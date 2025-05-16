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新東方國際教育「 出海 」首站 以「有溫度 」個人化課程設計 衝擊香港市場

【Presented by：WAW Creation補習是學習的重要橋樑，不僅能溫故知新，還能擴展正規課堂以外的學習視野。新東方是一家專注提供國際教育解決方案的教育培訓機構，憑藉多年品牌信譽及師資質素，贏得一眾家長和學生信賴。如今，新東方計劃進駐香港，不僅着力提升學生的學業成績，還提供「有溫度」的陪伴，助力學生在國際教育的學習路途上邁步向前。

 

Presented by：WAW Creation

 

新東方教育科技集團在1993年成立，以國際教育出發，致力培育學生全面成長，於2006年成為內地首家海外上市的教育培訓機構，在美國上市，並於2020年在香港掛牌上市。深圳新東方國際教育自2003年開辦以來，已迅速在市場上佔據主導地位，經過22年深耕發展，現已擁有11家學校，近3萬平方米的教學面積，每年學生人數接近2萬人，幫助無數學子邁向理想目標。

深圳新東方國際教育總經理陳培培表示，新東方是內地首家從事國際教育的機構，屬於行業的標杆，他們之所以能夠發展壯大，歸功於良好的品牌和師資質素。因此，儘管他們是一間「老牌」機構，仍然受到許多年輕家長的選擇。

 

教師必須有「功底」

國際教育市場競爭激烈，為了保持優勢，新東方在師資建立和學術研究方面作出大量投入，確保在競爭壁壘上無法被超越。例如，與雅思官方和劍橋出版社合作進行內容研發，每年還派教師前往外國參加學習課程和工作坊，將所學應用到教學之中，因此品牌長期穩佔國際教育培訓機構行業的領導地位。陳培培表示，新東方持續優化課程體系，加強師資建立，強調所有教師都必須「考功底」，例如雅思成績要達到7.5分，托福成績要達到105分，而且85%的教師為海歸，可為學生提供更佳的國際教育服務。

 

化身引導者及陪伴者

「在學生選擇國際教育前，新東方會是他們的引導者；選擇後，會是他們的陪伴者。」陳培培指，他們在每年3月及11月舉辦大型展會，幫助家長及學生認識各種國際教育資訊，每次皆有約1,000組家庭到場。當學生進入國際教育的「賽道」後，無論是選擇IB、DSE、A-level或AP體系，在任何階段也有全矩陣的產品選擇，為學生提供一站式的學習方案，化身學生升學路上的陪伴者。

 

乘灣區機遇 提升影響力

隨着大灣區整體經濟和粵港澳融合的發展機遇備受看好，新東方未來計劃聚焦提升品牌的影響力，在深圳及大灣區其他地方開設更多學校，並會迅速推出產品，以滿足客戶的期望。陳培培指出，據統計，至今約有175,000人通過人才計劃移居香港，當中75%有一名或以上小朋友，因此新香港人會是他們未來主要服務對象。新東方將持續吸收香港教育的優秀內容，進行課程研發和教學設計，並將保持品牌的影響力，給客戶提供良好交付，確保在市場上擁有絕對的領先地位。

 

 

一站式解決方案 滿足全齡段學習需要

新東方提供多元化課程選擇，涵蓋青少、中學、大學到成人等不同階段的學習需求，課程內容包括有留學考試備考輔導、國際學校備考輔導、國際學科、國際競賽輔導、國際預科，以及提升國際競爭力的各類課程和服務。

 

涵蓋青少年、中學、大學、成人

深圳新東方國際教育總經理助理許晶介紹，他們為青少年提供能力提升和應試輔導等多種課程選擇；為中學生設有雅思和托福的培訓課程，並為來自DSE、IB、A-Level和AP體系的國際學校學生提供同步輔導課程、擇校及升學規劃服務；對於來自灣區、港澳或海外大學生，也有未來升學的相關課程選擇；成人方面，主要為在職人士提供口語或寫作能力的提升課程。目標是通過一站式解決方案，滿足不同學習需要。

她更透露，新東方主要提供小班制教學方式，方便老師關心每位學生的狀態，除了課堂講解，課後亦有指導課教師輔導學生做作業及詞彙練習等。而且課程設計每年更新迭代，例如調整了正課和練習課的比例，讓學生有更多練習時間，通過討論及讓學生上台演講等不同形式傳授知識，加深學習印象。

 

規劃目標揀選升學路

學生在國際教育的旅程中，從起點到終點有各種不同的道路選擇。新東方在進行課程規劃時，會因應每位學生的年級、程度及未來目標，提供個性化的定制方案，當中不僅重視課程內容，還涵蓋升讀心儀學校所需的「背景」，例如義工經驗、參加比賽和撰寫論文等元素。許晶指，許多家長為子女規劃未來時會感到迷茫或猶豫不決，為此，可安排資深的規劃導師與家長進行一對一面談，並會透過大型展會發放各種國際教育資訊，以及與學校進行聯合活動，例如舉辦定制的訪校活動，讓家長及學生實地了解學校環境及課程體系。

