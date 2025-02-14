港投公司 x 新風天域「 立足香港 聯動灣區 」 推動跨地域醫療科研及臨床協作

人工智能及醫療科技，是未來醫療產業的重要賽道，更是讓市民享受優質醫療服務的重要發展方向。香港投資管理有限公司和新風天域集團日前舉行「立足香港 聯動灣區」戰略合作啟動儀式，合力推動跨地域醫療科研及臨床應用的協作，加速香港作為國際醫療創新中心的發展。此外，首屆「大灣區—全球醫療高峰會」緊接啟動儀式舉行，多位重量級嘉賓蒞臨演講，帶來豐富的創新醫療資訊，線上線下約有2萬人參與。

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香港具備國際醫療創新樞紐條件

「香港優質的醫療體系、蓬勃的醫療科技研發生態，以及政府全面的政策支持，讓我們在發展國際醫療創新樞紐的道路上，有很大的吸引力。」財政司司長陳茂波出席戰略合作啟動儀式時指出，香港具備成為國際醫療創新樞紐的三個條件，包括擁有頂尖的科研及大學人才資源、備優良的醫療基礎設施和充足的臨床資源，以及擁有領先的全鏈條籌融資市場。

隨着港投公司的工作逐步扎實地開展，陳茂波相信會見到以下三方面的顯著效應，包括有更多前沿科企將落戶香港，推動藥物研究和醫療設備的研發；跨機構跨領域合作，造福社會民生；更深度發揮粵港澳大灣區的潛力。他續指，近內地與香港跨境的醫療合作正在持續拓寬和深化。特區政府正與深圳等大灣區兄弟城市探討加強協作，打通數據、樣本、藥械的跨境應用，合力加速這個產業的發展。

他更認為，新風天域擁有科研基礎設施及數字化運營的醫療及臨床服務平台，聯通了不少醫學研究機構，進行前沿的臨床實驗與應用。港投公司今次與新風天域的戰略合作，正是「立足香港 聯動灣區」的良好案例。

投資香港 貢獻未來

「立足香港 聯動灣區」戰略合作，是港投公司2025年首個公布的投資項目。香港投資管理有限公司行政總裁陳家齊表示，回顧2024年，硬科技，生命科技及新能源及綠色科技，是港投公司的3個重點賽道，通過直接投資及共同投資的方法推進企業發展。

她強調，今年，港投公司會繼續以支持香港發展的願景及需要為基礎，推進工作；三個重點：第一，助力前沿的技術更快落地，更多應用，讓創新性、顛覆性的技術可以走進市場，服務社會大眾，要「用得到、用得好和用得起」。第二，繼續聯乘各界，融通智慧及資源，搭建更多國際化、區域性及跨境的協作平台。第三，除了三個重點賽道外，把握主線衍生的周邊投資機會，並注意「跨賽道」的應用範疇。

「創科要落地，醫療要普惠。」陳家齊指，新風天域在香港及粵港澳大灣區的設施及服務布局，為醫療科研提供了落地及應用的場景，例如新風天域的藥物研發平台，可以提供全流程的受託研究機構服務。在孵化階段，團隊會物色有潛力，有技術的初創企業。在轉化階段，團隊會與粵港澳大灣區不同的科研院校合作，並且聯通彼此的醫療網絡及臨床場景，從而加速不同技術的驗證及轉化。新風天域的醫療網絡，更可推動藥物註冊及分銷，令患者有更多更合適的治療資訊及選項。

多項承諾 惠及人才和市民

陳家齊透露，新風天域在是次戰略合作，作出了多項積極及具體的承諾。在貢獻香港未來方面，將促進跨境醫療協作，推動香港及內地院校及醫療機構建立深度合法的機制，例如共建聯合實驗室及跨境會診平台等，以探索多元化的臨床應用場景。另外，亦承諾在香港創建企業創投業務部門，並優先考慮以香港作為首次公開發行上市的地點。

未來五年，新風天域將聯同香港大專院校推出人才培訓項目，主要聚焦藥物研發、創新診治技術及醫學研究轉化等範疇。今年開始，新風天域醫療系統每年會為香港本科生及研究生提供至少30個實習機會，令他們可盡早接觸真實臨床應用場景。

此外，因應科研需要及兼顧普惠的面向，新風天域將就個別科研相關項目，推出一定數量，並適合市民的免費檢驗服務。相關安排將因應不同科研項目的進程及階段另作公布。

深度合作 推動雙向流動

新風天域集團致力於全方位的醫療資源整合及創新發展，並積極參與粵港澳大灣區的建設。新風天域集團聯合創始人兼董事長梁錦松表示，這次與港投公司的戰略合作，標誌著大灣區醫療健康及生命科學產業協同發展及深度合作，正式啟航！

