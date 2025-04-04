民航處「充電寶新規」下周一實施 生產商Momax：一切為了安全！

某航機內空姐：「你好，飛機上是不可以用充電寶的，請你移除並安放好在包內及置於前方座椅下。」

Momax營運總裁鍾孝揚博士：「民航處實施的新規，目標是為了安全……作為充電寶生產商，在設計和生產的挑戰中，最重要的考慮也是安全！ 」

Presented by：WAW Creation

按本港民航處日前通告：「由四月七日起，乘客不得在航班上使用外置充電器為其他便攜式電子裝置充電，和／或為外置充電器充電；以及不得把外置充電器放置於行李架上。」

作為行動電源（下稱充電寶）的生產商，並推出一系列「Travel On-the-Go 」產品的Momax，其營運總裁鍾孝揚特於新規生效前為提醒大家留意相關的安全信息和帶同充電寶出行的貼士，同時宣布將於五月推出最新產品——「1-World Airliner防火手提包」。

充電寶其實是危險品

事實上，隨看隨身電子產品的應用愈趨廣泛，充電寶已成為不可或缺的公私出行用品。但鍾孝揚指出，作為一個貯電和放電的裝置，充電寶本質上屬於「危險品」。

原因無他，充電寶大多採用鋰電池或鋰聚合物等材料製成，能量密度很高，一旦在充電、使用或運輸過程中發生短路、過充、外力撞擊或其他損傷，就可能引發化學反應如「熱失控」，屆時電池內部溫度會迅速飆升，造成潛在的火災隱患。此外，這些電池內部通常含有易燃電解質，一旦遇到損傷或不當處理，更容易引起燃燒或爆炸。因此各國的運輸和航空主管單位針對這類具有潛在風險的產品制定了嚴格的規定，要求在運輸時必須採取特殊的安全防護措施和包裝標準。事實上，日前便曾發生一宗懷疑因充電裝置擺放在航機行李架內肇生火警的九霄驚魂。

設計日趨時尚高效多元須安全至上

鍾孝揚對產品安全極度重視， 他不斷強調Momax的企業責任以及提供安全保障的重要性，並表示在研發充電寶過程中，任何設計都不能以犧牲安全為代價。但同時他亦指出，時下的充電寶用家需求日益多元，並且追求美觀、多功能及輕薄，但同時產品定價亦需兼顧成本與市場競爭力，才能確保產品的市場接受度。

面對每個人可能不只擁有一個的充電寶市場，他解說，市場大方向是時尚化、輕量化及高效，特別是外觀設計包括顏色和體積是否輕巧，都是消費者看重的地方。所以，Momax在這方面投入不少資源在產品設計與技術的創新，特別是材質和高效率充電技術上，都有着不少的專利技術開發，以縮短充電時間，提升使用便捷性。此外，為了降低充電和儲電過程中可能產生的風險，在充電寶內建有過充保護、過熱保護及短路保護等安全機制，以致力於提供高效、穩定又兼具設計美感的產品體驗。同時，Momax所生產的充電寶，亦需通過嚴格測試，包括極端溫度、氣壓等條件，以檢驗其安全和穩定運作。

汰弱留強的契機

對於是次各方對充電寶的關注，鍾孝揚直言，經多年來的發展，市場中的充電寶產品實在為數不少，但品質參差不齊，也導致同一個容量如5,000 mAh的產品，其價格可以從十幾元到一百多元不等。他認為，在各方關注產品安全下，可令消費者更重視品牌、品質和產品安全，如此一來，不但可以提升整體充電寶產品質量，同時也是一個汰弱留強的契機。

四月推出1-World Airliner防火手提包

鍾孝揚透露，在近期有關充電寶的意外焚燒及在飛機上不得使用等新規定公布前，該公司已在研發一個可供充電寶以及其他電子產品放置的防火袋，為響應相關規定，已特別加快開發和生產進度，預計可在四月推出並預售。

「1-World Airliner 防火手提包」是一款絕緣保護包，採用通過英國BS 476-7標準的專業防火材料製作，能有效阻隔高溫與火源，可供收納符合航空公司規定（100Wh以下）的充電寶產品。

為方便消費者收納充電寶及其他電子產品，此符合民航標準的防火手提袋，目前提供四款尺寸選擇，包括：190 x 120mm、190 x 230mm、310 x 400mm、及210 x 297mm，至於價格方面，則尚待最後確定。

據知這款防火手提包，是專為航空出行設計，其構造和設計融合了多項先進的防火與隔熱技術，以滿足國際航空安全規範要求。手提包採用三層防火物料製成，有助於防止因氣壓變化導致產品損壞。

其中外層所採用的符合英國BS476-7標準的防火材料，具有極佳的耐高溫與阻燃性能。而第二層主要是高密度和高效隔熱材料，使在火災或高溫情況下有效阻隔熱能傳遞，避免火苗或高溫迅速蔓延到包內其他區域；至於第三層則主要是為緩衝物料。此外，雖然內含多層防火與隔熱設計，但依目前所公布的防火包概念圖看來，保障安全之餘，亦有兼顧輕巧便攜的需要。

Momax充電寶的安全承諾

國際認證：CCC認證：中國產品認證，確保電氣安全與防火性能

CE認證：歐盟安全認證，符合低電壓與電磁兼容指令

TSA規範：滿足美國運輸安全局對航空攜帶電子設備的安全要求

USB/ PD標準：通過最新USB Power Delivery快充協議安全測試

產品材料：採用國際標準防火材料，確保產品即使在用得安心。

有害物質管控：全線產品符合RoHS認證標準，嚴格限制鉛、汞等有害物質含量。

航空安全：通過IATA UN38.3航空運輸安全測試，包括高空模擬、極端溫度、振動等8項嚴苛檢測，確保飛行安全。

電路保護：配備五重智能保護系統（過充/ 過壓/ 過熱/ 短路/ 過溫）。

售後保障：提供2年保養服務及500萬港元全球產品責任保險。

帶充電寶搭飛機須知

結合民航處及部分航空公司資料，帶同充電寶乘搭飛機，務須留意以下事項：

1. 禁止在飛行期間使用充電寶為其他設備充電

2. 充電寶必須隨身攜帶，不可放入托運行李

3. 單個充電寶容量不得超過100Wh（約27,000mAh）

4. 建議旅客將充電寶存放在原廠包裝或獨立保護套中

5. 出行前確認所攜帶充電寶的容量規格及數量

（每間航空公司都有充電寶數目的限制）

註：在遵守民航處對飛機乘客行李須知作出的建議指引外，個別航空公司可能會實施

不同或其他的規定，旅客在登機前如須進一步協助及確定有關適用規定，應向選乘航空公司查詢。 （資料：Momax）