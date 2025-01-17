市場信息：碧桂園：堅定信心迎接2025年新挑戰

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保交房及修復資產負債表

碧桂園表示，2024年房地產利好政策頻出，特別是9月下旬以來，央行宣佈降低存量房貸利率、中央政治局會議首次明確「促進市場止跌回穩」、相關部門及地方積極落實政策，市場信心受到明顯提振。12月的中央經濟工作會議，亦進一步提出「穩住樓市」，強調「持續用力推動房地產市場止跌回穩」，釋放了更加堅定的穩樓市基調。楊惠妍認為，國家出台的一系列政策為市場注入了新的活力，顯著增強了信心。隨著政策環境的不斷優化，行業將逐步恢復活力，只要堅持不懈，公司也必將伴隨著行業的復蘇逐漸進入一個更為良性的發展迴圈。在去年的12月，據克而瑞地產研究統計，當月TOP100房企銷售操盤金額環比增長24.2%，其中碧桂園的銷售業績環比，亦錄得一定幅度上漲。

全年累交房屋逾38萬套

楊惠妍在會議上指出，集團在新的一年，工作將圍繞保交房和修復資產負債表兩大關鍵任務展開。為此，將進一步優化資源配置，強化各部門之間的協同合作，確保各項工作有序推進。

保交房一向都是是政府和社會各界關注的焦點。據了解，碧桂園一如既往全力以赴，全年已累計交付房屋超38萬套，近三年累計交付約170萬套房屋。集團管理層表示，雖然2025年交房任務總量較去年明顯減少，但仍需各方努力，要提前做好資源的規劃和支援，確保交房工作的順利進行。

集團總裁莫斌更強調，春節前保交房千萬不能放鬆，要盡最大努力提升客戶的滿意度，節前節後要聚焦尚未交付的項目，做到有方案、有明確時間、有最優路徑，千方百計去解決問題。

春節目標銷售「開門紅」

常規銷售是碧桂園當前現金流的主要來源，管理層強調，只有通過持續的銷售增長，才能有足夠的資金支援保交房項目的順利推進。同時，要積極回應政府出台的相關政策，努力尋找機會，推動資產的有效盤活，為保交房工作提供強有力的資金支援，進而促進公司整體運營的良性迴圈。

春節一直是房企銷售的關鍵時間點。管理層要求，必須抓住春節銷售旺季的機會，包括返鄉置業及海南等旅遊熱點地區的銷售視窗，真正做好春節銷售「開門紅」。

同時，會議再次強調了農民工工資問題，通過穿透管理、專用帳戶、風險排查、積極溝通等，確保相關工作妥善推進。春節後及時復工也是重點，要與總包單位、材料供應商及其他支援單位提前做好溝通，並前置儲備必要的資源，確保節後能夠快速、有序地復工複產，避免延誤項目進度。

同時會議亦提出，要用心識別、培養和愛護優秀人才。首先是一把手重視，然後層層傳遞，形成尊重努力者的文化氛圍。區域總裁要真正走到同事身邊，共同面對困難。莫斌指，面對當前複雜多變的市場環境和諸多挑戰，公司必須做到上下同欲，團結一心。「從高層領導到每一位基層員工，大家都要心往一處想，勁往一處使。」