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灣區速遞：港府6內地專題實習計劃開始報名

【Presented by：WAW Creation民政及青年事務局於2月25日宣布，推出新一輪民青局內地專題實習計劃，為青年提供到內地官方文化、自然保育和科研單位的專題實習機會。

 

Presented by：WAW Creation

 

這個計劃是由政府通過與內地相關單位合作推出，為香港青年提供多元化、具特色和有深度的專題實習機會。實習項目將於今年6月至8月期間展開，為期三至六個星期，合共提供超過110個專題實習名額，涵蓋文物保育、科研技術、生態及環境保育等範疇。參加者透過實習工作深入了解和參與國家文化、自然保育和科研單位的工作，並在專家的指導下接受培訓和進行項目研究，從中獲得獨特的工作經驗。

申請條件包括申請人須為18至30歲，持有香港永久性居民身份證的全日制專上學生（包括副學位、學士學位或研究院課程）；或持有香港居民身份證的本地全日制專上學生（包括副學位、學士學位或研究院課程）。除實習工作外，合辦機構亦會為參加者提供培訓、實地考察及其他文化交流活動，親身體驗國家不同領域的發展成果。

新一輪計劃所舉辦的六個實習項目，包括：

1.與北京故宮博物院合辦的「港澳青年故宮實習計劃」；

2.與大熊貓國家公園四川省管理局合辦的「大熊貓國家公園臥龍片區青年實習計劃」；

3.與中國科學院合辦的「中國科學院青年實習計劃」；

4. 與敦煌研究院合辦的「敦煌青年實習計劃」；

5.與青島嶗山國家實驗室合辦的「山東青島海洋科學青年實習計劃」；及

6.與武夷山國家公園管理局合辦的「武夷山生物多樣性保育青年實習計劃」。

 

 

「廣東院舍照顧服務計劃」增4家安老院

社會福利署日前宣布，自3月1日起，「廣東院舍照顧服務計劃」新增4家安老院為認可服務機構，分布於江門、佛山和深圳，為參加計劃的長者提供資助護理安老宿位。

4間新增安老院為江門市新會區養老中心、佛山市南海區桃苑福利中心、深圳市寶安區前海人壽幸福之家養老院、深高速深高樂康健康服務。連同現時的11家安老院，參與計劃的安老院總數將增至15家，所在的粵港澳大灣區內地城市涵蓋深圳、廣州、佛山、肇慶、中山和江門，為有意在大灣區內地城市養老的長者提供更多選擇。

 

 

駐深圳聯絡處訪問福田區「雙創」基地

駐粵辦駐深圳聯絡處於日前訪問福田區深港澳台創新創業基地（福田區「雙創」基地）並參觀人才公寓，與港青團隊和入駐企業代表進行交流，了解基地和公寓的設施及為香港青年提供的服務。

福田「雙創」基地是由福田區委統戰部發起成立，與香港團隊共同運營管理的生態眾創空間，面積近1,300平方米，聚焦科創互聯網、新材料等領域，為深港澳台青年創業者提供創業空間、企業服務、大灣區生活方式的服務。「雙創」基地臨近福田口岸和皇崗口岸，是不少香港青年到大灣區內地城市創業的第一站，截至目前，基地入駐香港團隊近20個。

為方便入駐「雙創」基地的創業青年，福田區政府為基地配備了人才公寓，公寓是首個納入政府保障房體系的城中村改造項目，共有29棟504套，戶型設計靈活，面積從16到32平不等，配套設施齊全，設有公共服務空間，便利青年人溝通交流。

（資料：駐粵辦）

 

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更新時間:2025-02-28 13:12
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