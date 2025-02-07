跨境理財投資日趨頻繁 北上南下 便利互通

「粵港澳大灣區跨境理財通」（跨境理財通）在2021年9月10日正式啓動，設有北向通和南向通，方便內地與港澳資本市場互聯互通。去年12月4日更推出「跨境理財通」2.0，降低了投資者准入條件、提高了個人投資者額度，並有首批14家券商納入試點名單，不再只是銀行選擇。

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跨境理財通分為「北向通」及「南向通」，持有香港身份證的香港居民（包括永久性和非永久性居民）可利用「北向通」，投資內地銀行和證券公司銷售的合資格投資產品；而合資格的粵港澳大灣區居民則可利用「南向通」，投資港澳銀行/或證券公司銷售的合資格投資產品。

以北向通為例，香港投資者須在香港的銀行/證券公司開設「匯款專戶」，以及在內地配對的銀行/證券公司開設用「投資專戶」，以便將資金由匯款專戶轉到投資專戶，從而投資內地的合資格投資產品。

閉環管理保障跨境資金安全

「匯款專戶」和「投資專戶」的資金往來採取閉環管理，即確保匯款專戶是投資專戶內北向通投資本金來源的唯一賬戶，以及是北向通資金原路匯回的唯一賬戶。所有匯款專戶和投資專戶之間的跨境匯款以人民幣進行，並受額度管理。北向通/南向通的個人額度為每名投資者300萬元人民幣，如投資者同時通過銀行和證券公司渠道參與跨境理財通，兩種渠道投資額度各為150萬元人民幣。

中國人民銀行廣東省分行在1月21日舉行的新聞發布會上介紹，截至2024年末，粵港澳三地共有13.6萬位個人投資者參與「跨境理財通」試點。自2024年2月至12月，「跨境理財通」2.0實施以來，境內「跨境理財通」試點銀行通過資金閉環匯劃管道辦理資金跨境匯劃金額856.74億元人民幣，較「跨境理財通」1.0匯劃額增長6.2倍。日均開戶量較「跨境理財通」1.0增長了1.5倍，共新增投資者6.29萬人。投資者參與度和市場影響力明顯增強。此外，2024年12月，首批獲得跨境理財通

業務展業資格的14家證券公司正式展業，截至2024年末，大灣區內地共有34家銀行參與試點。

部分銀行開戶獎賞

現時在設有跨境理財投資開戶方面，多間銀行設有迎新禮遇，甚至現金獎賞。

恒生銀行

由現時至3月31日，成功開立「北向通」匯款專戶，並成功與於恒生中國開立的跨境理財北向通投資戶進行「一對一」戶口綁定，可獲享500元（港幣，下同）電子禮券。

跨境理財通客戶服務熱線：（852）2912 3456

渣打銀行

由現時至3月31日，在渣打銀行開立理財通及「優先理財」，可享以下迎新禮遇：開立南向理財通戶口獎賞500元；新資金匯款金額，少於300萬元之每10萬元，現金回贈300元， 300萬元或以上， 現金回贈9,000元。另外還可享匯款費用豁免，全新基金投資客戶尊享0%網上基金認購費。

理財通服務熱線：（852）2886 6288

中國建設銀行

由現時至3月31日，成功開立建行（亞洲）跨境理財通「北向通」戶口可享500元現金獎賞。「南向通」驚喜禮遇包括：兌換外幣同時設立定存享高達14.8% 年利率、外幣兌換及認購基金同時設立定存享高達4.8%年利率、電子渠道兌換外幣賺取高達5,000元現金獎賞、基金優惠、定期存款優惠

查詢：（852）2779 5533 按「3 」字

中國銀行

由現時至3月31日，成功簽約北向通服務，即可參與中銀跨境理財通「北向通」迎春大抽獎，有機會獲得2,388元現金獎賞（1名）或88元現金獎賞（50名）

查詢：（852）2278 3368

滙豐銀行

由現時至3月31日，成功向滙豐大灣區理財通南向通戶口存入指定新資金及完成風險取向問卷，可享高達3,000元旅遊禮劵。成功以滙豐大灣區理財通南向通戶口認購基金或債券產品，可享受高達6,000元旅遊禮劵。

大灣區熱線香港客戶：（852）2233 3399