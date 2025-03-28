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灣區速遞：二百海內外青少年 禪城龍獅會友

【Presented by：WAW Creation】「2025年佛山市禪港澳加青少年舞龍舞獅邀請賽」已於3月20日在禪城區南莊鎮紫南小學舉行，活動以弘揚中華優秀傳統文化，推動舞龍舞獅藝術的傳承與創新，促進禪城與港澳、加拿大華裔青少年文化交流為目的。

 

Presented by：WAW Creation

 

當日來自禪城、中國香港、中國澳門、加拿大的15支青少年龍獅精英隊伍、共200餘人齊聚嶺南，以昂揚的鼓點、翻騰的龍獅，展現出中華傳統文化的勃勃生機。還有，本次賽事中，年齡最小的參賽者僅3歲半，展現了非遺技藝代際傳承的生機。

 

角逐激烈 各展風采

是次賽事中，參賽隊伍分為舞龍項目9隊、舞獅項目6隊，同台競技，涵蓋傳統套路、競技創新、團隊協作等多個評分維度。經過激烈角逐，最終佛山市禪城區大富小學、佛山市禪城區張槎中心小學、佛山市禪城區張槎德政上朗小學、中國香港北少林門龍子祥國術總會分別獲得舞龍項目的金獎，佛山市禪城區張槎中心小學、佛山市禪城區南莊鎮紫南小學、中國澳門光輝龍獅體育會分別獲得舞獅項目的金獎。

賽後，禪城區僑聯組織港澳加交流團140餘人，走進祖廟博物館開展文化研學。大家跟隨講解員的指引，參觀祖廟具有千年歷史的古建築群、觀賞珍貴文物和武術醒獅表演，深入了解佛山作為「武術之鄉」、「醒獅發源地」的歷史底蘊和文化傳承；而海外青少年們亦對嶺南建築的精妙工藝、武術名家的傳奇故事，表現出濃厚興趣。

 

以賽促融 文化交流

龍獅運動是中華優秀傳統文化的瑰寶，承載著團結奮進、自強不息的精神內核。千百年來，它從民間慶典走向世界舞台，成為連接海內外華人情感、促進國際文化交流的重要紐帶。

禪城區歸國華僑聯合會副主席魯濤認為，這次比賽不僅是一場技藝的切磋，更是一次文化的對話。運動員在賽場上展現技藝、賽出風格，在交流中增進理解、收穫友誼，讓龍獅精神跨越山海、聯結世界，讓中華文化在青少年一代手中煥發新生。

禪城區龍獅龍舟運動協會會長暨樂謙則指，希望通過國際化的交流平台，讓更多孩子愛上龍獅文化，培養出更多的非遺新生代；接下來，將積極探索龍獅文化傳承發展新路徑，持續打造龍獅賽事品牌、培育壯大龍獅產業、培養輸送龍獅人才。

（資料：禪城海內外）

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更新時間:2025-03-28 13:17
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