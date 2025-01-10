2024灣區好味榜揭曉 「 吃 」出文旅新動能

【Presented by：WAW Creation】新年伊始，由廣東廣播電視台珠江經濟台與廣州銀行信用卡聯合打造的「請到灣區賞年味」2024灣區好味榜年度盛典，於1月5日在廣州天匯廣場igc拉開帷幕。活動現場氣氛熱烈，來自各地的餐飲知名人士、名嘴嘉賓、百萬粉絲網紅、美食愛好者等齊聚一堂，共同見證榜單揭曉。
Presented by：WAW Creation
回首2024年，廣東城際、深中通道、黃茅海跨海通道等相繼落成，大灣區「一小時生活圈」加速連結融通。在此基礎上，灣區好味榜重磅升級，深入灣區各大城市，好味足跡遍佈惠州、江門、東莞、佛山，通過與餐飲行業頒獎、當地美食評選、馬拉松文旅活動等不同形式活動結合，深度挖掘並推廣各地地道美食文化。
「美食、文化、旅遊是大灣區生活的三張靚麗名片，美食與文旅深度融合，形成了獨特的大灣區美食文化。」廣東廣播電視台副台長周煒指，今年灣區好味榜創新聯動文旅資源，聯合國家著名旅遊品牌「廣之旅」以及粵劇粵曲名家，推出「灣區好味團」打卡線路，讓嶺南特色文化走出去，把五湖四海的消費者引進來，通過「美食+文旅」雙向賦能，促進灣區消費市場進一步繁榮。
餐飲業是大灣區融合的「軟連結」，廣州銀行副行長張東表示，將繼續秉承「挖掘美食、傳承文化、創新發展」的理念，加強與政府、媒體和行業協會的多元合作，以信用卡為抓手推動金融服務與餐飲文化、文旅產業的深度融合。
「廣州銀行正持續提升金融供給和產品創新能力，與地方發展脈搏共振，和實體經濟相向而行。」
自2023年6月28日啟動以來，灣區好味榜走遍了大灣區9+2城市，攜手大灣區超30家餐飲協會及機構，圍繞餐廳品牌價值、出品品質、環境舒適度以及服務質素進行綜合測評，是結合人氣指數和食客口碑打造的灣區地道美食消費指南。對上榜企業而言，「灣區好味榜」五個字既是榮譽和榜樣，更是承諾與堅守。
為了從灣區數萬家餐飲企業中甄選出業界和公眾雙重認可的「灣區好味」，多角度多層次展現灣區美食，灣區好味榜設置了「好味星球」、「好味老字型大小」、「好味潮牌」、「好味江湖」及「人氣餐廳」五大榜單，串聯起灣區地道好味和飲食文化。
跟著美食去旅行，「味蕾遊」成為出行新潮流，吃出了文旅新動能。今年灣區好味榜聯合廣之旅推出《灣區好味團》美食文旅路線，發出「請到灣區賞年味」的邀約，帶領大家沿著世界級的「橋、島、隧、水下互通」集群工程，打卡灣區各個城市，探尋灣區好味榜上榜餐廳。
《灣區好味團》不僅是一次對內的探索，更是一次對外的展示，「中華傳統文化全球推廣大使團——粵韻郵揚」系列活動將會帶著灣區好味出海，由國家一級演員、廣東省戲劇家協會主席倪惠英等一眾戲曲、文化名家帶隊，將大灣區的美食文化與粵劇戲曲文化推向全球。
德景軒
德雲居
果然居
喜慶堂
新川繹
禦寶軒
饌貴樓
莞香樓
紅灶坊
飛嘗蠔
廣窯記
莫爾頓扒房 MORTON`S GRILLE
如軒
譚聚徳
啫鮮記
阿皇仔
扒皇燒
富山居
蓮藕哥
時夜
探魚
型牛
月榕莊
食德閣
有心德
鳳小館
|商品
|買入
|賣出
|倫敦金
|2673.5
|2674.0
|港金
|24826
|24833
|倫敦銀
|30.275
|30.315
|鈀金
|935.5
|950.5
|鉑金
|960.6
|968.6
|美電
|7.7817
|7.7822