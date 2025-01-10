moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

個人理財 > 活在灣區

深圳內望：去年全年住宅成交量增長44% 止跌回穩

【Presented by：WAW Creation】根據深圳住建局資料，12月深圳一手住宅網簽6,769套，同比上升165%，環比下滑16.2%，但依然為近47個月第二高；12月新房認購5,278套。二手住宅過戶8,282套，同比上升133.7%，環比上升16.2%，二手住宅成交套數創近51個月最高，也是2020年9月以後首次突破8,000套。本月成交量，與去年同期相比，增長幅度相當大，市場從低位元反彈情況明顯。另一方面，與上個月對比的話，依然持續上升的態勢，止跌回穩效果顯著。

 

Presented by：WAW Creation

 

總結2024年，深圳一手住宅網簽37,972套，同比上升20.1%；二手住宅過戶54,487套，同比上升66.3%，二手住宅成交近4 年首次突破5 萬套， 佔總成交重達到59%，為近4年最高，二手市場重回市場主導地位，市場發展更為健康。

綜合而言，全年一手房及二手房合共成交92,459套住宅，同比上升44%，接近疫情前的平均成交量水準，止跌回穩任務基本上完成。

 

上月成交穩步提升房價原地踏步

12月份市況穩定，政策上基本上沒有什麼大的變化，只有取消豪宅稅政策正式開始執行，以及安居房政策重磅通知。經濟上也沒有甚麼突破，市場成交量雖然穩步提升，

但是房價還是原地踏步。房產買賣，可以說是買賣雙方博弈的結果，市場火爆的時候，是賣方市場，反過來市場低迷的時候，是買方市場。當下市況穩定，所以既不是賣方市場，也不是買方市場，雙方在博弈過程中，可以說是勢均力敵，賣方不敢坐地起價，買方也沒有條件不斷壓價。

存量房市場，是典型的買賣雙方博弈的市場，市況穩定，沒有大起大落，更有利於健康發展，否則遇到什麼風吹草動，買賣雙方任何一方，都有可能反悔，容易退出交易。受豪宅稅取消政策正式開始執行刺激，豪宅成交量有所增加，但是增幅不及預期，反映稅費多少，不是客戶考慮入市的主要原因，後市房價走勢才是決定性因素。

新房市場方面，性價比高的住宅項目，依然備受歡迎。「鵬宸雲筑」強勢開售，成功成為2024年深圳壓軸的「日光盤」。另外，「縉樾府」開盤，銷售情況也相當不錯；「中建觀玥」繼之前日光之後，再次加推開盤，熱度不減，銷售火爆。豪宅市場方面，「深業世紀山谷」開盤，雖然減少和管道的合作，但是客戶上門還是絡繹不絕，最終實現一天銷售70億元的驕人業績。

政策方面，11月13日，財政部、稅務總局、住房城鄉建設部發布了《關於促進房地產市場平穩健康發展有關稅收政策的公告》，稅務總局發布了《關於降低土地增值稅預徵率下限的公告》，自2024年12月1日起執行。主要內容包括：住房交易契稅減少，增值稅範圍調整，土地增值稅預徵率下限降低。北京、上海、深圳相繼落地政策，取消豪宅普宅的劃分。

 

執行新政的影響

上述政策正式執行的影響，主要有以下幾個方面：

1. 降低契稅稅率，進一步降低購房者置業成本，更加利好改善性住房需求釋放。政策落地將進一步降低購房者置業成本，對於剛需和改善性住房需求均有較大利好，特別是改善性住房需求，對於一線城市稅收優惠力度則更大。

2. 降低一線城市增值稅稅費，完善與取消普宅標準的配套政策。目前北京、上海、深圳已經明確取消普宅標準，該項政策可以明顯降低一線城市增值稅稅費，進一步降低購房者置業成本，也將助力一線城市市場繼續修復。

3. 降低土地增值稅預徵率下限，降低企業預繳稅額，緩解企業資金壓力。是次將各地區土地增值稅預徵率下限統一降低0.5%，各地將在下限的基礎上執行具體預徵率，降低預徵率有利於降低企業預徵預繳的土地增值稅，降低企業資金壓力，對於當前穩定企業預期也將帶來積極影響。

4. 政策利好持續釋放，對於市場信心有提振作用，對於購房者、房企均將產生實質性利好，降低購房者置業成本、緩解房企資金壓力，有利於進一步穩定市場預期、提振購房者置業信心。

5. 政策節奏和思路有調整，持續、漸進的利好政策或將持續。與過去市場降溫後再出新政的節奏相比，當前政策跟隨加速，即便市場還未出現顯著降溫，新政也已落地；另一方面，與前期通過限購政策放鬆以促進剛性需求的釋放不同，此次政策直指改善性需求，通過稅負成本的調降疏通交易潛在的堵點，政策思路出現調整。

 

新安居房政策利好商品房

另外要留意的是，12月份發布的安居房政策重磅通知，對當下的人才房來說，等於斷了大家賣人才房的路，原來大家還期望不補差價或者少補，畢竟現在商品房都已經7折多賣了。

現在這個政策相當於市場價格的71折，主要是要鎖死10年，當下購買還要一堆的條件，比商品房限制多很多，尤其是關外的。對於商品房是利好消息，分流少了，2024年人才房賣不動就是沒有分流到中低檔次商品房的客戶！

 

金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金2673.52674.0
港金2482624833
倫敦銀30.27530.315
鈀金935.5950.5
鉑金960.6968.6
美電7.78177.7822
更新時間:2025-01-10 13:17
資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】