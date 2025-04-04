深圳內望：小陽春如約而至市況逐漸升溫

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3月份總體市況環比2月份大幅度提升，這個是傳統的小陽春效應，因為2月份市場成交量處於低位。雖然成交量有提升，但是算不上是火爆，一方面受環球貿易戰升級陰影干擾，另一方面傳言政策出台，買賣雙方靜觀其變，按兵不動。

三月市況復常二手表現亮眼

隨著2月份春節傳統淡季過去，踏入3月份市況逐漸恢復正常。今年開發商普遍態度轉趨樂觀，與過去割價促銷求生存不一樣，有些開發商的策略從求量不求價，改為求量又求價，務求減少虧損，或者是扭虧為盈，甚至是擴大盈利。深圳近年來土拍不多，預計接下來幾年新供應有限，加上各開發商最壞的情況已經過去，這些利好因素支持開發商旗下項目可以定價更為進取，或者是減少折扣等動作。在買賣雙方博弈下，項目提價或多或少讓客戶卻步，畢竟之前市場還是太依賴項目割價銷售的刺激，要改變市場慣性還是需要時間，導致3月份新房市場相對往年同期表現不佳。

二手市場表現則亮眼很多，2月下半月開始二手成交快速回暖，進入3月成交進一步攀升，距離去年929新政後水準也不遠，顯示二手成交活躍。節後買家入市較為積極，特別是剛需群體，但較新政後觀望情緒還是有所提升，3月政策未如預期落地，新政後成交量火爆但價格未明顯上漲，購房者對於房價上漲的預期不足，因此也會不急於入市，只有等有性價比高適合自己的房源出現才會出手。

3月深圳公積金新政正式落地，相較於去年11月發布的徵求意見稿，政策力度增強，顯示政府進一步加大對樓市的支持力度。

新政一方面調整了基礎額度，個人申請最高額度從50萬元提高至60萬元；家庭申請最高額度從90萬元提高至110萬元；另一方面調整了上浮比例，首套住房上浮比例從20%提高至40%。多子女家庭上浮比例從10%提高至50%，購買本市保障性住房上浮比例為20%。符合多種上浮情形可累加上浮比例，最高上浮110%，即個人最高可貸126萬元，家庭最高可貸231萬元。從政策內容看，多子女家庭上浮比例從10%提升至50%，提升最為明顯，相較於徵求意見稿提升至40%再度增加了10%，並且多子女家庭使用住房公積金貸款購買第二套商品住房，可適用首套住房公積金貸款政策，表明政府繼續加大鼓勵生育政策，對多子女家庭購房是較大利好。同時，保障性住房貸款額度較商品房高20%，體現了政府重點支持剛需群體購買保障性住房。公積金貸款額度的提升，減輕了購房者還款壓力，讓利於民，有利於刺激購房需求。但目前，商貸、公積金貸款利率差距不大，短期效果不會太大，後續若政府進一步降低公積金貸款利率，政策效果會更加顯著。

料第二季推盤量上升

總結第一季度，特別是節後開發商推盤節奏明顯放緩，推盤意願不高，節後3月份一般為推盤高峰，但最終3月份僅9個項目開盤，遠不及預期。預計二季度推盤量會出現明顯上漲，市況逐步攀升。

2025年依然是築底的一年，政府目標是增強市場流動性，因此支持樓市的政策還是會不斷出台，成交量會繼續增長，但價格方面止跌回穩仍是主題，內外部大環境未發生根本改變，房價短期想要明顯上漲可能性不大，但是還是有望從止跌回穩轉化為止跌回升，形成房價回升的趨勢。