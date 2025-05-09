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深圳內望：4月關稅衝擊前功盡棄 有危有機

【Presented by：WAW Creation】根據深圳住建局資料，4月深圳一手住宅網簽3,695套，環比下滑11.2%，其中預售成交2,588套，環比下降11.6%。深圳二手住宅過戶5,733 套， 環比下滑5.7%，同比上升37.4%。二手錄得6,597套，環比下滑14.4%，同比上升33.5%。

 

Presented by：WAW Creation

 

無論是新房還是二手房，在關稅壁壘的衝擊之下，都受到巨大的影響。去年29開始，好不容易形成的強力反彈勢頭，被嚴重破壞，差不多前功盡棄。

關稅對於外貿行業打擊巨大，深圳外貿依存度非常高，經濟、就業也會承壓，因此關稅確實也影響了購房情緒，觀望情緒升溫。但是有危就有機，同時也進一步增強了政策出爐預期，近期降息概率大增，有望給樓市帶來支撐。

五一假期前，政策出台消息滿天飛，可惜對於充滿壓力的房地產市場來說，又一次願望落空了，最終並沒有盼到任何政策的到來。

 

料支持投資建設力度增

買房是一個重要的決定，但是當前市場充斥著眾多利空及不確定性因素，特別是特朗普上台後，就更加不靠譜，經常不按照常規出牌，並且「反口覆舌」，說話前後矛盾，根本沒有辦法掌握趨勢變化。在對外貿易的不確定性之下，內地拉動內需的工作更為重要。房地產市場是拉動內需的重要一環，所以支援房地產投資建設的力度有增無減。政策方向，正在從止跌回穩，往止跌回升的方向發展。

雖然經濟大環境變幻莫測，但是房地產市場的機遇反過來是更加大。首先，政策上需要靠房地產拉動內需，所以支持房地產發展的措施相信會陸續到來。另外，金融方面，在低息的大趨勢下，以及缺乏其他投資機會的情況下，投資房地產或者是貸款給房產，都是大有作為。

再說，經過這幾年的房價深度調整，目前已經在現水準的房價站穩腳跟，再下跌的風險其實並不大，反過來看，卻是一個百年一遇的抄底的好時機。

 

再下跌風險不大

年初的時候，有部分開發商改變過去幾年的以價換量的策略，嘗試提一下房價，或者是減少一些優惠折扣，還有一些開發商減少使用管道。這樣開源節流的方式，其實無可厚非，從商業角度看，開發商追求盈利肯定是再正常不過，只是在這個過渡期，市場需要時間去適應變化。因為目前市場環境不太理想，客戶願意追價的積極性不高，市場成交焦點還是放在折扣比較大及管道比較大力推廣的項目上。

 

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更新時間:2025-05-09 10:12
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