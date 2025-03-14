moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

個人理財 > 活在灣區

線上醫療平台方便問診配藥 深圳和睦家建議線上線下結合更穩妥

【Presented by：WAW Creation內地線上醫療平台發展愈趨成熟。如感身體不適，無需抱病前往醫院求診，在線上也可得到醫生的專業意見。經診斷後，還可直接在線上買藥，半小時左右就可將藥物送遞上門，足不出戶即享一站式醫療服務。

深圳和睦家醫院首席運營官蕭毅晃（Brian）指出，線上醫療帶來方便，但應以初次線下求診，配合線上覆診的做法較為穩妥。

Presented by：WAW Creation

 

 

線上問診主要是通過文字、圖片、語音及視頻方式，與醫生進行溝通交流。當中可以文字方式向醫生描述個人症狀及病史，醫生再以文字解答及給予診斷建議；圖片問診適用於皮膚病或外傷等，可通過視覺呈現病情；不方便使用文字描述的，可用語音功能，直接錄音告訴醫生；亦有平台提供線上視訊諮詢，約定時間在線上見面，方便醫生直觀病人的狀態。

 

線上平台輕鬆方便

現時內地有許多線上問診及購藥平台，例如美團、京東、淘寶、微醫等，方便市民隨時隨地「採用」醫療服務。以微醫為例，在微信搜尋「微醫」小程序，進行實名認證登錄個人信息後，便可按個人病情、醫院、科室或醫生姓名進行醫生搜索，通過醫生頁面，用戶還可了解到該醫生的擅長、評價量、患者評價、收費及是否在線等資訊。

有用戶分享經驗指，在確定醫師後，有圖文問診或電話問診兩種方式可供選擇，繳付費用後便可與醫師進行「對話」，例如3分鐘快速接診（圖文問診）的費用為19元人民幣。病人首先要描述自身病情，醫師會進一步查問病況及互相溝通，然後提出治療建議，有需要時還會提供藥物推薦，病人只需通過連結選擇合適藥店購買所需藥物便可。做法有如一般外賣點餐，半小時內已可將藥物送達上門。

 

不能完全依賴線上診治

對於內地線上醫療平台的興起，蕭毅晃認為，這些平台很實用，具有方便性及可及性，例如日常服用的醫院藥物缺貨，可通過這些平台下單買藥，在某些場景下，確實可幫助病人更快獲得藥物。但他認為，完全依賴線上平台進行病情判斷， 取替傳統醫生面對面診斷交流，未必能滿足實際醫療需求。將線上的便利，與線下診療的準確性結合，是更切合現時狀況的做法。

從醫療機構的角度， 蕭毅晃認為，線上醫療主要應用於覆診及因應病情變化進行跟進。例如小朋友患有肺炎，服藥後仍有咳嗽問題，可在線上向所屬醫生查詢及作出跟進。因為醫生曾為病人診治，可跟據已有的病情記錄，給予較穩妥的建議。而坊間的線上醫療平台，更多是從買藥角度出發，用途未必一樣。例如病人確認自己患上傷風感冒，沒有其他病情，又不想去醫院，可通過這些平台下單買藥，但前提是要對自身病情有很正確的判斷。

 

線上問診須清楚個人目標

內地很多醫療機構都有提供線上醫療平台，方便病人處理病情。蕭毅晃指出，線上醫療平台須跟從互聯網醫院牌照的規範，相關規管非常嚴格，並受到衛健委的監管。平台必須取得政府頒發的牌照才可開展服務，醫生也需要通過相關註冊才可以在網上掛牌看症，有關流程及要求具有標準化。所以市民選擇互聯網醫院時，要選擇具有互聯網醫院牌照，有正規醫生掛診的線上平台。第二是對個人私隱及病歷提供安全保障，第三是用作覆診或慢性病管理，對於處理一些不用跟醫生見面，毋須檢查身體或進一步確診的疾病，可能會比較適合。

對於有意利用線上醫療平台進行問診人士，他建議要先清楚個人目標及目的，是否可以通過線上醫療平台做到。例如病人感到肚痛，但原因不明，一般需要到醫院求診。因為肚痛涉及範圍很大，到底是腸、胃或甚麼位置出現問題，沒有觸診，很難確定病情。因此線上醫療平台較難滿足這方面的需求，假如未有清楚確診便買藥服食，可能未能對症下藥，甚至延誤病情。他坦言，有機會因為目標及方式不配合，病人會覺得未能滿足醫療需求而產生不愉快情況。

蕭毅晃重申，線上醫療平台很方便，但用途應是用於諮詢已在線下看診的所屬醫生。另外，有病人以往要長途跋涉到異地與專家醫生見面，現在可通過正規平台，在專家醫生掛診看症時進行聯絡。亦有病人會用於二次確認，尋求另一位醫生的診療意見。但若然未有到醫院機構求診，只在線上跟醫生簡短溝通便以此斷症，未必符合傳統醫療模式及概念。他強調，醫療問題可大可小，先進行線下問診，再使用線上醫療平台，是較穩妥的做法。

金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金2986.32986.8
港金2774627753
倫敦銀33.80533.845
鈀金968.0983.0
鉑金996.91011.9
美電7.77357.7740
更新時間:2025-03-14 10:32
資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】