放射性直腸炎 需長期控制病情 止血有法 可減少「痾血」

Presented by：WAW Creation

直腸位置靠近男性前列腺後方，或女性子宮頸後方，因此以電療相關癌症時，周邊正常細胞或多或少也會受到影響，特別是「不能移動」的直腸。外科專科老兆雄醫生坦言：「部分患者在接受（盆腔位置癌症）放射治療後，都有患上放射性直腸炎的風險。」

他指出，以往採用舊式電療儀器治療子宮頸癌，差不多有一半人出現放射性直腸炎。雖然現在電療技術更加準確，身體受影響範圍已減少很多，但部分病人還是會有放射性直腸炎的發生，出現機率大約5%-30%左右。而徵狀可在一年內或幾年後才出現。有些接受舊式電療的病人，甚至在十幾年後才出現徵狀。

持續發炎引致「痾血」不容忽視

放射性直腸炎症狀主要出現「痾血」、纖維化兩種情況。老醫生解釋，腸壁微細血管的細胞受到電療影響後，有機會出現內壁血管炎令血管閉塞，並促使該位置增生不正常且脆弱的血管，進而引起經常出血問題。另一種是腸壁凹入位置的隱窩幹細胞受電療影響而死亡，因此細菌可直接影響腸壁，有機會引造成持續發炎，令腸壁出現纖維化、收窄或變硬。病人會因直腸缺乏彈性而出現急大便、多分泌流出等情況。

由於一般腸炎及大腸受細菌感染也有類似徵狀，醫生一般會在問症後為病人進行內窺鏡檢查，抽取組織化驗，甚至進行大便種菌等，以作進一步確診。假如屬於放射性直腸炎，出現血管增生及纖維化情況，必須儘早控制病情。老醫生坦言，有些人很快停止發炎，有些人則會一直發炎，原因不明。

放射性直腸炎有急性及慢性之分，患上急性放射性直腸炎的患者，有可能在接受電療後兩星期內出現肚瀉、急大便，一般會出現水腫，有輕微損傷或潰瘍，但只需稍作休息，吊鹽水及服食止痾藥，情況會自然改善。但假如情況持續三個月或以上，即屬慢性放射性直腸炎，腸壁有些白色組織及有微絲血管增生情況，有機會出現痾血問題。嚴重情況下，可引致潰瘍甚至穿腸，若進一步引發腹膜炎或膿瘡，或對生命構成影響。老醫生強調，放射性直腸炎很少出現致命情況，病人一般出現病徵即會求醫治療。

灌腸及內窺鏡治療可助止血

要治療出血問題，現時常會以藥物灌腸方法，減低炎症，幫助傷口癒合。老醫生解釋，以往會處方類固醇消炎藥，或非類固醇的氨基水楊酸，通過肛門灌腸為直腸消炎，但效果一般。現時採用硫糖鋁灌腸的藥物，是通過在腸黏膜表面形成保護層以保護腸黏膜，以及通過增加血管生長令黏膜的損傷癒合，治療效果良好。由於此藥物主要用於治療胃潰瘍，不是每間公立醫院採用，但有醫生會以此藥製成水劑，以灌腸方式灌入直腸。治療周期大約三至四個星期，沒有出血即可停止，有需要再做。

由於以灌腸方式治療出血問題，需要較長時間才能取得效果。假如病人出血量多，並持續兩三個月，可使用內窺鏡方法處理。老醫生指，其中一種方法是以內窺鏡進行氬離子凝固治療，通過非接觸熱凝固的方法止血，就如將出血位置燒焦止血，是公立醫院常用的止血方法。另一種是射頻消融，是近年使用的新技術。做法是在內窺鏡放置設有金屬線的平板，如燙斗盤壓在出血位置止血。這兩種方法都能快速止血。此外，治療出血期間還可考慮使用高壓氧治療，一般療程為八個星期，有助傷口加快癒合，惟現時公立醫院中，只有東區醫院提供相關服務。

至於直腸纖維化問題，老醫生坦言，無法處理。假如纖維化問題導致直腸收窄，更有可能需要進行手術，為病人開設一個「造口」，令大便繞過直腸排出體外。

定期檢查 注意飲食

放射性直腸炎是一種長期困擾病人生活的病症。老醫生表示，出血情況因人而異，有些人會每日滲血，少則如擤鼻涕的血絲，多則會大量出血。由於長期失血會造成貧血，病人要每一兩個月覆診一次，抽血檢查血色素有否下跌，有必要時進行內窺鏡止血，甚至需要入院輸血。日常飲食方面，要留意少吃刺激性及高纖食物、少油、戒煙酒等影響血管健康的習慣。另外，吸收高蛋白質食物，對傷口癒合較好。

放射性直腸炎的患者大部分是長者，十多年前接受舊式電療，至今出現後遺症。老醫生不諱言，現時電療技術進步，出現放射性直腸炎的情況已大幅減少。以他在公立醫院工作經驗，每個月大約有一兩個相關病人。

由於病情難「斷尾」，有病人會感到困擾及鬱悶，甚至出現抑鬱症。老醫生坦言，因此進行病人評估時也會考慮他們的心理狀況，向病人解釋此病不會致命，雖然不是一兩次治療，尷尬、失禁也有機會發生，但有方法處理病情，並會由專業團隊跟進，照顧病人需要。

治療有法 可改善生活質素

老醫生介紹個案時指出，一名68歲女士因患肛門癌，在美國接受電療後回港三個月，開始出現痾血情況。為她進行腸鏡檢查，發現她的直腸發紅並受損，進行了灌腸及兩次內窺鏡止血。由於患者肛門位置有傷口，令她每次排便也感到痛楚，服食止痛藥也未能舒緩，嚴重影響日常外出及飲食，甚至要吃安眠藥助眠。直至為她開設臨時造口以助排便後，生活質素終於得到改善。治療至今大約一年，患者腸內的炎症已好轉，更可考慮關上臨時造口。雖然炎症沒法根治，但已不影響日常生活。