深圳內望：首季一二手成交逾2.6萬套 觀望者眾

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較上一季下跌四成

這種劇烈波動讓不少開發商感到措手不及，對開發商而言，更看重短期成交變化，環比資料的斷崖式下跌更具衝擊力，40%的跌幅可能會導致現金流吃緊，所以還是以促銷跑量為主的項目為多，只有小部分項目採取收折扣等提價手段。

樓市在經歷去年末的衝高後進入調整期，經歷四季度市場回暖後，不同開發商的預期開始出現明顯分化：資金充裕的開發商態度轉向樂觀，在價格上咬得較死，不願輕易讓利，反而拖慢了銷售節奏，也在一定程度上導致整體市場成交回落；而資金鏈承壓的開發商則更傾向於採取以價換量的策略，通過打折促銷來加速回款。當前購房者普遍抱有「撿便宜」的心態，對價格優惠更為敏感，這使得採取促銷策略的項目銷售表現相對較好。不過，這種降價行為並非市場普遍現象，而是集中在部分資金壓力較大的開發商。

現房銷售佔比逐步提高

今年第一季度新建商品住宅網簽銷售11,735套，同比增加82.1%，其中三月網簽銷售4,161套，同比增加47.0%、環比增加67.5%。受春節假期因素影響，今年一二月份都是傳統淡季，資料沒有太大的參考意義。三月份大家生活回歸正常，可以反映今年市場的走勢。按三月份成交的4,161套細分下來，其中預售2,926套，現售1,235套，現房銷售佔比30%。

現房銷售佔比逐步提高，究其原因，一方面是近年來房地產市場不景氣，銷售速度放慢，新房項目銷售周期拉長，在預售期內也沒有辦法完全清盤，最後只能選擇以現售的方式去化尾盤。另外，近年來開發商紛紛爆雷，雖然有保交樓的政策，但是客戶信心還是比較脆弱，對於預售項目還是有所保留，寧可選擇現房項目，所見即所得，買房相對放心及有保障。 今年第一季度二手住宅網簽成交14,309套，同比增加超五成。其中，三月二手住宅成交6,078套，環比增加65.3%，同比增加58.2%。根據中原統計資料，首季度套均成交金額分別是一月835萬元，二月802萬元，三月642萬元。套均成交金額逐步下降，主要原因是成交結構的變化，剛需佔比提高，高端產品佔比降低，反映有實力的客戶，受經濟大環境的影響比較大，選擇持幣觀望者比較多。