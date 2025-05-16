灣區速遞：12間內地醫療機構新納入 「長者醫療券大灣區試點計劃」

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衞生署署長林文健醫生表示：「衞生署會根據服務協議，繼續積極與各新增的試點醫療機構落實後續安排，包括人員培訓、財務安排、系統對接等，力爭在今年第四季或之前陸續在新增試點機構開展相關安排，讓合資格香港長者早日在更多服務點使用醫療券，更好使用基層醫療服務，提升健康，獲得更大的幸福感。衞生醫療領域的合作是大灣區建設的重要組成部分，對於促進區域內的民生福祉至關重要。」

「試點計劃」自去年開通後，截至2025年3月底，約13,350名合資格長者曾在「試點計劃」下醫療機構使用醫療券支付門診醫療護理服務費用，涉及24,645宗交易，申領交易總額約3,216萬元。

新納入「試點計劃」的12間醫療機構包括：

廣州：廣東省中醫院、廣東祈福醫院

深圳：南方醫科大學深圳醫院、北京大學深圳醫院

珠海：中山大學附屬第五醫院、珠海市人民醫院

佛山：佛山市第一人民醫院、南方醫科大學第八附屬醫院

惠州：惠州市中心人民醫院

中山：中山市中醫院

江門：江門市中心醫院

肇慶：肇慶市第一人民醫院

內地進口貓狗檢疫期縮減至30天

漁護署日前公布更新從內地進口貓狗的檢疫安排。由6月3日起，漁護署會把內地納入第三A組別，由內地進口的貓狗只要符合相關檢疫規定，並持有由內地官方獸醫簽發的動物衞生證書，抵港後檢疫期會由現時的120天大幅縮減至30天。新安排便利動物主人從內地攜帶寵物貓狗來港。

從內地進口貓狗的申請人，必須確保其動物符合第三A組別的各項規定和向漁護署提交所需證明，包括動物須植入合規的微型晶片；持有效的狂犬病和指定傳染病的防疫注射證明書；在離境前不少於90天及不多於一年內抽取血液樣本，在漁護署認可的化驗所進行狂犬病抗體滴度檢測和獲得合格結果，以及持有由內地官方獸醫簽發的動物衞生證書等。

漁護署發言人表示，為確保檢疫規定得以嚴格執行，漁護署與內地當局同意首階段由深圳海關官方獸醫簽發動物衞生證書。有關內地簽發動物衞生證書的詳細要求可向深圳海關查詢。至於從內地進口貓狗檢疫安排及申請程序，包括預留檢疫設施的方法及獲認可的內地化驗所資料，詳載於漁護署網頁。

（資料：香港政府新聞網）