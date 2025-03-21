灣區速遞：大灣區「軟聯通」落地河套

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該工作平台視為省市場監管局建設大灣區市場「軟聯通」平台的重要載體，旨在通過提供市場准入、標準認證、智慧財產權等領域的「一站式」服務，破除三地制度差異壁壘，推動建立大灣區統一服務標準與管理規範。平台立足河套區位與政策優勢，整合跨境政策諮詢、資源對接、國際規則護航等功能，提供技術性貿易措施政策服務，為港澳及國際投資者提供全生命周期的支持，助力企業融入全球競爭。有關方面希望隨著河套工作平台的正式啟用，粵港澳三地將進一步突破制度壁壘，加速創新要素流動，為大灣區高品質發展注入新動能。

近年來，廣東市場監管部門加快規則銜接、機制對接，深圳市市場監管局在河套合作區先行先試，已率先落地建設跨境公證服務視窗，推廣新興行業經營範圍目錄，企業開辦錄音錄影「雙錄簽名」等創新舉措。省市場監管局建設大灣區「軟聯通」平台，建立粵港澳市場准入合作機制，與澳門法務局、澳門招商局簽署合作備忘錄及協定，協同推進「跨境通辦」，推動粵港粵澳投資雙向便利。在去年，有超過2.5萬家外商投資企業落戶廣東，同比增長19.13%，新設數量創五年新高。

深圳北站高鐵換乘地鐵將免安檢

根據深圳市交通部門消息，為進一步提升深圳北站在高峰期的客流疏導能力，深圳北站正加快推進實施高鐵換乘地鐵免安檢，實現北站交通環境整體升級，優化廣大市民旅客的出行體驗。

根據優化方案，將在深圳北站東廣場高鐵出站口設置常態化免安檢專用隔離區域，分別通往地下5號線和高架4/6號線。其中，往5號線新增從東廣場（3F）直達5號線站廳（1F）的免安檢自動扶梯和步梯，往4/6號線則基本沿用現有假日臨時免安檢通道布局。

據深圳地鐵統計，當前深圳北站高峰日5號線深圳北站地鐵站進出站客流為21萬人次、5號線換乘4/6號線13.2萬人次、4/6號線換乘5號線13.4萬人次，免安檢時段高鐵換乘5號線地鐵單項客流量高峰日達10.9萬人次。深圳北站目前日均到發客流量已達設計到發量的兩倍，超設計負荷運轉是目前引起深圳北站交通擁堵和客流疏解壓力的主要問題。

目前，針對鐵路及地鐵方提出的實施免安檢通道後，高鐵到達客流（暫態進站）疊加地鐵站內高峰客流帶來的地鐵站廳安全風險問題，深圳市交通運輸局正統籌廣鐵、地鐵、公安等相關部門，進一步加強大客流組織管理論證、安防體系升級及應急聯動機制，確保全時段、全區域的安全防控和疏散能力，同時積極深化和溝通協調相關設計細節，儘快啟動項目立項，力爭早日建成常態化免安檢通道。

「承體育精神，賀三地全運」廣州南沙舉行

駐粵辦日前在廣州南沙舉辦「承體育精神，賀三地全運」在粵高校香港學生主題活動——走進全運首場活動，活動得到南沙開發區港澳合作事務辦公室的支援。當日南沙區文化廣電旅遊體育局介紹了十五運會暨殘特奧會南沙區賽事準備情況，共青團南沙區委簡介了南沙區在服務港澳青年學生範疇開展的工作。合計約60名來自在粵不同高校的香港學生出席活動。

同學們非常高興在「全運年」開啟之時，有機會參與駐粵辦組織的這場以「十五運會暨殘特奧會」為主題的活動，今年是粵港澳三地首次合作舉辦全運會和殘特奧會，同學們希望能借助十五運會暨殘特奧會所搭建的平台，通過不同形式的參與，拓展見識，收穫友誼。同時，不少同學表示已成功入圍全運會志願者隊伍，他們希望通過志願服務更近距離感受全運，並在志願者服務舞台上展示香港青年學子奮發向上的青春風采。

（資料：駐粵辦）