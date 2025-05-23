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灣區速遞：碧桂園5月管理會議：眾志成城砥礪奮進

【Presented by：WAW Creation】碧桂園集團於5月9日召開月度管理會議，集團董事會主席楊惠妍針對當前政策及市場環境、企業經營管理情況進行深入分析，並鼓勵全體員工共同努力，堅實完成保交房、保主體的目標。「信心」與「決心」，是此次集團管理會議反復提及的關鍵字。

 

Presented by﹕WAW Creation

 

隨着近期新政的實施，房地產市場購房需求得到了一定程度的釋放，多地呈現回暖跡象，從碧桂園的情況來看，五一期間各區域項目因地制宜，整體銷售目標超額完成。楊惠妍表示，中央定調持續穩定，地方政策分類支援，目前局部市場已呈現趨穩狀態，要對黨和政府充滿信心。同時要求各區域項目充分研究，積極回應當地政府出台相關政策，及時調整銷售策略，推動資產有效盤活，為保交房工作提供有力的資金支持。

 

保交房 半年衝刺 全力攻堅

保交房是當前碧桂園發展面臨的首要任務。步入5月，碧桂園已進入半年衝刺關鍵階段。近期，碧桂園集團控股股東將所持有的碧桂園服務全部股份作為抵押物，借款10億元人民幣定向投入到國內的保交房工作中。楊惠妍表示，這是個重大的，也是個堅決和果斷的決策。砸鍋賣鐵保交房，儘快讓公司恢復正常經營，這是創始人和控股股東的堅定目標，他們對公司能夠恢復正常經營充滿信心。這份信心、決心首先來源於公司深耕33年積累的團隊、文化和資產等，其次源於路徑明確的行動方向：一是堅決落實保交房，二是做好債務管理。區域和項目要充分利用好手頭的資源，執行好極限措施。

集團總裁莫斌強調，630是集團的重要交付節點，保交房工作的關鍵是「保質保量，客戶滿意」。他表示，以市場為導向，以客戶為中心，是碧桂園始終堅守的初心。客戶的滿意度、客戶的口碑，都將成為碧桂園恢復正常經營、可持續發展的重要力量。區域要緊緊依靠地方政府，並聯動利益相關方積極自救，及時解決問題，上下同心，全力以赴完成保交房任務。

 

保主體 主動重構 共度難關

此次集團管理會議同時提出，努力保交房的同時，要持續推進保主體工作。這是對債權人最大的保護，也是對政府、業主、員工以及其他利益相關者的責任。目前，碧桂園境外債務重組工作正在有序推進中。截至5月9日，根據公告，相當於現有公眾票據本金總額超過50%的持有人已經加入重組支援協定。楊惠妍再次勉勵大家，面對困難與挑戰更應眾志成城、砥礪奮進。「希望大家共同努力，早日完成保交房目標，也為明年公司進入新常態的正常經營狀態做好準備。」

 

 

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更新時間:2025-05-23 10:32
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