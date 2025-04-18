灣區信息：逾400灣區師生挑戰「 智慧救援 」

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鼓勵探索低空飛行應用場景

2024年恰逢低空經濟元年，低空經濟在世界範圍內呈現強勁的發展勢頭，粵港澳大灣區發揮城市協同作用，以先進製造業為基礎，創新技術為動能，陸續形成的產業鏈雛型，勢必進一步豐富產業的布局和發展。有見及此，大灣區香港中心適時推出挑戰賽，除了培養同學動手學習無人機原理外，也鼓勵同學探索低空飛行的各種應用場景，並期望通過粵港澳學生同場較量，增進三地學生的交流和切磋。

賽事設高小及初中兩個組別，參賽學生運用編程創新能力、科技實踐能力及協同合作能力，現場操控智慧補給車及搜救無人機，通過完成一系列搜救任務獲取分數以贏得比賽。比賽設有冠、亞、季、殿軍，以及一等獎、二等獎、三等獎及優秀指導老師等獎項。而主辦機構為了讓參賽學校更好地備戰賽事，在2025年1月至3月為領隊老師及參賽同學提供免費的無人車及無人機原理及編程培訓課程。

全國政協副主席、大灣區香港中心主席梁振英在頒獎禮致辭時強調，DeepSeek以低成本橫空出世，說明人工智能急速發展，但要記住「工具永遠不會取代人類，更取代不了青少年人的好奇心，以及敢於打破常規的勇氣。你們今天掌握的編程邏輯、團隊協作和解決問題的能力，正是未來與AI共舞的關鍵。」

同時，他以大疆創辦人汪滔在20年前參加機械人大賽中勝出的故事來鼓勵同學保持「落手做」的精神，因為未來是屬於敢於把創意變成現實的人。

將推出為高中及大專生而設的挑戰賽

除小學及初中，該中心亦即將推出為高中及大專生而設的《大灣區學界低空經濟個案挑戰賽》，同學可按學習的專長和興趣，既可暢想低空經濟的商業應用場景，施展市場策劃、財務分析能力，製訂可行的企劃書並進行演說推銷，亦可以設計改良現有的低空飛行器，適合不同的應用場景。