雙特異性抗體治療 對抗難治肺癌

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非小細胞肺癌 缺有效二線藥物

劉醫生表示，第一、二期患者的腫瘤仍然相對較細，沒有淋巴轉移或淋巴結數量較少，一般會考慮根治性的手術方案；第三期的患者，大部分患者都不適合做手術，因此多會以放射治療將腫瘤縮小，再以標靶藥或免疫治療藥物將腫瘤加以消滅。而針對第四期肺癌患者，則會採用基因測試檢測病人腫瘤是否有可配標靶藥的靶點及有免疫蛋白PD-1表達，適合免疫治療，藉此控制病情，維持患者的生活質素。另外，超過40%第四期肺癌患者會出現「腦轉移」，導致失去工作能力，就連進食及溝通能力都有困難，嚴重影響生活質素，因此需要有效控制病情，控制及減低腦轉移情況發生。

現時，第三代EGFR標靶藥對治療肺腺癌非常有效，僅有輕微皮疹及腹瀉等副作用，腦轉移控制率高達70-80%。劉醫生表示，標靶藥物治療終究會出現抗藥性的情況。例如一線治療常用的EGFR標靶藥奥希替尼（Osimertinib），PFS（疾病無惡化存活期）平均中位數為16至17個月，但在出現抗藥性後，傳統上沒有可用於二線治療的標靶藥，大部分患者只能進行化療，副作用和腦轉移的控制都不理想。

新藥可適用一二線治療

幸而2024年發布了一種靶向EGFR和MET的雙特異性抗體療法，可用於NSCLC的二線治療。劉醫生表示，以新藥物（Amivantamab）配合化療藥作混合治療，能有效控制中樞神經擴散，PFS中位數可從約4個月延長至約6.5個月，臨床療效顯著。

他透露，Amivantamab不僅適用於二線治療，有研究更顯示，其一線治療的效果更佳，與第三代EGFR標靶藥物Lazertinib合併使用，中樞神經控制率可達80%至90%，PFS中位數從16個月大幅延長至大約25個月。不過，兩款藥物混合使用會帶來較多副作用，藥費也可能倍增。

病例：從臥床至恢復自理能力

一名年約60歲並已出現腦膜轉移的女性肺癌患者，一線治療使用第三代EGFR標靶藥物Osimertinib後，初期腫瘤縮小，但6個月後腦膜廣泛擴散，患者喪失自理能力，此類情況一般只能維持約一個月壽命。然而在二線治療使用Amivantamab聯合化療後，藥力迅速生效，腦內腫瘤開始縮小，患者從臥床狀態恢復了自理能力，延長病情控制達6個月，目前仍在持續觀察中，治療期望能進一步令中樞神經腫瘤縮小。

小細胞肺癌 二線治療治癒機會低

小細胞肺癌佔肺癌數目15-20%，90%以上病例由吸煙引起，分為局限期（limited-stage）與擴散期（extensive-stage）。絕大部分患者確診時已是擴散期。傳統局限期的醫治方法法是通過化療縮小腫瘤，再進行放射治療，而擴散期小細胞肺癌，醫治方法是單獨使用化療。劉醫生表示，由於沒有標靶藥及無法進行手術，因此治癒機會相對較低，存活率中位數大多只有6個月。在近年有新的治療方法，可將化療結合免疫治療，用於一線治療，但PFS延長效果有限，如治療失敗，二線治療的存活率中位數只有三個月。

新治療大幅延長存活期

去年，一項突破性的研發發表，一款雙特異性抗體藥物類別BiTE（Bispecific T-cell Engager）的免疫治療新藥，可一端針對腫瘤上的DLL3抗原體，另一端針對T細胞表面受體CD3，把腫瘤和T細胞連接，以激活T細胞，達到免疫治療功效。劉醫生指數據顯示，新藥物Tarlatamab作為二線治療藥物可延長病情控制至14.5個月，且副作用大幅低於傳統化療藥物，還能有效控制中樞神經的腦擴散，緩解率可達40%以上，為過去治療SCLC 的困局，打開了新的一片天。但部份病人對此藥可能會出現免疫反應過高，出現短暫且嚴重的免疫風暴，不過按此新藥的應用經驗，情況屬可控，但需要密切醫療監察。劉醫生亦提到，現階段醫學界正進行Tarlatamab和其他藥物（如anti-PD1）的混合治療研究，希望能與更多治療方案結合，進一步推進治療效果。

病例：SCLC病人的長效控制

一位80歲小細胞肺癌患者接受一線化療聯合免疫治療後，腫瘤縮小並維持療效一年半，但隨後出現抗藥性，腫瘤擴散至淋巴、肺臟和肝。由於Tarlatamab 藥在去年公布但尚未註冊，因此透過恩裇施藥計劃給患者使用，結果非常有效。僅兩個療程，正電子掃描結果顯示腫瘤的生長已受控兼且明顯縮小，腫瘤擴散的幅度亦全面受控，患者恢復至病前狀態。劉健生醫生相信此藥有助提高小細胞肺癌的治療及長期控制效，令死亡率大幅降低。

坊間免疫治療難辨真偽

近年，坊間不時流傳利用CAR-T細胞免疫治療或幹細胞治療等療法，能治癒實體癌症，但許多未經證實的療法混雜其中， 容易誤導患者。劉醫生強調目前CAR-T療法主要獲批用於治療血癌，淋巴癌，對治療實體癌症（如肺癌）缺乏數據支持。另有傳各式各樣免疫細胞療法，坊間說可「改善免疫力」，皆是未經證實及未獲醫療監管機構如FDA批准的治療方案。

要判斷某種治療手段是否適用，他建議，先了解該治療是否獲醫療監管機構，如美國FDA、歐洲EMA、內地NMPA、香港衛生署等權威醫療機構的批准和認證；第二是有否在權威醫學期刊上發表；第三是評估相關療效描述是否誇大，如有否聲稱「無副作用」等不良宣傳。另外，要注意前往外地接受未經證實的細胞免疫療程的風險。如為此錯過接受經證實有效的治療方案，不但浪費金錢和時間，更可能延誤治療的黃金期。