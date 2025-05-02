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市場信息：XPower兩款可換軸機械鍵盤 手感出色

【Presented by：WAW Creation】鍵盤是電腦的好朋友，XPower Quaoar推出的「三模熱插拔」可換軸機械鍵盤，不但擁有時尚的設計和出色的手感，還具備多種連接模式和訂製化功能，適合不同需求的使用者，例如辦公一族、遊戲玩家以至鍵盤愛好者等，其中防鬼鍵技術與可換軸設計，相信最為適合遊戲玩家。

 

Presented by：WAW Creation

 

XPower Orcus三模熱插拔可換軸機械鍵盤連雙顯示屏

產品特色

•可拆卸迷你顯示屏，可顯示日期/時間/天氣/電量/GIF

•1.54吋觸控屏，提供音量控制、列印屏幕和快速存取Windows設定

•3種連接模式：藍牙/2.4G/Type-C

•Gasket多層結構，達到減震、軟彈手感

•熱插拔，支援3/5pin軸體，可自由DIY更換鍵帽及鍵軸

•功能/燈光客製化軟件（僅限Windows）

•100% Anti-Ghosting防鬼鍵

•鍵數83鍵，鍵上附帶中文倉頡碼

•尺寸及重量：352 x 144 x 40（mm） & 750g

官網零售價HK$699.00

 

XPower Quaoar三模熱插拔可換軸機械鍵盤連LED點陣屏

產品特色

•8.5吋點陣LED屏，可自訂內容：燈效/日期/文字/動畫

•3種連接模式：藍牙/2.4G/Type-C連接

•Gasket多層結構，達到減震、軟彈手感

•熱插拔：支援3/5pin軸體，可自由DIY鍵帽及軸體

•PBT雙色不透明鍵帽

•功能/燈光客製化軟件（僅限Windows）

•100% Anti-Ghosting防鬼鍵

•鍵數84鍵，鍵上附帶中文倉頡碼

•尺寸及重量： 345 x 181 x 42（mm） & 1110g

官網零售價HK$799.00

（查詢：https://www.xpower.com.hk/）

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更新時間:2025-05-02 13:17
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