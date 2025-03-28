市場信息：博智林機器人 打入新加坡建築業

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例子之一是新加坡Soon Li Road的順利員工公寓項目，博智林機器人承擔了天花板和牆面乳膠漆的噴塗工作。該項目的地面已經完成「找平」，牆體使用的是平整度較高的隔牆板，經過簡單處理後便可以開始施工。在實際操作中，機器人對作業面積46.5平方米的房間牆面進行噴塗，僅耗時15分鐘；對作業面積45平方米的天花板進行噴塗，僅用了9分鐘。其高效的施工速度與出色的品質，得到了參與驗收的項目經理Mr Gavin的認可。

另一例子是位於新加坡Toa Payoh Lorong 1號的Soil Build（ISO Team）項目，博智林機器人展現了其高效的施工能力。該項目是一個三房一廳的住宅單位，施工面積為59.4平方米。在施工中，機器人牆面噴塗耗時45分鐘，天花板噴塗則用了30分鐘，顯示出高效率和優秀的施工品質。客戶還特別邀請了Soilbuild負責安全的專業人員全程觀摩，確保機器人的操作安全可靠。項目經理Mr Liton / Sam表示，機器人施工效果出色。

此外，在本地膩子材料適配性測試中，博智林機器人在Innovente工廠進行的測試，旨在驗證本地膩子材料是否滿足機器人使用需求，並檢驗打磨機器人的效果。而在Lokyang Road 1號的SM System Factory工程公司進行的地坪漆塗敷機器人測試，包括了新加坡本地底漆材料刮塗和中塗漆材料滾塗，效率明顯高於傳統人工作業。

不同功能獲認同

還有，博智林機器人在Toh Guan Road的QXY Builders Toh Guan Dormitory（QXY員工公寓項目）中展示了膩子塗敷、膩子打磨和室內乳膠漆噴塗的自動化施工。該項目現場地面已完成「找平」，牆體採用隔牆板，平整度良好。施工面積為27.8平方米，牆面高度為2.75米。機器人牆面膩子塗敷用時20分鐘，牆面打磨用時33分鐘，牆面乳膠漆噴塗僅用時14分鐘。而項目經理亦即場對機器人施工的效率和品質表示了認可，並表達了希望進一步合作的意願。

至於外牆噴塗方面，現場是麥弗森路的Hi Tek C13 網站，在試用演示中，外牆繪畫總面積50平方米，並於今年1月8日啟動作業，採用日本Vinalux 2000 密封劑和日本Walkleen面漆，僅10 分鐘就完成了50平方米工作區的施工。經Hi Tek 和HDB 相關人員目視檢查，機器人施工後的牆面表現良好，展現了優秀的工作品質。

高效穩定 縮短施工周期

博智林機器人在新加坡各個項目的成功應用具有重要意義。從施工效率來看， 機器人在不同作業環節中均表現高效，顯著縮短了施工周期，加快了整體建築工程的進度。在施工品質上，其穩定的操作和精准的工藝確保了牆面、地坪等施工效果的均勻和平整，達到了甚至超出了人工標準。此外，在材料適配性上，通過持續測試，驗證了多種本地材料的可用性，降低了材料採購和運輸成本，實現了當地語系化發展的重要突破。

據知博智林機器人正以其卓越的技術實力和創新精神，積極布局全球市場。從新加坡到馬來西亞，從泰國到印尼，博智林機器人的足跡已遍布東南亞多個國家和地區。通過與當地政府和企業的合作，博智林機器人不僅為當地建築行業帶來了先進的技術和解決方案，更為推動全球建築行業的智慧化轉型貢獻著力量。