已陸續遷出，返回自己所屬的地方開業，紅酒街因此變得冷清。

大型餐飲品牌計劃進駐

據開發區投資集團西區公司介紹，他們計劃將紅酒街重新打造成中高檔的商業街，以夜經濟為定位，通過燈飾及活動吸引人流關注，增強商戶在此開業的信心。據知目前已有多個知名品牌計劃進駐，包括星巴克及麥當勞，其後還會陸續接洽冰室、中餐飲、火鍋店，以至引進泰國菜、越南菜等餐飲品牌。而街道的另一邊會以零售店為主，目標吸引更多大品牌進駐。

此外，廣州開發區穗港智造合作管委會、開發區投資集團聯同中共廣東省委港澳工作辦公室及其轄下的廣東省粵港澳合作促進會，在紅酒街共同推進「黃埔港澳城」項目，打造「跨境電商+保稅展示」的新模式和新業態，以及港澳青年創業示範區。目標吸納百貨商及零售商的第二三代年輕一代到來發展業務，已初步接觸香港商戶意向。項目將落戶紅酒街一個樓高三層，建築面積為5,600平方米的物業內。

定期辦活動維持「人氣」

要吸納商戶進駐，首要是具有特色及人氣。營運方代表認為「紅酒街」具備三大優勢，第一是與民居有一段距離，不會對居民做成滋擾，「開得夜」也不會被投訴。第二是有一塊兩萬多平方米的空地，可用作停車場或遊樂園。第三是鄰近綜合保稅區，已有保稅直購店在此經營，可在短時間將綜保區的商品送到顧客手上。

營運方將沿用「紅酒街」的名字，通過吸納不同產業豐富紅酒街的發展。短期目標會以兩至三年時間打造，期望每兩個月舉辦一次活動，以維持人氣。例如早前通過啤酒節作為官宣，傳達未來會有很多活動在此舉辦。另外，適逢2024年廣州開發區建區四十周年，紅酒街經過粉飾布置，於11月14日結合廣州市的燈光節，舉行了一場盛大的慶祝活動，設置了大約一百個美食及娛樂攤位、提供表演節目及策展活動，吸引大批市民參與。通過吸引商戶進駐，舉辦各式活動，令紅酒街再顯活力。

「前店後倉」電商新模式

2024年1月20日，全國第一家跨境電商在「紅酒街」開業。廣州跨境通電子商務有限公司運營經理蘇福昌表示，這店是跨境電商的一種創新模式，稱為「前店後倉」。在黃埔區政府及海關的支持下，在此開設了一間線上線下融合的商店，主要將進口產品，通過跨境電商的模式進行銷售。當中的創新特色是能夠「極速通關」，在店內購買的商品，基本只需十分鐘左右，就能從綜保區交到消費者手上。

蘇福昌指，店內的產品主要分幾大類，包括母嬰產品、保健品、美妝護膚品以及港藥等。顧客在店內進行購物體驗後，還可在家直接從線上購買。另外，他們還推出無人機配送服務，配送範圍在100公里內，最大承重量為40公斤。

他特別強調，支持港澳商戶直接到此開店，通過跨境電商模式，可以實現將港澳商鋪前移至廣州開店。

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