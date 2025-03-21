2025世紀講壇： 共話灣區智造與AI未來

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論壇主講嘉賓包括全國政協梁振英副主席、香港科技大學(廣州)倪明選校長及數字王國集團行政總裁王章樂，同時又邀來中科宇航、巨灣技研、廣汽高域、雲從科技、小馬智行及科大訊飛與會，分享其相關的發展和經驗。

梁振英：善用香港優勢提高品牌價值

梁振英在演講中提及大灣區仍存在「兩者互不知道」的問題，並以香港城市大學的國際化動物醫學院，以及南沙的一個立體化全產業鏈、年產35萬頭生豬的生豬養殖基地為例，指兩地資訊存在不對稱問題。他又建議，要解決「產學研用」的最後一公里問題，媒體、商會可以加強資訊溝通，發揮國際金融中心優勢，讓國際投資者、駐港機構充分了解灣區發展機遇。

他強調，香港與內地之間需加強溝通和合作，香港各界應多到內地考察，了解他們的需求，各自將彼此的所需所長結合互補。他又鼓勵企業把握改革開放的機遇，以「中國速度」在2029年前建設全球最成功的灣區，一同「講好大灣區創新科技的故事」，走向國際。

他為論壇總結時亦強調，香港市場並不大，但可以透過香港的獨特優勢、源於法治和誠信香港品牌價值，為灣區以至內地的企業和產品進行「香港認證」，意即「Made in China by Hong Kong 」模式，進而使內地的企業，其技術和產品的價值（包括股價），可以在國際上得到更好的體現。

倪明選：必需充分認識AI 推動職業改革創新

香港科技大學(廣州)倪明選校長分享人工智能對職場帶來的機遇及挑戰時指出，算法突破啟發了將個人與機構的私域數據及專業領域知識結合，以構建接近甚至超越人類的智能體，有助於個人及社會發展。

對於人工智能掀起的職業革命，他認為針對人工智能與人類的特點將帶來勞動力的結構性調整。並強調人類在大模型時代需強化自身的技術、倫理、批判性思維等各方面能力，要充分認識AI已成為推動科技創新和產業升級的關鍵因素，通過推動AI職業改革創新走向未來新發展。

數字王國集團行政總裁王章樂則認為：「AI創新科技與自動化浪潮席捲各行各業，在全球化市場挑戰與競爭下，推動轉型升級是產業需要面對的重要課題。數字王國AI虛擬人技術和多元應用將助力企業提升量能與效率、創造更多附加價值，因應AI時代的創新變革，迅速掌握市場變化創造新商機。」

「智慧製造」的實踐和未來

本次論壇還設置了兩場圓桌討論環節，分別聚焦「智慧製造」和「共話AI 」。在「智慧製造」主題討論中，中科宇航、巨灣技研及廣汽高域等企業代表圍繞主題展開了熱烈討論，分享了各自在該領域的實踐經驗和未來規劃。

中科宇航(廣州)裝備工業有限公司副總經理李秦峰指出，太空已成為各大國家及其航天公司爭奪頻軌資源、在先到先得機制下，商業化與市場競爭的特性日益凸顯且並行發展，競爭愈來愈激烈。他建議利用社會資本支援商業火箭及衛星公司發展，突破低成本、高可靠與可回收等關鍵技術，提升低軌衛星發射及組網能力。

巨灣技研總裁裴鋒博士則認為現在是推動超充香港的最佳時機，而巨灣的6C動力電池系統產品以其80%電量充電僅需7.5分鐘、新增續航400km以上的成績，創造了WRCA認證的「最快電動車充電技術」世界紀錄，以「充電像加油一樣快」的技術和電池產品，助力香港綠色轉型。

廣汽高域副總裁鄭家響在談到低空出行經濟發展大勢時指，今年低空經濟正從「概念驗證」轉向「值創造」，成為新質生產力的核心增長極。通過政策與技術雙輪驅動、應用場景規模化拓展、產業生態跨界融合，低空出行也將迎來載人飛行示範運營的元年，並為低空出行安全健康發展注入新的動能。

AI熱潮下的挑戰和機遇

在《2025世紀講壇》的「共話AI 」主題討論中，雲從科技、小馬智行及科大訊飛代表，圍繞人工智能作深入交流，探討了人工智能技術的發展現狀、應用場景以及未來挑戰。

雲從科技：將推出更具競爭力的多模態產品

雲從科技聯合創始人劉君在分享Deepseek帶來的衝擊時指出：「Deepseek的出現，讓更多企業和個人能夠更迅速地享受到大模型產品帶來的便利，實際上也幫我們教育了客戶，極大地推動了市場對相關技術的認知與接納。我們始終秉持開放積極的態度，將其融入到業務發展中，把Deepseek與雲從在視覺領域深厚的技術積累相融合，全力推出更具競爭力的多模態產品，為行業發展注入新動力。」

小馬智行：全無人駕駛加速推進

小馬智行副總裁、廣深研發中心負責人莫璐怡博士分享無人駕駛的商機時指：「在各個領域發展過程中，必須是先有技術層面的突破，隨後逐步實現商業化，最終達到大規模落地應用。在無人駕駛應用落地方面，小馬智行團隊投入了大量的努力……無人駕駛技術的發展自去年起便加速推進，小馬智行推出的Robotaxi服務已在北上廣深正式運營無人駕駛，未來將逐步拓展至其他城市……期望未來港澳的加入，可實現跨城市運營。」

科大訊飛：智能語音跨行業應用邁向國際

科大訊飛港澳地區市場總監閻晴溪指出：「科大訊飛AI發展的重點在於解決社會發展中的剛需問題，例如AI在智慧辦公，以及教育、醫療等垂直行業的應用，並且堅持國產化的技術路線，現時科大訊飛已經實現全國唯一完全基於國產算力訓練的通用大模型。」

閻晴溪更直言在香港設立國際總部，除了「源於特區政府對科技創新和人才引進的大力支持，相信落戶香港對國際人工智能的產業生態，及科大訊飛自身在專用領域的產業落地，都有非常大的促進作用。」，並視香港為「出海跳板」。她又透露，科大訊飛的智能語音技術除了在香港立法會等機構落地應用，醫療方面，訊飛醫療將和香港公立及私立醫療體系合作，以香港為基礎，推廣適應國際醫療實踐的技術。此外，針對普羅消費者市場，該公司正在整合相關的產品和市場策略，料將於今年第二季集中於香港零售市場推出。