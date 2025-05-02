康方生物研發全球首創藥物 推動全球腫瘤免疫治療重大突破

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康方生物是一間從事源頭創新的生物藥物企業，在雙特異性抗體、抗體偶聯（ADC）、mRNA及細胞治療等領域擁有前沿的技術水平。自2012年成立至今，開發了50多個全球自主知識產權創新的候選藥物，有24款已進入臨床研究，並有7款獲批上市。公司並於2020年在香港聯交所掛牌上市。

2015年，康方生物將自主研發的腫瘤免疫治療藥物CTLA-4單抗許可給美國默沙東，成為中國首個自主研發生物藥物授權給全球TOP 5製藥公司的案例。時隔十年，再以其研發的PD-1/VEGF雙特異性抗體Ivonescimab（依沃西），在一個隨機雙盲對照的頭對頭三期臨床研究當中，以良好治療效果戰勝了「藥王」Keytruda。事件獲得CNN報道，並被華爾街日報稱為「中國生物醫藥的DeepSeek時刻」的實例。康方生物公共關係高級總監楊俊堅認為，這些肯定，反映了中國生物製藥領域在全球地位當中快速提升，在創新水平及藥物研發數量方面，達到較快速發展的狀態。

創新需求人才、土壤及技術

科技創新是推動生物醫藥產業發展的核心動力，楊俊堅表示，當中關鍵因素在於人才、創新的土壤及掌握的技術。他透露，康方生物的創始管理團隊基本是在中國讀書，在海外留學深造，並從事一線藥物研發開始逐步晉升成為企業的高管層，他們既具有國際視野，創新藥物開發經驗也非常豐富，因此在中國進行新藥研發也能取得成功。

內地在2015年起推動創新及創業政策，掀起「大眾創業，萬眾創新」的大潮。楊俊堅指，內地推動藥品註冊審評審批與國際快速接軌，讓新藥開發的效率大幅提升，令創業者更有創新創業的熱情和動力。另外，內地多層次資本市場服務體系的建設及優化，以至港交所推出上市規則第18A章等，都為企業帶來良好的融資環境，有助企業發展成長，這些措施為創新環境提供了土壤。

廣州擁創新創業條件

在地區方面，廣州市出台多項政策及措施，幫助生物醫藥產業在當地發展。康方藥業在2017年計劃落戶黃埔區，從取地到整個投產周期，只用了大約19個月時間。楊俊堅透露，當時政府為他們加快進行建設相關的審批程序，派出專業團隊指引完成各項手續，更牽頭協助提供道路及水電等建設條件，為公司發展帶來重大幫助。

他解釋，2019年公司開發的新藥臨近上市階段，接下來需要生產配套設施，才能進入產業化。園區的快速落成，為生產及銷售的無縫銜接帶來支撐。此外，廣州是國家三大醫療中心之一，資源豐富，對臨床開發有巨大幫助，加上廣州擁是大型的藥品市場，皆有利藥品銷售覆蓋至整個內地市場。

目前，康方生物已在黃埔設有兩個智慧化園區，包括位於知識城的生物製藥基地，以及位於生物島的康方臨床研究與運營亞太總部，具備了藥品研究、開發、生產、商業化的整個鏈條的體系。楊俊堅強調，雖然現已是一間擁有3,000多人的公司，但還是抱着創業者的心態，不斷開發新產品，不斷解決各樣問題，精益求精，讓企業有更好發展。

兩款藥物已納醫保目錄

去年11月，康方生物研發的依沃西及卡度尼利被納入國家醫保藥品目錄，從臨床開發銜接至商業化階段，未來將進一步進入醫院體系。楊俊堅表示，這兩款藥進入醫保之後，將可大幅降低患者的個人支付比例，讓更多患者「用得起」這些全球創新的藥物，相信產品的未來發展值得期待。他更透露，這兩款藥物共有超過20項三期、40多項二期臨床進行中，覆蓋超過40個適應症。隨著適應症增加，會在內地市場及國際市場進一步發展。例如依沃西將部分海外地區開發及商業化權益許可給了美國公司，現時已有4項國際多中心三期臨床在海外開展，其中一項會在今年中發布三期臨床研究數據結果，如數據理想，該藥物將可在美國上市。

將達商業化盈利目標

康方生物持續進行藥物開發研究，產品亦陸續推出市場。楊俊堅指，2022年開始，公司每年也有一兩款產品獲批上市，從創新成果而言，毫無疑問已進入收獲期。「但從研發投入到回報，目前僅僅進入門檻，遠遠沒有達到良好回報的階段。」他指出，去年公司的產品銷售收入達到20億元人民幣，達到創業以來的新高，但很多新藥仍在開發當中，因此研發投入了大約12億元人民幣，即產品銷售收入的六成左右。要讓研發投入及收入利潤達到平衡，往後就能實現商業化盈利。他相信幾年內可實現達至價格平衡的階段。

生物醫藥「黃埔軍團」加速崛起

近年來，生物醫藥產業已成為廣州市黃埔區發展勢頭最好、潛力最大的戰略性新興產業，全區集聚生物醫藥企業4,800家，形成「科技研發在生物島、成果轉化在科學城、生產製造在知識城」的產業鏈分佈，涵蓋藥品、器械、試劑等領域。

黃埔區生物醫藥企業以突破性創新成果頻頻登上國際舞台，助力內地生物醫藥從「製造」向「創造」跨越。2024年，全區新獲批臨床試驗批件115件，其中1類創新藥99件。黃埔區連續5年獲批的1類創新藥上市，累計達9個，佔全省50%。

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