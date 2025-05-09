灣區文化：《墨話非遺時裝展2025》番禺廣東時裝周上演

Presented by：WAW Creation

觀眾評具「王家衛式」風格

墨話是廣東十佳設計師及廣東服飾非遺推廣大使，曾帶着非遺作品走進聯合國總部，登上紐約時代廣場納斯達克屏幕，作品獲越南國家博物館、韓國博物館永久收藏，以及多國大使館大使們收藏。是次時裝展主要體現墨話以中國傳統非遺技藝自強不息的民族精神為內核，通過舞台設計與服飾廓形工藝展現文化力量，特點是將傳統詩詞意境與非遺工藝結合，賦予服飾詩意與故事性；既延續了「上衣下裳，天地陰陽」的哲學精髓，又展現出「各美其美，美美與共」的當代氣韻。

這次非遺大秀服裝面料，工藝由手工土布、香雲紗、刺繡、植物染製作而成；音樂來自非遺樂器單弦協奏曲《持續》，由作曲家隋曉峰創作，述說非遺樂器單弦與大提琴的對話。視頻背景則是墨話團隊以陝北窯洞、故宮紅、織錦和植物藍染為靈感用AI輔助創作。

「墨話非遺時裝大秀2025 」分為三個系列，包括「墨話古韻」、「天地方圓」及「和光同塵」，並由墨話親撰解說。

「墨話古韻」系列

創作理念：華夏衣櫥

一場夢，做了千年。夢中方向繁盛，陝北的窯洞肚兜，嶺南的荔枝木棉，故宮的紅，我的衣裙幻化成傑作，十指之間，演繹著千年的故事。一方是歷史的刻印，一方是時代的烙印；那主宰一方水土的服飾低語不停，與墨話古韻同行。

「天地方圓」系列

創作理念：雲肩

中國最美的雲彩，不在天上， 而是在雲肩上。中國傳統雲肩，以布為紙，以針做筆，以線當墨，將美好的祝福與寓意傾注於一襲雲肩之上，寓意天人合一，打開是外方內圓，象徵天地之間的方圓，更是民間情感的流露。

「和光同塵」系列

創作理念：道德經

一個人見過世面最高的境界是甚麼？道德經用一個詞描述——「和光同塵」。不張揚，不炫耀，接納一切真實，接納一切虛偽，接納一切榮耀，接納一切失敗，不是因為境界高，只是我願意融入塵世，與世界萬物同流，生活變幻無常，人生複雜多變，允許一切發生，風輕雲淡，和光同塵，是最好的狀態