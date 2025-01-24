moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

個人理財 > 活在灣區

市場信息：廣州住房城鄉建設工作報告 穩增長 惠民生 提質能 防風險

【Presented by：WAW Creation】廣州市在1月20日召開住房城鄉建設工作會議。市住房城鄉建設局黨組書記、局長蔡勝作工作報告時指出，2024年是「大幹十二年，再造新廣州」的開局之年。過去一年認真落實省委「1310」工作部署和市委「1312」思路舉措，聚焦高品質發展首要任務，取得了新進展新成效。2025年是「十四五」收官、「十五五」謀劃布局之年，也是全運會舉辦之年，將加快構建房地產發展新模式，推動建築業轉型升級，實施可持續的城市更新，打造宜居、韌性、智慧城市，促進城鄉融合發展。

Presented by：WAW Creation

 

 

推動城市更大發展

回顧2024年，廣州全市一手商品房網簽面積累計1097.49萬平方米，27個「保交樓」項目全部完成交付。52個項目成功申報住建部城中村改造專項借款並全部開工，四大重點片區實現首開區動工建設。

期間，開展了「好房節」、房博會、赴港房地產推介會等促銷活動，推動商品房項目建設交付，力促房地產市場止跌回穩；召開全市城中村改造工作現場會、推進會，出台實施全國首部城中村改造條例，制定相關政策。全力推進四大重點片區改造；推動建築業工業化、數位化、綠色化轉型，實施新型建築工業化發展五年行動；持續優化營商環境，深化工程審批制度改革。在全國首次實現建設工程保險險種全覆蓋，開設惠企利民服務，建立監管一體化平台和融合監督系統等。

 

增添城市更多溫暖

全市籌建保障性租賃住房10.79萬套（間），籌建配售型保障性住房1.02萬套，發放公租房租賃補貼2.19萬戶，並且推進523個老舊社區改造，打造14個成片連片高品質品質提升示範區，惠及62.5萬居民。

建立健全的住房保障體系及制度，滿足城鎮住房困難的工薪群體剛性住房需求。為老舊社區改造煥新升級，推動廣州北站東側片區、江南西片區、大灣區中醫康養（大德路）片區、同和片區等14個片區改造提升。探索危舊房改造「原拆原建」。此外，「廣州小鎮」安居項目提前交付，23棟780套安居房144天完成實體交付。

 

促進城市更加宜居

全力推進重點項目建設和城市品質提升，推進機場三期安置區建設、十五運會和殘特奧會廣州賽區場館升級改造。實施295個城市品質提升項目。持續培育26個典型鎮。開展建築企業與鄉鎮結對幫扶項目340個。

 

保障城市更為安全

深入推進安全生產治本攻堅三年行動，全市自建房安全隱患排查整治任務基本完成，成功申報住建部首批房屋安全保險試點城市。完成地下市政基礎設施普查，推進地下管線與道路開挖聯動管理。

  （資料來源：廣州市住房和城鄉建設局）

金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金2773.12773.8
港金2575425761
倫敦銀30.78530.825
鈀金997.51009.5
鉑金951.7963.7
美電7.78607.7865
更新時間:2025-01-24 13:17
資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】