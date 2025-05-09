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首批高才通「夠期」續簽 網上陷阱要小心 遠離「掛靠」

【Presented by：WAW Creation高端人才通行證計劃（高才通）於2022年12月28日推出，首批申請人的逗留期限陸續屆滿，開始進入續簽階段。縱橫宏基顧問（香港）有限公司顧問部總經理黃祺峰觀察，估計首批申請人約有五分一不續簽或不考慮續簽；他特別提醒續簽人士切勿提交虛假資料，以免觸犯法例。

 

Presented by：WAW Creation

 

據入境處資料顯示，高才通的申請數目在2023年及2024年分別為62,873及51,223，獲批數目分別為49,737及41,057，數目有所回落。黃祺峰表示，高才通推出超過兩年，有意申請或符合條件「順便」申請的人早已參與，現在的申請人會更深思熟慮。他認為，香港有輸入內地人才計劃或非本地畢業生留港政策等不同人才政策，這些都是比較「剛性」的人才來港需求，每年數字變化不大。只因高才通是新政策，加上申請較為容易，所以迎來爆發高峰期，他相信往後難有此申請高峰。

 

估計五分一人不續簽

高才通進入續簽階段，申請人可在逗留期限屆滿前3個月內經網上遞交申請。黃祺峰指出，據他的觀察及經驗，首批申請人約有5分1沒有續簽或考慮續簽，原因可能是對本身計劃、家庭或工作計劃有所變化所致。能滿足續簽要求的人，必定已付出相當的心血及努力，他們大多有明確留港發展目標，當中很多是為了子女教育。

 

續簽申請應早計劃

高才通續簽可延長三年逗留期限，是否獲批三年簽證，視乎申請人在香港的工作及貢獻等多方面因素而定。很多申請人遞交續簽申請後， 結果「不似預期」，只獲批一兩年時間。黃祺峰坦言，續簽條件並沒有實質或可量化的數字，例如在香港逗留日數、工作收入等，政府都沒有很明確的量化數字。

要成功取得較長的逗留時間，他表示，首先要有通常在港居住的記錄、長時間在港工作的記錄等，獲批申請後不久已有工作或是續簽前一個月才有工作，兩者差別可以很大，因此在香港工作時間愈長愈好。此外，要視乎申請人的工作性質是否對香港有貢獻，任職公司的成立時間、財政狀況都是考慮因素。如果是自己創辦的公司，除了財政狀況，也視乎是否有員工及辦公處所，並要提交辦公處所照片給政府的審批主任考量，以決定續簽時間長短。

 

切勿遞交虛假資料

隨着申請人開始續簽，揭露不同造假案例，包括工作記錄、年薪、稅單造假等，甚至有部分申請人透過虛假僱用或虛構業務以來取得工作證明。有些不良中介或公司，甚至會利用申請人急於續簽的心理，提供「掛靠」（即虛假僱用）以收取高額費用。

黃祺峰坦言，入境處也公開提醒申請人留意社交媒體的宣傳手法及內容。他提醒，由於網上資訊多，難以排除不清晰或失實描述，申請人須細心辨別及了解法規，例如虛假聲明或虛假申報都違反香港法律，特別是通過中介或自己以金錢換取工作證明，都屬違法行為。

「網上宣傳未必恐佈，私下接觸再提及的字眼就要非常小心。」黃祺峰強調，要小心「掛靠」等字眼，坊間也經常有假學歷、虛假工作證明的報道，而入境處也提醒，他們不排除會上門調查或致電公司，確認申請人工作的真實性。所以申請人要「擦亮眼睛」，不要誤信很容易申請或續簽的宣傳口號。

 

須在港遞交網上申請

黃祺峰曾處理多個高才通申請及續簽個案，曾遇到一些特別情況，並經入境處核實相關情況。他指出，在網上遞交續簽時，申請人必須在香港境內遞交才有效，如果在境外遞交，例如在內地或國外遞交都是「申請無效」。另外，申請人提交申請的設備，例如電腦IP要在香港境內，假如是通過內地IP遞交申請，入境處很大機會收不到續簽申請，包括不能刷新頁面或無法遞交申請。他也特別提醒，在遞交網上續簽申請後，入境處一般會在一兩日內發出認收通知信的電郵，建議預留在港時間接收認收通知信，以確保遞交申請成功。

 

續簽申請條件

已受聘的申請人：受聘從事的工作須與其學歷和專業背景相符，以及該職位的薪酬福利條件須達到市場水平。

香港特區開辦或參與業務的申請人：需提供業務證明文件，並必須明確顯示該業務確實在港運作、營運穩健並可持續發展，以及能對香港特區經濟作出貢獻。

B類及C類的申請人：須提交其學士學位學歷的認證文件。

據入境處資料指，申請如獲批准，申請人一般可獲准延長逗留不多於三年，或至其在港的僱傭合約的有效期限屆滿，以較短者為準。申請一般在入境處收到所有所需文件及相關的申請費後起計，約二至三個星期可處理完畢。

 

 

高才通續簽留意事項

1. 續約可以透過工作、開公司、參股，無行業歧視，核心是需對香港做出貢獻。

2. 不要被抖音、小紅書誤導，不要掛靠或聽信安排掛靠工作。一定提交真實資料、鑽法律空子被查出會被判刑入獄多年。

3. 申請高才通要看自身家庭的資源禀賦，避免羊群效應，需擺正位置，清楚判斷自己是否真正適合來香港。

4. 高才A類、B類續約創業，並沒有A類申請時年收入250萬的限制；三類高才續約要求相同，平均月收入達到2萬多以上較合理。

5. 如果啟動簽證後回內地，在快要續約時才回香港安排工作，續簽或許無大礙，但申請永居這兩年就不會計算在內。

6. 創業對註冊資本和僱用人數沒有硬性要求，但沒有辦公室和報稅，很難獲批。

 

Q&A

問：獲批優才/高才，受僱於深圳公司但住在香港，或在香港買房，是否有助於續簽及永居？

答：受僱於深圳公司買甚麼都不可以。

問：獲批優才/高才，受僱於香港但居住於深圳，是否可續簽及永居？

答：工作性質可以外派，有所得有稅收繳納強積金，人不常在香港也可續簽，但和香港沒甚麼關聯會影響申請永居。

問：申請人來港需從事甚麼行業，是否可以和原來的行業不相關？

答：看情況，個案不同具體事件具體分析，行業/跨行工作無限制，重點是需要給香港做出貢獻，建議和本科所學專業匹配，不要跨度過大，需符合「人才」入境原則。

問：第23個月才找到工作，可以續約嗎？

答：對於申請之前多久找工作並沒有限制，但開始愈晚，愈容易被入境處懷疑是不是在掛靠，從而不利於續簽。

（資料：香港高才通人才服務協會）

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更新時間:2025-05-09 10:12
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