線上醫療平台方便問診配藥 深圳和睦家建議線上線下結合更穩妥

深圳和睦家醫院首席運營官蕭毅晃（Brian）指出，線上醫療帶來方便，但應以初次線下求診，配合線上覆診的做法較為穩妥。

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線上問診主要是通過文字、圖片、語音及視頻方式，與醫生進行溝通交流。當中可以文字方式向醫生描述個人症狀及病史，醫生再以文字解答及給予診斷建議；圖片問診適用於皮膚病或外傷等，可通過視覺呈現病情；不方便使用文字描述的，可用語音功能，直接錄音告訴醫生；亦有平台提供線上視訊諮詢，約定時間在線上見面，方便醫生直觀病人的狀態。

線上平台輕鬆方便

現時內地有許多線上問診及購藥平台，例如美團、京東、淘寶、微醫等，方便市民隨時隨地「採用」醫療服務。以微醫為例，在微信搜尋「微醫」小程序，進行實名認證登錄個人信息後，便可按個人病情、醫院、科室或醫生姓名進行醫生搜索，通過醫生頁面，用戶還可了解到該醫生的擅長、評價量、患者評價、收費及是否在線等資訊。

有用戶分享經驗指，在確定醫師後，有圖文問診或電話問診兩種方式可供選擇，繳付費用後便可與醫師進行「對話」，例如3分鐘快速接診（圖文問診）的費用為19元人民幣。病人首先要描述自身病情，醫師會進一步查問病況及互相溝通，然後提出治療建議，有需要時還會提供藥物推薦，病人只需通過連結選擇合適藥店購買所需藥物便可。做法有如一般外賣點餐，半小時內已可將藥物送達上門。

不能完全依賴線上診治

對於內地線上醫療平台的興起，蕭毅晃認為，這些平台很實用，具有方便性及可及性，例如日常服用的醫院藥物缺貨，可通過這些平台下單買藥，在某些場景下，確實可幫助病人更快獲得藥物。但他認為，完全依賴線上平台進行病情判斷， 取替傳統醫生面對面診斷交流，未必能滿足實際醫療需求。將線上的便利，與線下診療的準確性結合，是更切合現時狀況的做法。

從醫療機構的角度， 蕭毅晃認為，線上醫療主要應用於覆診及因應病情變化進行跟進。例如小朋友患有肺炎，服藥後仍有咳嗽問題，可在線上向所屬醫生查詢及作出跟進。因為醫生曾為病人診治，可跟據已有的病情記錄，給予較穩妥的建議。而坊間的線上醫療平台，更多是從買藥角度出發，用途未必一樣。例如病人確認自己患上傷風感冒，沒有其他病情，又不想去醫院，可通過這些平台下單買藥，但前提是要對自身病情有很正確的判斷。

線上問診須清楚個人目標

內地很多醫療機構都有提供線上醫療平台，方便病人處理病情。蕭毅晃指出，線上醫療平台須跟從互聯網醫院牌照的規範，相關規管非常嚴格，並受到衛健委的監管。平台必須取得政府頒發的牌照才可開展服務，醫生也需要通過相關註冊才可以在網上掛牌看症，有關流程及要求具有標準化。所以市民選擇互聯網醫院時，要選擇具有互聯網醫院牌照，有正規醫生掛診的線上平台。第二是對個人私隱及病歷提供安全保障，第三是用作覆診或慢性病管理，對於處理一些不用跟醫生見面，毋須檢查身體或進一步確診的疾病，可能會比較適合。

對於有意利用線上醫療平台進行問診人士，他建議要先清楚個人目標及目的，是否可以通過線上醫療平台做到。例如病人感到肚痛，但原因不明，一般需要到醫院求診。因為肚痛涉及範圍很大，到底是腸、胃或甚麼位置出現問題，沒有觸診，很難確定病情。因此線上醫療平台較難滿足這方面的需求，假如未有清楚確診便買藥服食，可能未能對症下藥，甚至延誤病情。他坦言，有機會因為目標及方式不配合，病人會覺得未能滿足醫療需求而產生不愉快情況。

蕭毅晃重申，線上醫療平台很方便，但用途應是用於諮詢已在線下看診的所屬醫生。另外，有病人以往要長途跋涉到異地與專家醫生見面，現在可通過正規平台，在專家醫生掛診看症時進行聯絡。亦有病人會用於二次確認，尋求另一位醫生的診療意見。但若然未有到醫院機構求診，只在線上跟醫生簡短溝通便以此斷症，未必符合傳統醫療模式及概念。他強調，醫療問題可大可小，先進行線下問診，再使用線上醫療平台，是較穩妥的做法。