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市場信息：港澳居民（廣州）健康服務中心 提供一站式全科與專科協作服務

【Presented by：WAW Creation港人到內地就醫，很多時因醫療服務模式及支付方式不同而感到不便。由廣州開發區醫院與大灣區醫療集團合作建設的港澳居民（廣州）健康服務中心，於2022年8月30日正式開業。中心位於穗港智造合作區，擁有對接港澳的良好區位優勢，通過提供港式全科醫療服務，便利港澳居民前來就醫之餘，亦同時將香港家庭醫生服務引入內地，服務內地居民。

 

Presented by：WAW Creation

 

港澳居民（廣州）健康服務中心設於廣州開發區醫院西區院區門診一樓，優點是病人可享受香港全科醫療服務同時，還能快速轉診至專科服務，打造全科與專科閉環綠色通道的有效連接。

港式醫療服務 照顧病人所需

開發區醫院副院長黃婷表示，中心的環境按照香港家庭醫生的診療標準設計，營造出具有香港特色的服務體系。目前已有很多線上預約的香港居民，以及線下直接掛號的內地居民前來使用服務，並取得了良好的口碑。她續稱，有購買香港保險的客戶，可網上進行預約，到達中心後，會先由全科護士進行輕問診和資料填寫，然後由醫生進行診療，如涉及專科問題，會迅速安排專科醫生會診，以達至無縫銜接。之後會為患者建立個案化的健康檔案，方便再次就診時有完整的健康資料可供查閱。此外，中心還會作為定點的培訓機構，為黃埔區培訓金牌全科醫生和護士。

除了港澳居民（廣州）健康服務中心，現時在黃埔區的龍湖、夏港、雲埔、南崗、紅山、九佛、長嶺、穗東、魚珠、文沖，建有「港式金牌家醫診室」的社區衛生服務中心共10間，並計劃在今年進一步擴大，推動永和、黃埔、大沙、長洲、聯和、蘿崗等社區衛生服務中心及新龍鎮中心衛生院7間診室的港式標準化建設，實現17個街鎮港式服務全覆蓋。

 

影片：https://video3.mingpao.com/202502/BUS20250220_01.mp4

 

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更新時間:2025-02-21 09:57
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