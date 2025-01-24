灣區速遞：在粵港生迎新春

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活動由駐粵辦主辦，廣東高校香港學生聯合會（粵港聯）協辦，廣州美術學院和廣州市天河區港澳居民服務中心作為活動支援機構。活動亦邀請到中聯辦廣聯部代表出席。同時出席活動的還有來自不同在粵高校共約40名香港同學。

莊港生副主任代表主辦機構致辭時指出，「弘揚中華傳統優秀文化，促進中外文化藝術交流」是香港特區政府設定的發展方向，香港憑藉「一國兩制」所賦予的背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，在促進中華優秀傳統文化走向世界的進程中將大有可為。廣東省科技廳「基於元宇宙數位技術的粵港澳青年非遺創新創業交流項目」負責人、廣州美術學院港澳台事務辦公室黃麗儀老師在主題分享環節通過圖片和文字資料簡介了中國非遺項目現狀，並特別介紹了春節這一中國傳統節日的文化內涵和成功申遺的意義。黃麗儀老師還講述了大灣區港籍學生代表對非遺的活化、傳承和發展故事，以及大灣區內不同高校間的非遺學術合作。隨後，中國美術家協會會員、廣東省美術家協會會員、廣州青年美協版畫藝委會副主任、廣州美術學院周廣能老師介紹了木版畫運用場景、工具使用和優秀作品，並現場指導同學和嘉賓親手完成自己的「中國年主題版畫」作品，一同學習中國傳統文化，感受非遺中國年魅力。

（資料：駐粵辦）

福田口岸首個入境服務中心啟用

已於日前正式啟用的福田口岸入境服務中心，位於福田口岸2號門外北廣場，正對人員入境後的口岸出口，入境旅客從2號門外步行10米即可到達。福田口岸入境服務中心由港方專業團隊，以公益性為原則開展建設運營，市口岸辦提供前期建設支持和後期運營保障。

入境服務中心提供多種服務，包含政務、金融、電信、諮詢和文旅推介等。除此之外，還配有AI智能交互系統、便利化資訊手冊、實施翻譯等便捷功能，入境旅客也能無障礙交流。其中中國工商銀行和中國建設銀行，便在現場提供服務，包括辦理銀行卡。

此外，福田口岸入境服務中心亦被視作粵港澳大灣區及深圳、福田的宣傳展示視窗，向入境旅客宣介粵港澳大灣區發展情況，介紹深圳福田營商環境、重點產業、熱點商圈、交流活動等。

（資料：深圳口岸）

駐粵辦、投推署、品促會 助力廣東品牌進軍香港

駐粵經濟貿易辦事處（駐粵辦）聯同投資推廣署（投推署）及廣東省企業品牌建設促進會（品促會），在1月21日合辦「廣東品牌企業座談交流會」，向廣東省的品牌企業推廣香港作為跨國供應鏈管理中心的優勢及與香港零售業及製造業相關的最新情況，同時亦在現場提供政策諮詢及資源對接服務。

駐粵辦副主任葉海崙出席活動並表示，廣東省消費品業、食品業及製造業實力雄厚，其中不少企業具有「走出去」開拓國際業務的需求，正好透過落戶香港市場，拓展業務版圖，同時用好香港作為內地企業跨國供應鏈管理中心的優勢，透過香港管理一系列包括採購、銷售、財資管理在內的供應鏈業務。

省品促會常務會長兼秘書長王滿平則指出，香港在廣東省品牌走向國際化的過程中，可以扮演重要聯絡人的角色，而駐粵辦及投推署則為此搭建了交流平台。他鼓勵與會企業家借座談會契機，積極交流，拓展在香港及國際商機。此外，他還介紹了2025首屆品牌強國先行工程嘉年華活動，並邀請廣東的傑出品牌企業及全國的「肇商」積極參與。

投推署華南投資推廣副總監陳俊業以「香港：內地企業的跨國供應鏈管理中心」為題進行宣講，介紹特區政府在這方面相關的政策舉措及各項有助企業在港設點營商的政府資助補貼計劃。他指，香港的法律、稅務諮詢、保險、進出口貿易等專業服務素來獲國際認可，企業可以透過在港設立離岸貿易總部，用好香港這些服務，管理其包括採購、國際行銷、品牌宣傳在內的供應鏈業務。同時亦鼓勵企業在港設立財資中心，利用香港的平台，實現財資活動的集中化，從而創造最大的效益。

當日駐粵辦入境事務主任徐慧嫻以「內地居民赴港入境計畫劃」為題進行宣講，介紹特區政府的高端人才通行證計劃及輸入內地人才計劃。她在分享兩個簽證計畫的續簽條件及永久居留權的申請條件時，提醒赴會企業家網上流傳不少關於人才簽證的不實消息，建議以入境處網頁公佈的資訊為准。

（資料：駐粵辦）