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市場信息：兩款10,000mAh充電寶有迷你還有超薄磁吸

【Presented by：WAW Creation】內智能手機不得離身，充電寶亦然，而且容量要夠大，最好有10,000mAh，同時還有不同的接口，可以為不同的隨身電子設備充電。

XPower現時便有兩款各具特色的10,000mAh充電寶可供選擇，一款尺寸媲美紙巾或信用卡，另一款則有磁吸無線快充等功能，適合不同需要。

 

Presented by：WAW Creation

 

 

XPowerM10Q 雙面磁吸

產品特色：

•雙面磁吸無線快充MagCharge(15W)：支援iPhone 15/16, 大部份Android手機；支援AirPods, Apple Watch(5W)

•Type-C 輸入及輸出PD 20W

•10,000mAh大容量電池

•LED電量顯示

•支援iOS Linkup電量顯示

•鋁合金機身

•無段調節鋁合金支架

•送收納袋

•安全保護裝置：過充/過放/過熱/過流/短路保護

•尺寸：W68 x H103 x D15mm

•重量：195g

官網售價：HK$388.00

 

XPowerB10L 信用卡咁大

產品特色：

•1 x 輸出/輸入：Type-C PD 3.0+PPS極速20W/22W輸出

•10,000mAh大容量電池

•鋁合金外殼設計

•附送手繩充電線2條Type-C > Type-C / Type-C > Lightning

•支援iPhone / Android 等多款裝置

•安全保護裝置：短路/過充/過放/過熱/過流保護

•尺寸：W60xH68xD25(mm)

•重量：163g

官網售價：HK$228.00

（查詢：https://www.xpower.com.hk）

 

 

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更新時間:2025-02-07 13:22
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