榮利集團攜手三一、寧德時代成立「零碳智能聯盟」 5-10年50億打造零碳未來

榮利集團便攜手三一集團、寧德時代、泛瀾科技等，成立「零碳智能聯盟」，並於日前舉辦「零碳智能聯盟啟動儀式暨零碳智能空間開幕儀式」，推動行業數字化、智慧化和低碳化轉型，倡議共同促進產業政策升級和共生發展。聯盟更預計在未來5至10年投資至少50億元，推動本地綠色技術的應用和發展。

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「零碳智能聯盟啟動儀式暨零碳智能空間開幕儀式」於5月9日在元朗的零碳智能空間舉行；同場，榮利集團更先後與三一集團、寧德時代及泛瀾科技簽署零碳智能聯盟戰略合作協議。

作為聯盟牽頭者的榮利集團，植根香港基建領域逾20年，是從事土木及電纜工程以及太陽能光伏系統工程的承建商之一，一直致力於成為綠色建造的引領者，並自2018年開始拓展光伏新能源業務；2023率先批量使用電動工程機械，開創商用清潔能源應用先河；2024年上線4S智慧安全工地系統實施數智化管理。

三一集團有限公司是締約方之一，始創於1989年，是中國首家「破千億」的工程機械企業，獲得全球工程機械三強、福布斯全球企業500強等等榮譽。而另一個締約方寧德時代，則是全球領先的新能源創新科技公司，致力為全球新能源應用提供一流解決方案和服務。

據了解，榮利集團基於對低碳智慧和可持續發展的洞察及遠見，於是攜手三一集團、寧德時代等行業領軍者，組建零碳智能聯盟，率先構建「零碳智能空間」創新平台，實現核心技術的深度融合，推動香港新質生產力發展，促進香港可持續發展願景落地並成為現實。

倡「光、儲、充、換、回收」全鏈方案

零碳智能聯盟強調，誕生於香港，著眼於全球；將以國家新質生產力發展為指引，以香港綠色家園為共同使命，深度融合核心前沿技術，囊括但不限於綠色交通、綠色建築、智能光伏及儲能系統、智慧城市、AI智能應用等全產業鏈工作及服務。

同時，零碳智能空間這個創新平台，更提出了「光、儲、充、換、回收」全鏈企業化解決方案。該方案由榮利集團發起，將整合三一集團、寧德時代技術落地，為全港提供技術支持及服務，帶動行業數字化、智能化和低碳化轉型。

推動綠色香港實現低碳化、智能化轉型

零碳智能聯盟發起者、倡導人榮利集團主席姚宏利在致辭時指：「零碳智能聯盟的合作，充分發揮了各自的技術優勢和創新能力，這不僅為香港的綠色基建及電動化運輸注入了強大動能，也為我們的城市實現低碳化、智能化轉型帶來綠色科技示範項目。我們一致認為可再生能源與低碳創新科技可促進傳統行業轉型升級，將『綠色前沿科技』與『升級再造創新能力』深度融合，有助成為促進香港循環經濟、發展新質生產力的新動力。」

活動嘉賓之一的環境及生態局局長謝展寰表示：「聯盟的成立展現了企業在推動綠色低碳轉型方面的決心和積極參與，很高興看到聯盟推動綠色技術的應用與發展，這將為香港乃至大灣區的可持續發展注入新活力。」

香港建築業物料聯會行政總裁寗漢崇則認為：「這對全香港來說是一個重要的里程碑。隨着全球對環保意識的提升，低碳能源已成為未來發展的關鍵方向。」

第十四屆全國人大代表、香港再出發大聯盟總主任黃冰芬也指：「這標誌香港零碳智慧城市建設邁出了關鍵的一步，也是國家雙碳戰略在大灣區落地生根的一個重要體現。」

三一集團副總裁、董事周萬春則強調：「可持續發展是全球共識，更是企業責任，『零碳智能聯盟+空間』是香港綠色物流的美好開始。」

寧德時代重工業務部執行副總裁王靜竹致辭時表示：「綠色家園是我們的共同使命，零碳智能聯盟願意與各界攜手同行，共同推動香港智慧城市建設，共築香港綠色未來。」

據零碳智能聯盟公布，目標是帶動香港的新能源產業鏈升級，向低碳環保社會邁進更扎實的一步，並進一步鞏固在粵港澳大灣區綠色建設的領先地位。