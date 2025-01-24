市場信息：廣州住房城鄉建設工作報告 穩增長 惠民生 提質能 防風險

【Presented by：WAW Creation】廣州市在1月20日召開住房城鄉建設工作會議。市住房城鄉建設局黨組書記、局長蔡勝作工作報告時指出，2024年是「大幹十二年，再造新廣州」的開局之年。過去一年認真落實省委「1310」工作部署和市委「1312」思路舉措，聚焦高品質發展首要任務，取得了新進展新成效。2025年是「十四五」收官、「十五五」謀劃布局之年，也是全運會舉辦之年，將加快構建房地產發展新模式，推動建築業轉型升級，實施可持續的城市更新，打造宜居、韌性、智慧城市，促進城鄉融合發展。
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回顧2024年，廣州全市一手商品房網簽面積累計1097.49萬平方米，27個「保交樓」項目全部完成交付。52個項目成功申報住建部城中村改造專項借款並全部開工，四大重點片區實現首開區動工建設。
期間，開展了「好房節」、房博會、赴港房地產推介會等促銷活動，推動商品房項目建設交付，力促房地產市場止跌回穩；召開全市城中村改造工作現場會、推進會，出台實施全國首部城中村改造條例，制定相關政策。全力推進四大重點片區改造；推動建築業工業化、數位化、綠色化轉型，實施新型建築工業化發展五年行動；持續優化營商環境，深化工程審批制度改革。在全國首次實現建設工程保險險種全覆蓋，開設惠企利民服務，建立監管一體化平台和融合監督系統等。
全市籌建保障性租賃住房10.79萬套（間），籌建配售型保障性住房1.02萬套，發放公租房租賃補貼2.19萬戶，並且推進523個老舊社區改造，打造14個成片連片高品質品質提升示範區，惠及62.5萬居民。
建立健全的住房保障體系及制度，滿足城鎮住房困難的工薪群體剛性住房需求。為老舊社區改造煥新升級，推動廣州北站東側片區、江南西片區、大灣區中醫康養（大德路）片區、同和片區等14個片區改造提升。探索危舊房改造「原拆原建」。此外，「廣州小鎮」安居項目提前交付，23棟780套安居房144天完成實體交付。
全力推進重點項目建設和城市品質提升，推進機場三期安置區建設、十五運會和殘特奧會廣州賽區場館升級改造。實施295個城市品質提升項目。持續培育26個典型鎮。開展建築企業與鄉鎮結對幫扶項目340個。
深入推進安全生產治本攻堅三年行動，全市自建房安全隱患排查整治任務基本完成，成功申報住建部首批房屋安全保險試點城市。完成地下市政基礎設施普查，推進地下管線與道路開挖聯動管理。
（資料來源：廣州市住房和城鄉建設局）
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