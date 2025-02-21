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灣區速遞：越秀集團在港慶祝成立40周年

【Presented by：WAW Creation】越秀集團日前在香港舉辦成立40周年慶祝活動，出席者包括香港中聯辦副主任祁斌，廣東省委常委、廣州市委書記郭永航，外交部駐香港特派員公署副特派員潘雲東，香港特區政府商務及經濟發展局局長丘應樺，廣州市委常委、市委秘書長邊立明，廣州市委常委、南沙區委書記劉煒，廣州市人大常委會副主任彭高峰，廣州市副市長胡浩，廣州市委港澳辦（市委外辦）、市金融局、市發改委、市住建局、市商務局、市國資委、市體育局等代表，此外，還有廣州、香港兩地金融界、企業界、法律界嘉賓，集團及上市公司代表出席活動。活動現場，與會嘉賓共同觀看了「越秀集團成立40周年誌慶專題片」，回顧了集團40年風雨兼程的創業之路。

 

Presented by：WAW Creation

 

越秀集團張招興董事長指，作為唯一總部位於香港的廣州市屬國企，越秀集團在改革開放的大潮中應運而生，在南巡講話的春風中轉型實業，在應對挑戰的求索中調整優化，在時代奮進的征程中勇毅前行，已發展成為資產總額超萬億、營業收入超千億、盈利能力超百億的大型綜合性跨國企業集團，主要板塊行業地位和市場競爭力顯著提升，部分產業已經進入行業前10。他又強調，面向未來，集團將牢牢把握高品質發展首要任務，持續抓好產業轉型升級，向產業發展的新方向、新趨勢堅定轉型；持續抓好改革創新，在完善現代企業制度、提高資源配置效率、構建科技創新體系、用好資本運作工具、市場化體制機制等方面對標一流、敢闖敢試，進一步釋放活力，形成良好的文化氛圍；持續助力重大戰略落地，服務《大灣區發展規劃綱要》和《南沙方案》重點任務落地，助力廣州戰略性產業集群和未來產業發展，服務打造發展新質生產力的重要陣地，積極參與香港國際金融中心建設，密切與社會各界的聯繫。

代表廣州市委的胡浩副市長則表示、越秀集團是廣州的對外視窗和穗港兩地交流合作紐帶，40年來伴隨著城市更新、產業煥新、科技創新的滾滾浪潮，始終與時代脈搏同頻共振、與城市發展休戚與共。他希望越秀集團對標建設世界一流企業目標，在新的奮鬥征程中展現新氣象、邁向新高度、續寫新輝煌。

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更新時間:2025-02-21 09:57
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