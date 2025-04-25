灣區速遞：穗莞深城際料明年通車

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目前穗莞深城際「前皇先開段二工區」項目已順利穿越廣深高速完成關鍵節點施工，下穿距離約192.6米，包括149.4米路基段、43.2米高架橋樑段，顯示項目建設取得突破進展。而在3月14日，穗莞深城際機前段I標西鄉站至固戍工作井區間右線順利貫通。

其中，穗莞深城際機前段起於已開通的穗深城際深圳機場站，終至前海站，全長約15.15公里，採用地下敷設。全線共設三座車站，分別為：西鄉、寶安、前海。該工程項目設計速度為每小時160公里，採用八輛編組的CRH6型動車組，機前段預計2026年建成通車。

穗莞深城際前皇段線路起於穗深城際前海站，止於皇崗口岸站，正線全長21.158公里，動走線長3.18單線公里。線路設計時速160公里，可實現與深圳地鐵多線換乘。線路建成後，城際動車將直達前海和寶安中心，連通廣州、東莞、深圳，形成「黃金走廊」，對完善粵港澳大灣區城際網路，實現經濟一體化發展具有重要意義。

入境處專上學生暑期實習 下周一截止申請

入境處公布，專上學生暑期實習計劃現已開放申請，並將於4月28日下午5時截止，成功的申請人將獲聘任為入境處的暑期實習生，可獲每月津貼港幣11,200元。

入職條件包括為修讀香港本地或非香港本地專上學院全日制課程的學生（應屆畢業生除外），具良好英文和中文書寫和說話能力；具備良好的電腦知識，包括懂得使用MS Word、PowerPoint、Excel等。

至於工作職責，則包括協助製作宣傳品，包括撰寫社交媒體的帖文，拍攝宣傳片和設計宣傳品；提供客戶服務；擔任一般行政工作，包括處理查詢及資料輸入；協助籌備部門活動；及協助部門進行研究及服務檢討等。

有意申請的本港專上院校學生，須經所屬院校的學生事務處／就業輔導中心遞交申請。非本港專上院校學生，須將申請書、有關文憑/證書、成績單及其他證明文件的副本，於4月28日下午5時前，以郵寄送達香港新界將軍澳寶邑路61號入境事務處總部行政大樓16樓人事分科。