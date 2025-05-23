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灣區速遞：深圳邊檢總站出入境人數累計破億

【Presented by：WAW Creation】據統計，截至5月19日，深圳邊檢總站2025年查驗出入境人員已突破1億人次，較2024年提前24天達成這一目標。目前，深圳邊檢總站日均查驗出入境人員近73萬人次，單日最高達104萬人次。

 

Presented by﹕WAW Creation

 

自2024年以來，隨着240小時過境免簽、單方面免簽等便利外國人來華政策的優化升級，外籍人員經深口岸入境量同比顯著增長。資料顯示，截至5月19日，深圳邊檢總站累計查驗出入境外籍人員達264萬人次，同比增長41%，其中免簽入境外國人56萬人次，同比增長105%。

深圳邊檢總站邊防檢查處四級高級警長杜海表示，今年出入境旅客客流破億時間較2024年提前24天，側面反映了粵港澳大灣區融合發展加速，各項移民管理新政直達快享、惠通優享。他們將持續深化通關便利化改革，創新攻堅「免出示證件」智能查驗、「高頻次通關」快捷查驗、「跨境旅遊團」移動查驗，更好促進人員流通、貿易融通、民心相通。

此外，針對大進大出、快進快出的口岸客流特點，深圳市口岸辦多措並舉，持續提升口岸服務品質與旅客通關體驗，全力營造安全、高效、便捷的通關環境。

（資料：深圳口岸發布）

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更新時間:2025-05-23 10:32
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