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創科速遞：生物雷達檢測病原體助力對症下藥

【Presented by：WAW Creation香港經過多次傳染病爆發的「戰疫」，導致大量患者染上肺炎，甚至失去生命。為了治療肺炎，海康生命科技積累二十年技術，研發出生物雷達（BioRadar），實現多靶標、可量化、快速及全自動檢測病原體的功能，幫助醫生「打仗」，並藉此降低肺炎死亡率及縮短病人住院時間。未來通過臨床及環境檢測，結合人工智能及大數據，更可建立預警系統，防控疫情發生。海康生命科技創始人兼董事長于常海教授表示，肺炎是一種傳染性的呼吸疾病，由多種病原體引起，治療藥物各有不同，假如醫生不了解病人體內的病原體種類，即使有最好的藥物，亦難以對症下藥。因此研發出生物雷達，幫助醫生「打仗」，推動個人治療及精準治療發展。他更認為，生物雷達有助解決傳染病問題之餘，還可說好香港生物科技的故事。

 

Presented by：WAW Creation

 

目標診斷、量化、追踪

香港曾出現禽流感、沙士、豬流感及新冠病毒等不同傳染病，世衛更警告，未來可能出現一種未知的病原體，引發全球傳染病大流行。海康生命科技首席醫學官張安業博士表示，流感或冠狀病毒可導致肺炎，引發重症肺炎及死亡風險。由於肺炎屬於多種病原體感染，病情動態變化，因此診斷必須做到多靶標覆蓋，掌握病原體的數量及抗藥性。

目前，肺炎一般會用痰液或肺泡灌洗液進行病原體檢測，張安業指出，傳統的痰培養檢測需時大約兩天，每次檢測的病原體種類少，而且無法定量，因此有機會處方錯誤的抗生素，令病菌產生抗藥性，影響治癒機會。因此他們推出生物雷達，可早期診斷、量化及追踪病原體，實現「雷達」偵測的功能。

海康生命科技積累二十年技術打造的生物雷達，研發出獨家專利的EFAD基因芯片，可檢測高達441個靶標，覆蓋上百種肺炎相關的病原體和耐藥基因，有效分析病原體的抗藥性及做到精準定量。他解釋，只要在不同感染階段進行檢測，通過病原體的量值比較，即可判斷治療成效及癒後情況，避免誤診。

 

「床旁」診斷 兩小時出報告

生物雷達擁有獨家專利的芯片及獨製卡匣，只需將芯片裝備到卡匣，便可組成檢測的「試劑盒」。然後將採自病人肺部的液體樣本放到卡匣， 並裝置在生物雷達機器內，即可進行全自動檢測，兩小時

內出具一份臨床報告，實現了床旁診斷的效果。張安業表示，生物雷達擁有高靈敏性及特異性，有助消除一些假陽性或假陰性情況，令檢測結果更為準確，這些功能都是目前市面上基於熒光檢測技術未能做到的效果。此外，生物雷達適用於城市或偏遠地區，能出具標準化的高質量結果。他強調，生物雷達是臨床醫生心目中最佳的病原微生物檢測工具，而且檢測成本大幅降低，有助普及使用，減輕病人負擔。

核酸免提取技術是海康生命科技的獨家研發技術，研發科學家王珏博士表示，好處是可避免在提取過程中損失一些含量較少的病原體，最大程度避免病原體信息的丟失。另外，產品設有一個樣品製備緩衝液（Sample Preparation Buffer），可在床旁為病人取樣，再放入卡匣進行全自動化樣品製備流程，樣本經過多個樣品製備緩衝液，最後在芯片上進行反應，便可檢測病原體。未來如有新的傳染病出現，亦只需為芯片進行更新，便可快速推出新產品應對市場需要。

生物雷達不僅應用在臨床檢測，更可用於環境檢測，例如對醫院內一些容易引起病原體傳播的地方進行採樣檢測，就可以作出預警及防控作用。在各間醫院設置生物雷達，更可形成傳染病的監測和預警網絡，有效防控疫情爆發。海康生命科技現已與內地一些呼吸道傳染科的知名醫院合作，獲取更多數據以證明生物雷達的效能，並與內地多區的疾控中心合作進行防控。

 

原創產品 持續解難迭代

生物雷達是海康生命科技原創設計及研發，產品自家製造。研發科學家葉羽博士表示，他們選擇的技術路線與市場現有產品不同，市場一般採用熒光標記PCR技術進行檢測，受光譜限制最多只能檢測六七個病原體，而他們原創的芯片，能一次過進行數百個病原體檢測。過程中投入了大量時間進行探索及優化，才能達到理想效果。

產品經過多次更新迭代，最新版本體積輕巧，功能更完備。首席工程師徐立偉表示，產品涉及多項原創性的基礎研發，例如材料、加工制作工藝及各種實驗方式等。當中又會面臨很多穩定性問題，有些問題會忽然出現，影響整個實驗結果，雖然出現機率不高，但在醫學產品而言，這種小概率也不能容許，因此工程團隊一直在「捉鬼」，找出原因及杜絕問題發生。

 

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更新時間:2025-05-16 10:22
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