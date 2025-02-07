灣區速遞：香港弦樂團2月15日河源奏響「繁花樂韻」

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演出的其中一大亮點，是由著名作曲家符元偉將熱播電視劇《繁花》的配樂中選取多首經典流行金曲如《喜歡你》、《偷心》、《再回首》等改編而成的世界首演作品——《繁花金曲串燒》，以弦樂的方式重新演繹獨具香港風情的《繁花》。

音樂會的另一大亮點，是姚玨將攜帶一把制於1713年的百年古董名琴名為斯特迪瓦里「Lady Lay 」的小提琴，領銜獨奏演繹安東尼奧·維瓦爾第的《四季》（選段）。

穗新房認購見好料本月續止跌回穩

據克而瑞研究中心發布的資料，今年1-2月內地整體樓市企穩，雖然春運人數走高，跨區域人員流動量達23.07億人次，對房地產市場形成負反饋。但重點城市樓市供求同樣整體平穩，延續止跌回穩態勢，一線韌性猶存，三四線基本築底，市場信心逐步恢復。而在農曆新年期間，房企推盤平穩，北京、上海、合肥等多數城市項目以續銷為主，並無集中加推。房企行銷折扣也多與節前持平、手法力度相對常規，多為特價房、一口價、送家電等。

在項目認購方面，廣州認購顯著好於去年同期，並以剛需剛改盤為春節熱銷主力。據重點監測城市認購資料，廣州在農曆新年期間認購面積為3.28萬平方米，同比增長71%，市場熱度集中在市中心區。