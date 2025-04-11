市場信息：越秀地產「4×4好產品理念」：為美好生活賦能

Presented by：WAW Creation

當日越秀地產圍繞「品質、溫度、智慧、成長」4個詞語、16條產品主張，發布了「4X4好產品理念」，包括有看得見的產品體驗、看不見的技術支撐等，可簡分為以下的特點：

封面特徵：設計團隊從含有16,224塊玻璃幕牆的「世界最高隱框幕牆建築」廣州國際金融中心，尋找「封面特徵」的美學質感，並將這樣的質感融入於越秀地產的住宅建設中，並已發展至「第三代幕牆窗」。

越秀的材料學：越秀地產的材料學，不僅在於「高精尖」科研領域，還有自主產品的研發與驗證。例如在上海外灘樾，項目所採用特殊的窯變工藝，通過數十次燒制樣品的實景比對，才最終確定了五款材料主色，讓每一塊紅磚都能還原出石庫門風貌建築的細膩肌理。

場景定制：以「場景是需求的靈魂」為理念，例如在廣州琶洲樾，它是以五星級酒店式環島為靈感，為業主開闢出自在停泊、尊崇入園的儀式感；以融入業主的日常，創造出看得見的品質感受。

品質習慣力：強調追求技術細節和場景的呈現，例如廣州星匯錦城的精裝項目，精裝、園林、幕牆等多個領域的專業對線，必須精確到毫釐。

越秀健康宅：致力打造環境友好的居所，讓人達到身心健康與人際和諧的境界，例如從嶺南「冷巷」中獲得的啟發，從風、光、水等元素入手，建立越秀地產健康宅技術體系，為客戶帶來健康舒適的生活感受。

花園是社區療愈師：致力於通過公共空間，優化社區環境，促進人與人之間的交流，讓人與自然、人與人之間的聯繫變得更為緊密。

全齡友好學習型社區：秉承終身學習的理念，圍繞「學前教育，基礎教育，社區教育」進行系統投入，建設全齡友好學習型社區。其教育生態涵蓋托育、幼稚園、中小學、成長官論壇、悅美樂學堂，以及線上成長平台等。

家是最好的酒店：家的溫度，不僅來自於產品本身，也源於專業而貼心的服務。越秀地產的服務管家將酒店的標準化服務理念帶到社區業主身邊。

越秀智慧社區：越秀地產智能家居系統，以商業建築智慧運營為起點，無界連結越秀社區，讓智慧和便捷直接觸達業主生活。智慧運營也使越秀地產的服務人員，能更為高效地管理社區，運用物聯網、大數據、AI等前沿技術，實現覆蓋整個社區的智慧管理。

零碳產品生態鏈：越秀地產已制訂了雙碳目標，2030年或之前實現碳達峰，2060年或之前實現價值鏈的淨零排放。部分優秀工程項目中，更將一體化保溫維護系統、三玻兩腔系統窗、屋頂光伏系統等綠色節能科技融入社區，建構可持續性的「零碳產品生態鏈」。

空間進化論：越秀地產針對不同客群的需求邏輯，以柔性定制、可變空間和滿載收納的方式，適應當代中國家庭的全齡空間需求，通過「可變空間」優化住宅結構專線設計，實現各個空間自由組合。通過「滿載收納」的方式，引入全屋收納系統，讓小家變大，滿足以人為本的使用需求。

成長性社區：保持與時俱進的開放心態，適配不斷迭代的客戶生活方式，營造社區空間，讓社群可以持續成長。例如廣州TOD住區品秀星圖，便利用TOD特有的蓋板構建了社區劇場、兒童活動、鄰里運動空間等。

科學家造公園：集合多年城市公園營造經驗，選擇與生態學家、植物學家一起造公園：通過周邊環境生態的修復，不僅優化了居住環境，也讓城市界面得到煥新，達到共生共贏的效果。