深圳內望：2月市況見好 今年暢旺可期

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受春節假期因素影響，房地產市場迎來傳統的淡靜時刻，假期期間上門客戶量非常少，各項目售樓處人流稀疏，成交低迷。直到元宵節過去，春節假期正式結束，市況才慢慢恢復過來，但是二月份就已經過了一半。踏入二月份下半個月，開發商開始有所動作，率先推盤的有中洲迎璽及鴻榮源珈譽玖璽，吸引大量客戶關注，看盤人流絡繹不絕，成功把市場熱鬧氣氛帶回來。

「中洲迎璽」棄選率高達八成的原因

中洲迎璽排隊看房，認籌踴躍，接近3千人選700多套房，大有日光盤的勢頭，但最後卻出現高達80%的棄選率。這個棄選率是近些年比較高的，為何會出現如此高的棄選率，究其原因主要：

第一，認籌數量中，超過半數以上的客戶對「小三房」（82平方米）非常熱衷，很多客戶只考慮這個戶型，也是性價比最高的戶型。第二，此次出來的價格表強化了「小三房」的性價比，單價與總價符合更多客戶需求。但現場折扣沒有差別引導客戶紮堆，也導致很多客戶沒機會買小三房就立即棄選。

第三，產品本身有「硬傷」。所提供的103平方米戶型有些「硬傷」(由於被前排小戶型遮擋，廚房採光普遍受限），整體性價比也低一些。認籌到開盤時間太短，導致沒有更多時間去讓業務員去梳理客戶需求並做好引導，從而使得客戶沒有選擇下只有放棄。

第四，144平方米的四房，總價太高。與同片區其他產品的競爭力並不突出，而且4房認籌的客戶數量也不足。

買家態度轉趨積極

但不可忽視的是，中洲迎璽的認籌量高達3,000批，說明客戶對當下趕緊買房的態度已經轉趨積極。但同時，雖然買房意願提高，但是客戶對價格還是非常敏感，不少是衝着「抄底」入市機會去的，所以性價比放在首要考慮因素。這個月也有不少項目有少量工抵房推出，只要價格比較吸引，均被市場迅速消化，客戶到處尋寶的情況比比皆是。

除了住宅以外，公寓、辦公樓、商鋪等商業地產，近年來價格下降幅度比較大，現在價格水準已經非常有吸引力了，市場氣氛改善後，也吸引不少客戶關注。另外，雖然租金近年來也同樣下跌，但是下降幅度比房價要少，使得租金回報率不降反升，並且逐步提高，達到平均5厘的水準，與放在銀行收息或者是買理財產品相比，租金回報更加有吸引力。房地產重拾投資屬性，買房投資成為新的買房動力。

留意頂級豪宅動向

在新房市場帶動下，存量房市場也正在恢復過來，特別是深圳頂級豪宅，一直是財富與身份的象徵。而近日，有一則重磅消息在富豪圈炸開了鍋，便是華僑城天鵝湖花園一期有一套643.25平方米的法拍房！

這套房源不僅面積驚人，更因其稀缺的地段和頂級的品質，吸引了無數目光，結果有19個客戶參與拍賣，起拍價5,500萬元（人民幣，下同），最終以1.32億元總價，每平方米20.5萬元成交，掀起房價起動的勢頭。