moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

個人理財 > 活在灣區

市場信息：2024年中國房地產企業代建綜合能力TOP30排行榜 綠城管理、藍城集團、金地管理穩居前三

【Presented by：WAW Creation】克而瑞在3月19日發布「代建綜合能力TOP30 」榜單，可見2024年代建行業增速持續放緩，進入頭部企業格局穩定、其他企業加速分化的新階段。去年30強企業的總合約面積達到9.14億平方米，同比增長23%；綜合實力TOP30代建企業新增簽約面積1.93億平方米，同比增長6%。克而瑞研究中心從經營發展能力、產品競爭力、資源整合力以及品牌信譽力等多方面綜合考慮分析，對代建企業進行測評。

 

Presented by：WAW Creation

 

民營代建佔主流

從排行榜來看，總體呈現三個特徵：

第一，代建頭部企業強者恒強，表現穩定。一方面綜合能力TOP10企業總體變動率僅為10%，格局相對穩定；另一方面，綠城管理、藍城集團、金地管理呈現三強鼎立的態勢，潤地管理以政府代建優勢穩居第一梯隊，這些企業均在代建領域深耕多年，作為先行者，業務優勢、管理優勢、品牌優勢等較為突出。

第二，「新」入局企業迅速擴張，憑藉自身的特色、獨有競爭力快速成長為代建賽道的中流砥柱。綜合能力前十之中，旭輝建管、龍湖龍智造、而今管理、招商建管、新城建管等近兩年持續在新拓項目中發力，並不斷在細分領域打造代建「護城河」。

第三，民營代建企業仍是主流。從性質來看，民企是絕對主流，佔比達63%；國企央企數量佔比17%，包括華潤置地、招商建管、建發更新建設等；混合所有制佔比為20%，包含綠城管理、金地集團、萬科地產等。值得注意的是，在頭部TOP5企業中，央國企和混合所有制企業比例更高。

 

市場競爭激烈

面對行業增速放緩和市場競爭持續加劇的挑戰，轉型「輕資產」賽道的企業持續增多，已入局的代建企業則呈現出更加明顯的戰略轉型和創新調整趨勢，積極尋求細分領域的增長，以適應市場變化。

首先，眾多企業持續推進合夥人計劃，並取得顯著成效。其次，代建企業積極延長服務鏈條，形成全周期服務模式。例如涵蓋了項目從客研定位、產品設計到工程建設、營銷售後的全流程服務；最後，多元化代建業務也成為代建企業的重要發展方向。代建企業應該不再局限於傳統的住宅代建，而是縱向發展多元化領域拓展，增強自身的競爭力。

金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金3037.03037.5
港金2821728224
倫敦銀33.40533.445
鈀金944.0959.0
鉑金981.3996.3
美電7.77187.7723
更新時間:2025-03-21 09:52
資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】