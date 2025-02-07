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深圳內望：樓市止跌回穩成交量有望回復「健康」

【Presented by：WAW Creation】總結2024年，深圳一手住宅網簽37,972套，同比上升20.1%；二手住宅過戶54,487套，同比上升66.3%，二手住宅成交近4年首次突破5萬套，佔總成交比重達到59%，為近4年最高，二手市場重回市場主導地位，市場發展更為健康。全年一手房及二手房合共成交92,459套住宅，同比上升44%，接近疫情前的平均成交量水準，從成交量的角度看，止跌回穩任務基本上完成，接下來就是要關注今年的房價的走勢。

 

Presented by：WAW Creation

 

因經濟大環境比較困難，降維消費成為主導，所以去年房價備受壓力，特別是開發商為了回款，以價換量成為主要的行銷手段，行業「內卷」嚴重，導致房價逐步回落。房價下降，只能吸引剛需入市，沒有投資入市，房價就缺乏上升動力！但929新政成為轉捩點，市場信心扭轉，預期改善，剛需客紛紛入市，成交持續反彈，這種持續性是過去幾年救市所未見的。

 

929新政扭轉市況

去年前三季度，深圳一手市場步入量價最低谷時刻，929新政後新房完成築底，價格企穩甚至部分項目漲價。在供應緊縮，開發商項目儲備愈來愈少，新房基本完成了止跌回穩目標。另一方面，存量房市場由量增價跌轉為量價齊漲，929新政後，存量房價格連續小幅度回升，價格同樣的止跌回穩了。回顧去年，可以看到深圳樓市最關鍵的一二手房價，基本已實現了止跌回穩的目標，也預示着市場信心完成築底，市場預期已經轉變，市場最困難階段過去，相信可見的未來只會愈來愈好。

 

最壞階段已過去

展望2025年，止跌回穩還是市場主要發展基調，成交量相信可以恢復過去正常時期的健康水準。在成交量的支持下，房價也會有機會站穩，再下跌的概率應該不大，最壞的情況相信已經過去。春節後的小陽春，預計將迎來今年第一個購房高峰期。後續政策頻次力度不會小，成交量會在政策帶動下維持高水準。但價格大幅上漲動力不足，經濟下行、存量高企、需求不足等問題依然存在，價格企穩仍是主旋律。

對於購房者來說，可以放心入市，最壞階段已經過去，價格企穩但還處於低位。而且現在市場對買房者很友好，買新房優惠多，買二手房議價空間大。對於投資者來說，現在是市場抄底的機會，雖然短期內房價升幅不一定很大，畢竟經濟環境還在復蘇中，但後市房價上升是大趨勢，加上長期收租，賺取利潤比銀行高。因此，在2025年擇機選擇筍盤入市是不錯的選擇。

 

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更新時間:2025-02-07 13:22
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