 

設計產品三原則

「診斷、匹配、陪伴」是新東方設計產品時遵循的原則，許晶解釋，診斷不僅考慮成績，還會進行興趣愛好和學習偏向的測試，以了解學生的個性，另外還會探討他們對課程、國際學校體系及留學的選擇。基於第一階段的診斷結果，第二階段會為學生匹配相應的課程及服務方案，例如教師類型等，因應學生需要進行資源匹配。第三階段是陪伴，因為學生在國際教育路上會感到孤獨和迷茫，因此教師需要良好把控學生的情緒和需求。新東方在全人課程中設有心理諮詢服務，並提供療癒沙龍，幫助學生放鬆壓力，再次投入學習之中。此外，還會安排各種趣味活動，例如邀請學生擔任表演或講座嘉賓，藉此提升學習興趣。

由於不是每個課程方案都以考試為最終目標，許晶透露，會在不同階段為學生進行能力測試，並會出具學習報告，顯示學生成績變化、當前挑戰及未來發展建議等內容，甚至會附上曲線圖，以更直觀方式展示學生的學習情況。

 

AI融入教學是大趨勢

AI已在各行業開始普及應用，教育行業也不例外。新東方在兩年前設置AI平台，以更高效手段解決學生的學習需求，節省教師批改作業的時間。隨着AI技術不斷更新，將可更智能化顯示學生的數據學習曲線、成長曲線和分數進步曲線，讓學生掌握個人學習情況。同時，新東方也將AI應用於教師的培訓和備課環節，以縮短新教師的培訓時間。

新東方在每周設有不同主題的AI分享會，幫助教師和學生認識AI在教與學方面的應用。此外，今年5月將舉辦AI創新大賽，鼓勵全體教師分享AI應用知識和技巧，達到「以賽促學」的目的。

有些學生或會認為有了AI後，日後可以依靠AI進行自學，不再需要教育培訓機構。新東方為此進行了一項對照實驗，結論是AI提高了學習效率，教師則提供了溫度和個性化支持。他們相信，未來不太可能出現僅有AI與學生互動的學習場景，因為學生需要有溫度的陪伴，而教師能給予學生情緒支持和情感關懷，這是冰冷機器無法取代的。

 

 

六七月開學 首年料新港人為主

新東方教育集團即將進軍香港，並初步確定在旺角T.O.P設立首間培訓中心，校舍面積約4,000平方呎，預計6、7月份開業。香港新東方國際教育中心運營高級主管王超華認為，香港是一個優秀的國際教育基地，擁有許多出色的大學和多元化的升學路徑及課程。隨着人才引進政策的實施，許多新港人子女已經來到香港，因此希望陪伴他們，一起在這個新家園發光和成長。

 

冀三年後港人佔八成

王超華預計，第一年將以新香港人為主要服務對象，因此首要任務是為學生提供良好的課程解決方案，幫助他們突破學業難關，融入香港生活。期望能全方位滿足學生從來港、選校、申請插班到融入香港的需求，包括提供語言銜接課程，讓學生儘快在香港的英語環境中「如魚得水」。此外，還會介紹香港文化，如街頭小食、潮流文化及本地行業等，幫助學生適應香港生活。與此同時，會把新東方在考試方面的研究、學習模式及學習思維賦能給香港本地學生。她並期望三年後，本地學生的佔比可達八成。

 

落戶旺角T.O.P

新東方落戶香港後，服務對象將涵蓋小一至中六學生，計劃第一年以產品探索為主，第二年提供完備的課程體系，第三年則著重提升品牌在香港的知名度，目標成為香港教培行業中具有影響力的機構。王超華指，師資方面會有一半教師來自內地，一半在本地聘請，當中有幾位擁有DSE授課經驗的深圳教師會隨行到港，同時，新東方亦會優先聘用懂粵語的教師，以確保與家長及學生有良好交流溝通。

香港的教育以DSE課程為主，深圳新東方探索DSE課程至今已有三年多。王超華強調，他們一直關注內地學生學習DSE時的表現，因此明白內地學生學習DSE的優勢和弱點，可制定不同策略幫助學生應對考試。進駐香港後還會聯合香港本土中小學在職教師及業內人士，共同進行DSE考試研究分析，盡快將兩地研究成果融合。她強調，深圳新東方有一長期進行的DSE推廣和發展計劃，希望能分享最新的動態和研究，以促進行業發展。

 

視頻：https://video3.mingpao.com/202505/bus20250514_09.mp4

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更新時間:2025-05-16 10:22
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