市場信息：廣州越秀區攜手大灣區醫療集團 啟動金牌健康領航計劃

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大灣區醫療集團副總裁鄭媛媛指出，家庭醫生在提升居民健康水準方面發揮著重要作用；他們不只是社區健康守門人，更是居民健康領航者——幫助居民提升醫療健康素養，照護居民身心健康。她希望通過開展金牌健康領航計劃，發揮金牌醫護的力量，讓越秀居民人人都擁有聯通粵港醫療資源的健康顧問，體驗到與國際接軌的家庭醫生服務。集團亦將持續助力越秀區推進國際標準的金牌家醫服務的發展，全面落實「防勝於治」的健康管理模式，全面升級基層醫療服務體驗，為越秀區居民提供高品質的健康保障。

設立兩個首批服務網點

越秀區珠光街社區衛生服務中心及白雲街社區衛生服務中心成為越秀區首批金牌健康領航計劃服務網點。居民可通過中心公眾號或「越健康」公眾號預約金牌家庭醫生，獲得來自金牌醫護的服務。金牌醫護已通過國際化全科醫學培訓考核，具備國際全科服務能力以及良好的溝通能力，秉承「以患者為中心」的原則，不僅能幫助患者準確處理疾病，實現「精准分診、精准轉診」，還能通過主動關懷，從生理、心理、社會家庭因素等方面關注居民身心健康，給予針對性的疾病預防建議，及時發現及排除健康風險，發揮社區健康管理的最大效能。而大灣區醫療集團亦將為越秀本地居民及港澳居民提供跨境雙向轉診協調服務，滿足居民的多元化就醫需求。

此外，這個計劃還對社區衛生服務中心的患者服務、環境設施、診療活動等各方面做出了明確的規定，從診前、診中、診後三個維度設置了20項具體指標，按優秀、合格、不合格三個等級對整體環境、回應速度、服務流程、服務品質等方面做出評價，並結合居民診後評價、專業人員定期質控來確保服務的規範性。金牌醫護將按照服務規範指引，在環境溫馨、注重隱私的港式金牌家庭醫生診室為居民提供健康管理服務。預計今年計劃將逐步擴大到全區範圍，實現越秀區國際化基層醫療服務的全覆蓋。