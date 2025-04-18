珠海首個「 四化 」新型住宅華發珠海灣 首配無人機送遞服務 料本月下旬推售

目前樓盤已接受登記，即將於四月下旬開盤，雖然價格有待發展商確認，但根據市場價格評估認為，其價值將約為每平方米三萬元人民幣。

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以「安全、舒適、綠色、智慧」為目標

住房和城鄉建設部日前發布將於5月1日起實施國家標準《住宅項目規範》，要求住宅項目建設應以「安全、舒適、綠色、智慧」為目標，推動住宅品質全面升級。自去年起，珠海便以集成式改革系統推進四化——「數字化、智慧化、綠色化、產業化」新型住宅產品體系建設，位於珠海高新區的華發珠海灣，便是首個落地項目，在2025年3月21日更以「智領灣區·飛創未來」為主題，開展珠海首個「四化」應用場景開放活動，開啟灣區智慧生活新時代。

所謂四化，其中數字化意即以珠海與華為聯手建立的數字社區及數字家庭控制底座，為智慧設施互聯、感知資料融合、資訊資源分享提供安全底座支撐。而智慧化則是打破傳統住宅局限，集成各類智慧產品在新建住宅和社區配套設施中應用，運用人工智能、人臉識別、AI視頻、智慧感知、智慧監測等前沿技術，深度融合綠色建築、智慧建造。例如華發珠海灣便有五大類AI機器人在社區內執行，包括安全巡查以至清潔等服務。綠色化則是引領建築變革的重要動力，珠海已明確要求新型住宅要達到二星級綠色建築評價標準，提升門窗密封性能、牆體隔聲保溫效果，優化採光通風性能，消除衛生間異味，配備智慧綠色家居產品，聚焦綠色材料、綠色節能設計及施工、光儲充、綠色節能控制系統、碳排放管理系統五大類應用，實現居住安全舒適健康節能。

位置優越交通便利

華發珠海灣除了樓盤質素，還有地利優勢，其所處的珠海高新區板塊，正以「南橫琴北高新」的區位優勢凸顯價值，例如連續5年經濟增速、高新技術企業承載量以至價值錨點，都是全珠海首名。而在今年2月，華發集團與珠海高新區攜手達成300億元的策略合作，雙方將透過深化交流，鑄造一座全新的超級大城，加快推進珠西科學城的建設。

交通方面，透過深中通道、港珠澳大橋，可以1小時內通達香港、澳門、深圳、廣州；經深珠通道（規劃中）30分鐘可達深圳最繁華的前海；唐家港年內通航，構建30分鐘「深港生活圈」，興業、金琴快線可30分鐘內通達珠海全城；興業東線預計年內達到通車條件。再加上毗鄰廣東省第二大大學城，疊加鳳凰山等萬畝生態資源賦能，形成「產城融合」的獨特競爭力。

至於最大的亮點，當然是華發珠海灣是全球首個無人機配送服務的智慧社區，最高配有約30平方米的MAX級環幕山海觀景台（ 環繞式、無干擾、三錯層設計），其中3X3平方米會用作「入戶無人機停機坪」，並以釐米級精准定位技術，實現生活「最後百米」的科技最優解。由於大露台必須要有6-9米的挑高空間，所以設計特色是「同層不可見、上下不可視」。

項目特色尚有採用大面玻璃幕牆、系統門窗等技術，科技節能等，不得不提還有其園林布局參考新加坡樟宜機場，包括三層立體垂直式園林、約8.6米高飛瀑、熱帶雨林體驗、無邊際泳池等。同時，每戶都可實現超100%實得率以及「一部手機一個家」的智能家居萬物互聯，集居家、社區、機構三位一體的新型親情智慧養老模式等，都是該樓盤的焦點。

來往口岸大巴路線開通

華發珠海灣項目銷售負責人楊晉軍指，對於港人來說，華發珠海灣是相當不俗的選擇，除了樓盤所在的周邊環境及軟硬件設施具吸引力外，樓盤還設有智慧康養公寓供業主租用，以便照顧長者所需。

項目預計於本月下旬正式推售，雖然價格尚待正式落實，但預期首期將很具吸引力，更不排除之後會略微提價。屆時會否有港澳買家的特別優惠，則要拭目以待了。至於首期所提供的單位設有3房及4房等戶型，面積為88至240平方米，以開揚景觀為賣點，部分更可享環廻山海景致。

同時，為方便參觀睇樓人士，發展商剛開通港珠澳大橋珠海口岸及高新區華發珠海灣的大巴路線，目前每日提供四班，第一班於上午10:30於口岸發車；最後一班在下午18:00由珠海灣發車，為方便識別，大巴車身貼有「高新暢行」標識。而據了解，該條路線日後將會作為樓盤的標配。

華發珠海灣

地址：珠海唐家灣高新區唐淇路

規劃：佔地4.5萬平方米，建築面積16萬平方米。

幢數：由10幢27至29層高的住宅物業組成

裝修：精裝

交樓日期：預計2026年

發展商：珠海華聚開發建設有限公司

查詢：「華發股份香港展銷廳」

（尖沙咀彌敦道186號有利大樓地下A鋪）

全新珠海望海樓現正試業

位於中國廣東省珠海市香洲區海濱北路303號的珠海望海樓酒店，集住宿、餐飲、會議及休閒為一體，由珠海華發集團出資原址更新重建。原酒店於1988年開業，曾是珠海市著名地標之一。

全新的珠海望海樓酒店現正試業中，擁有263間設計獨特的客房和套房，面積自50至175平方米不等。酒店背靠石景山，面朝香爐灣，觀山攬海，地理位置優越。周邊擁有得天獨厚的自然景色，鄰近珠海漁女、日月貝、景山公園、城市陽台、名亭公園/野狸島等風景點。酒店以「海涵山抱、碧海潮生」為核心設計理念，酒店設計靈感來自當地的原始美景以及在地文化的非遺特色。