他透露，新風天域在跨境醫療協作方面，將建構一個香港研發，灣區轉化的創新模式，以驅動先進的治療方案及醫療技術的雙向流動，亦同時利用香港的良好資源，助力內地的醫學及生命科技研發走向國際。同時會打造國際化的醫學科研平台，加大投入臨床研究轉化CRO 領域項目的發展。並且積極聯動兩地醫療的互通互聯，為北上港人提供優質的醫療服務，協助紓解香港醫療系統面臨的壓力。期望推動及發揮香港的國際化醫療優勢，更多惠及內地的病患者，從而鞏固香港國際創新醫療中心的地位。

搭建初級醫療系統 應對人口老化挑戰

新風天域集團聯合創始人兼首席執行官、和睦家醫療首席執行官吳啟楠表示，能夠為香港、大灣區及全國人民提供優質全面的醫療服務感到榮幸，新風天域致力醫療和生命科學的創新，為香港發展成為世界級醫療創新中心作出貢獻。

吳啟楠指出，中國正處於人口結構轉變的關鍵時刻，預計到2050年，60歲及以上的人口將達到5億，為醫療衛生各領域帶來挑戰和機會。隨着人口老化，龐大的醫療支出及嚴重的健康問題將持續上升。儘管中國在創新和技術方面取得了巨大進步，但醫院仍然面對擁擠問題。而透過初級護理、復健及家居照顧等服務，將有助改善現狀。

自2016年以來，新風天域不僅創建了一流的醫院，還建立了一個多層次的醫療系統。透過這些世界級設施能夠進行複雜的手術和治療，並支持創新和研究。目前，集團已設有22家復康醫院，提供家庭護理服務，推出健康保險解決方案，並引入創新療法，促進實驗室到診所的研究等。

此外，吳啟楠透露，新風天域利用人工智能進行索賠處理，成本可減少90%以上，且準確性顯著提高。同時，人工智能也被用來協助醫生和護士的工作，並且融入家庭健康領域。未來幾年，人工智能和技術將成為他們的發展策略重點。

戰略合作 支持香港醫療創新

一、在跨境醫療協同合作方面，新風天域將構建「香港研發-灣區轉化」的創新模式，推動先進診療方案和醫療技術的雙向流動。充分運用「港澳藥械通」等政策，促進香港先進的藥械和治療方案在大灣區的落地，同時提升內地先進治療方案在香港使用的可行性，並招募國際醫療人才落地香港。

二、打造國際化的醫學科研平台，加大投入臨床應用等項目的發展，促進臨床研究轉化、CRO （受託研究機構）等領域。集團將依托廣泛的醫療網絡和30多家國內外創新藥械企業、健康保險公司的合作資源，推進重要臨床實驗在香港及大灣區落地。

三、推進人工智能（AI）技術在香港醫療領域更廣泛的應用，打造未來健康管理的新模式。以AI、智能硬件、手術與護理機器人等技術為基礎，結合服務能力，推動醫療服務向個性化和智能化發展。

大灣區—全球醫療高峰會 頂尖專家匯聚 共同探索未來

首屆「大灣區—全球醫療高峰會」緊接啟動儀式舉行，當日全球醫療健康領域的頂尖專家和行業的領袖匯聚，通過深入交流討論，推動更多前沿技術交流、創新實踐探討及政策建議，為香港及大灣區醫療發展注入新動力。

高峰會演講嘉賓陣容鼎盛，有來自大學和醫學院的資深學者、主要醫院和國家醫療中心的院長、保險公司及科技公司的行政總裁，包括：行政會議非官守議員高永文醫生、香港科技大學校長葉玉如教授、香港大學微生物學系傳染病學講座教授袁國勇教授、國家呼吸醫學中心主任何建行教授等，圍繞臨床研究與治療方案創新、生命科學、人工智慧與醫療變革，以及跨境醫療與護理新趨勢等的最新發展，發表主題演講或進行討論環節。吸引超過300 位境內外專家學者、相關產業嘉賓參與。

港投公司

香港投資管理有限公司（港投公司）由香港特區政府設立並全資擁有，肩負著「雙重使命」，希望在更好利用財政儲備，爭取中長期合理投資回報的同時，發揮資本引導的力量，建造更蓬勃的創科生態圈及產業鏈。港投公司目前管理資金規模620 億港元，涵蓋「香港成長組合」、「大灣區投資基金」、「策略性創科基金」及「共同投資基金」。

作為「耐心資本」，港投公司目前聚焦三大主要投資賽道，即硬科技、生命科技及新能源/綠色科技。

新風天域集團

新風天域集團是一家總部位於香港的醫療和生命科學集團。2016 年創立以來，集團秉承以「以病人為中心」的理念，致力於改變與創新醫療服務。

集團醫療業務在內地及香港地區共覆蓋59 個城市，有11 家綜合及專科JCI 認證國際醫院、22 家復健醫院、5 家綜合腫瘤中心、20餘家診所和超過300 個居家醫療照護站，每年服務患者超過1,200 萬人次。