廣州市中黃港澳子弟學校 培育君子品格的創造者

推進國家粵港澳大灣區發展戰略，極需具有國際視野的建設者和接班人。

在此背景下，紮根於廣州黃埔，由中黃教育集團所打造的「廣州市中黃港澳子弟學校」應運而生。

這是一所涵蓋小學，初中及高中12年一貫制的國際學校，為在內地工作生活的港澳台僑人士子女，提供中西融合的新時代全人教育服務。

Presented by：WAW Creation

IB引領多元課程體系

「廣州市中黃港澳子弟學校」依託中黃教育集團逾20年專注探索中西融合全人教育的沉澱，實施三文四語，即普通話、粵語、英語，並增設第二外語的授課語境，藉此豐富學生的語言技能。學校以IB國際課程為框架，融入中黃獨特的中華文化學習體系，將中華傳統六藝、中華武醫、諸子百家等中華文化精髓融入課程之中。同時亦注重粵語教學，使學生更好的融入大灣區，乃至國際社會。

學校在小學、初中、高中各個階段全面實施IB國際課程，提供12年連貫制的生涯規劃，以及專屬的個性化教育服務，助力學生實現內地、港澳及海外升學。據校長翟培琦介紹，在小學階段，學校以IBPYP為引領，培養學生超學科能力，並結合兒童哲學、情感等課程引導學生健康成長；中學開設IBMYP課程，注重學生跨學科能力，並引入ATL教學提升其學術能力，同時讓學生把自我和他人以及整個社會進行有機連接；對於步入高中階段的學生，學校推出了各種連結課給學生體驗，開設HKDSE課程、美高引領的AP課程、國際授權IBDP課程等供學生選擇。

「目前在校學生以香港人為主，DSE作為香港學生重要的升學途徑，也是唯一可以用中文作答的國際考試，學校對此極為重視。」翟校長表示，大部分在校港人學生皆希望未來回到香港深造，並留在香港建設社會。為此，學校還與香港的學校開展學術交流，借鑒其優秀的教學方式，備考等經驗，為在校學生提供更為切實有效的教育支持。

師資配置卓越

廣州市中黃港澳子弟學校的校園設有寬敞的操場，右側的橋樑上不時有火車穿過，經過藝術粉飾，缺點化成優點，成為學生的打卡點。教學大樓內設有中西餐飲結合的食堂、圖書館、多功能教室等設施。經過走廊會發現資訊牆上展示了學生參與的模擬商業挑戰賽，並有感恩牆讓學生撰寫對自己、父母及教師的感恩話語，另外還有推薦書目，互動黑板等裝置，為學生提供一個可以互動交流，充滿歸屬感的學習環境。

學校擁有逾60位來自港澳、海歸及內地一流高校畢業的教師，當中六分之一具有博士學歷。翟校長透露，「目前外籍教師佔比40%、香港教師佔比為30%、還有30%為海歸，以及內地985、211高校畢業的教師。」卓越的師資團隊為學生學習提供了堅實的支持。此外，學校還打造了學習社區，不僅是老師和學生學習，還開設家長課堂，為家長提供學習交流平台，讓家長協同育人。由此，學生、家長和教師共同組成以學習為導向的學習共同體，為孩子發展共同協力。

聚焦品格培育

學校的牆上還展示了部分學生的畢業概況，當中有不少進入哈佛、耶魯大學等世界知名學府。「在集團20周年慶典上，不少畢業生都回到母校慶祝，由於工作原因無法回校的，則通過視頻錄影的方式向母校傳達祝福。」翟校長高興地談起，這得益於學校「以生涯引導升學，以升學來引導教學」的辦學理念，通過評估學生的興趣及能力，幫助學生匹配最合適的學科，升讀心儀學校。

此外，學校結合國家認同、民族認同和文化認同的教育，在課程中貫穿優秀的中華傳統文化，旨在培養兼具君子品格與全球視野的終身學習者、國際交流者和未來創造者。對於如何界定學生成功與否，以及他們應秉持的人生態度，翟校長認為，君子先要做到不傷害自己、他人及環境，這是對自身行為的基本要求。其次，是自我身心的平衡，要敢於面對生活中困難，勇於思考解決辦法，做到身心內外兼修。

此外，她還希望培養學生為社會多做貢獻，「勿以善小而不為」，哪怕是在路上看到有人亂過馬路，能夠輕輕提醒一句，這些看似微不足道的行為，已能體現君子風範。

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