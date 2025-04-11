億航取得運營合格證 無人駕駛載人航空時代「起飛」

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總部位於廣州市黃埔區的億航智能設備（廣州）有限公司於2014年成立，2016年推出第一代無人駕駛載人航空器，以城市空中交通的創新理念，受到全球關注。經過十年努力，這款航空器從設計、研發、生產，再到取得運營證，正式踏入商業載人飛行的新里程。

安全最重要

億航智能副總裁賀天星強調，億航投入「十年磨一劍」的時間進行研發生產， 全因載人類航空器的設計是人命關天，「安全」是不容馬虎的事情。

研發這種航空器的難度，甚至遠遠高於傳統民用航空的飛機，所面對的飛行環境更為複雜。賀天星表示，無人駕駛載人航空器跟傳統大家所見的飛機完全不一樣，億航作出了顛覆性的創新，實現無人化、數位化、智慧化、電動化，而且航空器機身小巧便捷，加上分布式動力及全備份安全設計，讓航空器更加安全，符合未來城市內的空中交通需要。

讓人類自由飛翔

億航是全球率先進入低空飛行領域的企業之一，目標要「讓人類像鳥兒一樣自由飛翔」，這個願景不只是口號，更有實際運營需要。賀天星解釋，鳥兒在空中飛翔雖然不受約束，但又非常有規則，不會相撞。億航希望為大家提供這種高密度及大規模的商業類低空飛行的載人服務，能像鳥兒一樣自由飛翔，同時通過無人駕駛的智能指揮調度平台，可以安全有序地管理整個飛行業態和生態。讓未來大部分市民能以實惠的出行價格，享受這種空中出租車服務。「相信不遠將來，大家在廣州一定會看到超過1萬台，甚至更多的空中出租車，在城市內，安全有序地自由飛行，為大家提供常態的空中交通服務。」

實現全天候的「天空之城」

億航智能的子公司億航通航，億航與合肥合作伴的合資公司合翼航空，在獲得全國首批載人類民用無人駕駛航空器運營合格證後，將在合肥和廣州先行運營。賀天星透露，從這個月到下個月，會陸續開通一些商業飛行的航線。首階段聚焦於空中遊覽、城市觀光及飛行體驗。未來伴隨起降平台和商業運營點愈來愈多後，將可連接更多的飛行航線，逐步開展公共空中交通服務，就像公交車及出租車般常態化飛行，提供「365 x 24 」全天候的日常空中交通服務。

廣州市黃埔區是億航成長的地方，為它提供了生根發芽的養分。為了加速高質量發展，黃埔區加快布局千億級低空經濟產業集群，全區共有低空產業鏈企業50家，涵蓋研發設計與原材料、製造與集成、應用與服務等環節。億航在珠江岸邊穗港碼頭的新總部大樓和配套設施即將落成。新總部大樓將會配備全新的指揮調度中心，還會結合周邊智慧社區和商業體，開通觀光及交通航線，將打造成為極具科技感的廣州城市新名片。

讓市民認識航空器業態

現時地面空間已經非常飽和，向空中發展是未來交通出行的大趨勢。賀天星強調，有一片未被開發的空間資源，就是低空，未來發展巨大。

要讓城市空中交通的夢想成真，億航創始人及創始團隊一直思考如何安全、便捷、低成本及普惠化去提供這種城市空中交通的業態。賀天星認為，過程可分為科普階段、普及階段、普惠階段。過去十年，億航在全球完成了19個國家、64,000多次安全價值的飛行。通過科普，讓更多人體驗它，乘坐它，了解航空器的業態。「如果你沒有乘坐，你不會發現坐在航空器內，不用帶耳機也可自由交流，沒有很大的噪音，沒有很大的震動。」

追求差異化的創新

愈來愈多企業進入低空飛行的「賽道」，賀天星認為，有更多企業及產品參與是一件非常好的事情，但必須要做差異化的創新，而不是模仿的追求。他表示，億航過去幾年一直聚焦差異化的創新。不僅從產品研發到後期的商業運營，再到各個地方的落地，都是因地制宜地做好差異化的競爭。

未來億航還會扎實做好技術、研發及產品，做好所有產業相關的更新迭代，這才是競爭過程中，能立於不敗之地的法寶，「對航空對低空來說，當中最核心的法寶，就是要確保安全，讓消費者信得過。」

億航通過統一指揮調度管理、多份備份、多端監管，全面保障飛行安全。例如關鍵飛行部件採用全備份設計，設有智能指揮調度中心進行集群管理，甚至在遇到緊急情況可介入航空器的飛行等。

以往，全球民航業對無人駕駛載人航空器的標准都是「一片空白」，沒有任何可供借鑒或參考的地方。億航在過去三年為爭取全球首張適航證，與中國民航局及民航監管機構包括各個審批單位，都在致力梳理一套新的模式，一個全球可供借鑒和參考的新標準。「當中打破了很多壁壘，創造了很多的全新理念，是我們和中國民航局相互奔赴，互相成就的過程。」

產業規模可超汽車

香港及內地銳意發展低空經濟，隨着行業持續研發不同航空器，應用在不同場景，未來城市空中將會更加璀璨。賀天星相信，「未來的產業規模甚至比汽車產業還大。」他認為，有了這樣的產業規模，有了億航過去在無人機領域沉澱發展的優勢，包括產業、供應鏈、資金、技術及人才等方面的優勢，將會逐漸從低空產業形成整個經濟的閉環業態。「中國政府提出低空經濟的發展，在全球範圍內來說都是高瞻遠矚的。」

2024年是中國低空經濟政策發布的元年，各地都積極進入低空經濟生態的布局，對億航的航空器的使用及銷量都帶來良好提升，銷售及交付了216架無人駕駛航空器。賀天星表示，億航擁有目前唯一「四證齊全」的航空器，所以得到大家的喜愛和選擇，有更多的合作夥伴採購他們的航空器。他預計低空經濟在2025年還是高速增長、蓬勃發展的階段。「從政策也好、從行業也好，從大眾消費需求也好， 2025 年一定是低空經濟的高速增長期。」他相信億航在取得商業運營合格證後，可為整個業態的加速燃點「一把火」，億航的業績會比去年更加輝煌，能夠「翻一番」達至大約9億元人民幣的收入。

搭建市內及跨城市飛行網絡

EH216-S 航空器的型號標誌了2座位，8軸16個螺旋槳葉的設計。它擁有1.93米的機身高度、5.73米的機身寬度。全機採用碳纖維複合材料的構造，最大起飛重量僅620公斤，最大航程可達30公里，最大設計速度為每小時130公里。主要用途針對中短途城市內的飛行，實現公共交通及空中出租車的飛行模式。賀天星透露，億航一直努力提高電池的續航能力，與合作夥伴共同推出固態電池的版本，相信未來投入量產後，續航時間會比現在版本提高1倍，滿足大部飛行場景。

此外，億航還有另一款型號為VT-30的航空器，將升級成為VT-35的新版本，設計航程為300公里，針對於城際間的交通出行，例如廣州到深圳，配合EH216-S 航空器，可作為中短途及中長途的生態閉環，形成全生態的空中交通出行網絡。

影片連結：https://video3.mingpao.com/202504/BUS20250410_01.mp4