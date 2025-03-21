市場信息：2024年中國房地產企業代建綜合能力TOP30排行榜 綠城管理、藍城集團、金地管理穩居前三

【Presented by：WAW Creation】克而瑞在3月19日發布「代建綜合能力TOP30 」榜單，可見2024年代建行業增速持續放緩，進入頭部企業格局穩定、其他企業加速分化的新階段。去年30強企業的總合約面積達到9.14億平方米，同比增長23%；綜合實力TOP30代建企業新增簽約面積1.93億平方米，同比增長6%。克而瑞研究中心從經營發展能力、產品競爭力、資源整合力以及品牌信譽力等多方面綜合考慮分析，對代建企業進行測評。
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第一，代建頭部企業強者恒強，表現穩定。一方面綜合能力TOP10企業總體變動率僅為10%，格局相對穩定；另一方面，綠城管理、藍城集團、金地管理呈現三強鼎立的態勢，潤地管理以政府代建優勢穩居第一梯隊，這些企業均在代建領域深耕多年，作為先行者，業務優勢、管理優勢、品牌優勢等較為突出。
第二，「新」入局企業迅速擴張，憑藉自身的特色、獨有競爭力快速成長為代建賽道的中流砥柱。綜合能力前十之中，旭輝建管、龍湖龍智造、而今管理、招商建管、新城建管等近兩年持續在新拓項目中發力，並不斷在細分領域打造代建「護城河」。
第三，民營代建企業仍是主流。從性質來看，民企是絕對主流，佔比達63%；國企央企數量佔比17%，包括華潤置地、招商建管、建發更新建設等；混合所有制佔比為20%，包含綠城管理、金地集團、萬科地產等。值得注意的是，在頭部TOP5企業中，央國企和混合所有制企業比例更高。
面對行業增速放緩和市場競爭持續加劇的挑戰，轉型「輕資產」賽道的企業持續增多，已入局的代建企業則呈現出更加明顯的戰略轉型和創新調整趨勢，積極尋求細分領域的增長，以適應市場變化。
首先，眾多企業持續推進合夥人計劃，並取得顯著成效。其次，代建企業積極延長服務鏈條，形成全周期服務模式。例如涵蓋了項目從客研定位、產品設計到工程建設、營銷售後的全流程服務；最後，多元化代建業務也成為代建企業的重要發展方向。代建企業應該不再局限於傳統的住宅代建，而是縱向發展多元化領域拓展，增強自身的競爭力。
|商品
|買入
|賣出
|倫敦金
|3037.0
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