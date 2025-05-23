粵港優勢互補 跨境醫療「 南下北上 」

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料重病南下輕症北上

莊文煜醫生認為，跨境醫療的興起源於兩地醫療資源的互補；香港的醫療水平一向處於國際領先水平，尤其在部分專科領域（ 如肝移植、癌症治療等）具有顯著優勢。雖然香港私營醫療成本高，導致收費亦較高，但由於高端醫療技術和藥物引進速度較快，加上對港式醫療的深度信任，仍吸引內地高消費群體南下求診。

而近年來，由於內地醫療性價比突出，同時亦引進了不少先進器材，適合常見病、慢性病管理及預防性醫療；再加藥械通及長者醫療券等政策支持，有助北上之勢。莊醫生直言：「綜合來說，大灣區的醫療費用較低，尤其是牙科、體檢等項目，已吸引愈來愈多港人北上就醫。」

機遇與責任

莊文煜醫生同時指出，跨境醫療絕不可簡單複製，而是要創造安全便利的就醫生態。同時，這不僅僅是商業機會，更是提升大灣區整體醫療水平的契機，有助推動兩地醫療體系融合。

由此可見，真正的跨境醫療和融合所面對的不單單是人員和藥物器材的流動，還有一連串問題需要解決，例如開發跨境電子病歷系統，以至藥物過境等實際問題。

冀醫療券進一步擴大

對於「北上」的港式醫療需求市場，除了居於香港的病人外，還有居於大灣區以及特別是打算在灣區退休康養的一群。要打入這個市場，當然有不少需要解決的「痛點」，如醫療券適用範圍受限、跨境醫療系統不聯通、內地醫保不適用於門診等。

目前「長者醫療券大灣區試點計劃」，可讓合資格的港人在大灣區使用醫療券，以支付門診及醫療護理費用，日前適用的醫療機構更擴展至19間，但莊醫生直言，希望當局能進一步擴大適用範圍，特別是一些港式醫療機構。

切記就診安全與資訊透明

對於計劃北上或南下求診的患者，莊醫生建議必須選擇信譽良好的機構，而有香港背景或國際認證的醫療機構可以率先考慮。此外，病人亦應事先了解兩地醫療文化如治療方案及藥物供應等，避免因文化差異影響療效。

作為跨境醫療的其中一個參與者，莊柏醫療在內地診所推行香港的管理模式，並重視醫生培訓，確保服務質素。莊醫生指，「內地醫生可能較傾向積極治療，而香港醫生則較注重風險管理。我們需要平衡兩地標準，確保患者安全。」

據他了解，曾發生內地醫生為七旬患者一次性拔除四顆牙齒的事件，雖病人健康狀況無礙，但事件亦促使其集團設立「高齡複雜病例雙重審核」機制。

北上發展：建立信任最關鍵

歷經二十年發展，今日的莊柏醫療集團已從單科診所擴展至涵蓋13間西醫、7間牙科、10間中醫診所、6間腸胃鏡中心、2間醫療影像診斷中心，並有3間內地診所。而一直堅持的初心，便包括實踐「家庭醫學」的理念，為病人致力於提供全面且可負擔的醫療服務。隨着業務擴展，集團已逐步引入中醫、牙科、腸胃鏡檢查等服務。莊醫生回憶創業初心時透露，「我是在沙士後2004年開設莊柏的……接受家庭醫學培訓的我，在過程中發現當有人患病時，是會影響全家人的，必須重視……而這個理念亦獲得很多家庭的重視……及後發現公營醫院所提供的藥物有時為副廠所製，若能在合理的價格下，讓更多人獲得更好的藥物以及優質服務，便成為了我的理念以至初心。」

將於佛山營運醫院

莊柏集團進軍大灣區，可以說是由2019年收購深圳羅湖一家診所開始，2022年更設立首間跨境診所，提供港式家庭醫生服務。而在今年底或翌年初，更會應地產發展商邀請，在佛山萬科三山新城打造綜合醫療中心（醫院），進一步擴大服務範圍。

重視「治未病」

談及在大灣區發展挑戰時，莊醫生坦言，「信任建立」最為關鍵。他舉例其深圳診所，便曾有港人質疑「這間莊柏是否山寨機構」及其醫療水平，這實在需要反覆解釋及時間，才能令病人釋疑。 隨着人口老化及慢性病問題加劇，「治未病」會是莊柏醫療未來重點發展之一，並推動體重管理、三高防控等預防性醫療服務。至於遠程醫療方面，「我們希望透過科技打破地域限制，例如讓香港專家與內地醫生協作診症，或讓患者在邊境診所取藥，提升便利性。