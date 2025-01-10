2024灣區好味榜揭曉 「 吃 」出文旅新動能

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逛吃「1小時生活圈」

回首2024年，廣東城際、深中通道、黃茅海跨海通道等相繼落成，大灣區「一小時生活圈」加速連結融通。在此基礎上，灣區好味榜重磅升級，深入灣區各大城市，好味足跡遍佈惠州、江門、東莞、佛山，通過與餐飲行業頒獎、當地美食評選、馬拉松文旅活動等不同形式活動結合，深度挖掘並推廣各地地道美食文化。

「美食、文化、旅遊是大灣區生活的三張靚麗名片，美食與文旅深度融合，形成了獨特的大灣區美食文化。」廣東廣播電視台副台長周煒指，今年灣區好味榜創新聯動文旅資源，聯合國家著名旅遊品牌「廣之旅」以及粵劇粵曲名家，推出「灣區好味團」打卡線路，讓嶺南特色文化走出去，把五湖四海的消費者引進來，通過「美食+文旅」雙向賦能，促進灣區消費市場進一步繁榮。

餐飲業是大灣區融合的「軟連結」，廣州銀行副行長張東表示，將繼續秉承「挖掘美食、傳承文化、創新發展」的理念，加強與政府、媒體和行業協會的多元合作，以信用卡為抓手推動金融服務與餐飲文化、文旅產業的深度融合。

「廣州銀行正持續提升金融供給和產品創新能力，與地方發展脈搏共振，和實體經濟相向而行。」

五大榜單串聯灣區美食地圖

自2023年6月28日啟動以來，灣區好味榜走遍了大灣區9+2城市，攜手大灣區超30家餐飲協會及機構，圍繞餐廳品牌價值、出品品質、環境舒適度以及服務質素進行綜合測評，是結合人氣指數和食客口碑打造的灣區地道美食消費指南。對上榜企業而言，「灣區好味榜」五個字既是榮譽和榜樣，更是承諾與堅守。

為了從灣區數萬家餐飲企業中甄選出業界和公眾雙重認可的「灣區好味」，多角度多層次展現灣區美食，灣區好味榜設置了「好味星球」、「好味老字型大小」、「好味潮牌」、「好味江湖」及「人氣餐廳」五大榜單，串聯起灣區地道好味和飲食文化。

灣區好味團首發

跟著美食去旅行，「味蕾遊」成為出行新潮流，吃出了文旅新動能。今年灣區好味榜聯合廣之旅推出《灣區好味團》美食文旅路線，發出「請到灣區賞年味」的邀約，帶領大家沿著世界級的「橋、島、隧、水下互通」集群工程，打卡灣區各個城市，探尋灣區好味榜上榜餐廳。

《灣區好味團》不僅是一次對內的探索，更是一次對外的展示，「中華傳統文化全球推廣大使團——粵韻郵揚」系列活動將會帶著灣區好味出海，由國家一級演員、廣東省戲劇家協會主席倪惠英等一眾戲曲、文化名家帶隊，將大灣區的美食文化與粵劇戲曲文化推向全球。

【上榜餐廳】

半島名軒

保利皇冠假日酒店

德景軒

德雲居

廣州奧園喜來登酒店·合玉軒

廣州康萊德酒店·韻軒中餐廳

果然居

金泉御景酒店

金文華大酒樓

卡威爾·海龍軒酒家

康帝國際酒店

南海漁村·徐博館

山鼎薈·非遺私房菜

順德漁村

松花湖水餃

陶陶居·雅園

喜慶堂

新川繹

禦寶軒

中國大酒店·四季中國

饌貴樓

第一城漁村酒家

東莞老飯店

東湖海鮮火鍋酒家

鳳城酒家

鳳城老澳門手信

富豪山莊酒家

富傑金豬海鮮酒樓

莞香樓

廣州酒家

荷塘園林大酒店

紅灶坊

佳美十大名菜

嘉逸大酒樓

盛記白粥

陶香居酒家

旺園農家飯店

威尼斯西餐廳

威威焗雞王

味稻粥城

新興家喻•品廚

幸福酒樓

禦品金鴻樓

紅花山莊

蒙記海鮮城

永安家宴海鮮酒樓

C`mon baby

Gaga

MEAT UP Niku Bar

翠華餐廳

大榕樹下

飛嘗蠔

莞饗·品味

至正潮菜

廣窯記

莫爾頓扒房 MORTON`S GRILLE

慶春樸門

如軒

潤澤園椰雨仙蹤

三寶冰室

聖豐盛宴

譚聚徳

熹遇超級廚房

新財記莊園

宴東江‌

楊枝金撈甜品

邑品雅宴

禦湯世家

粵禧順·廣東順德菜

惠盈茶餐廳

啫鮮記

阿皇仔

扒皇燒

東江裡生態漁村

肥彪天光牛肉

福湖大酒樓

富山居

莞府家宴

國盛大酒樓

海門魚仔

橫瀝牛莊

堅記酒家

金山記靚雞專門店·中山菜

蓮藕哥

龍悅灣酒家

品勝海鮮家宴

榮記牛雜

時夜

水墨田原

探魚

聞洲玲牛肉店

型牛

葉氏大快活酒樓

月榕莊

豬腰世家

食德閣

【人氣餐廳】

紅花山莊

泰榮度假村

惠盈港式茶餐廳

蒙記海鮮城

有心德

邑家人·山水四合院

禦品金鴻樓

食德閣美食之家

新會龍泉度假酒店

恩平市逸豪酒店

子曰禮茶居

大浪誰煮

十少茶餐室

鳳小館

豬肉婆私房菜