灣區速遞：資助綜援長者赴粵養老 每人每月5千元

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5月21日，香港特區政府勞工及福利局局長孫玉菡在立法會會議上書面答覆議員有關香港長者到內地安老措施的提問時指出：

特區政府持續推行多項措施，包括提供資助院舍照顧服務和可攜現金援助，便利香港長者在大灣區內地城市養老，為他們提供更多選擇。截至今年4月底，共有約460名長者參加「廣東院舍照顧服務計劃」入住大灣區內地城市的15家指定安老院。

截至今年4月底，在大灣區內地城市居住並領取綜合社會保障援助、高齡津貼或長者生活津貼的長者人數合共24,551人。領取補貼的長者主要住在深圳及廣州，分別有8,486人及4,135人；東莞及中山排第三和第四，分別有3,309人和2,298人。

社會福利署（社署）網站載有廣東院舍計劃及可攜現金援助的資料。現時「跨境通辦」網頁載有申請廣東計劃高齡津貼和長者生活津貼的辦法。社署會考慮把廣東院舍計劃的資訊加入相關網頁。

（資料：駐粵辦）

辦證服務進校園 滿足內地港生出行需要

暑假將至，為了滿足在內地就讀的香港學生在暑假出行的需要，駐粵辦入境組在剛過去的周日（5月25日）到訪深圳香港培僑書院龍華信義學校提供到校辦理香港旅行證件服務，為該校有辦證需求的港籍師生及家長們現場辦理香港旅行證件的申請，其中包括特區護照、簽證身份書及回港證。

此次活動反應非常正面，受到師生和家長們的歡迎和肯定。入境組亦在前期與校方保持充分溝通，確保家長們為學生填寫準確資料及備妥所有有需要的申請材料，致使家長和學生們在辦證當天能迅速有序的完成相關申請，大大提高辦證當天的服務效率。

駐粵辦入境組表示，會繼續在資源容許的情況下，研究不同措施為在內地生活的香港居民提供更便捷的服務。

（資料：駐粵辦）

端午節出入境 含肉或蛋黃糉禁入境

糉子作為端午節應節食物，能否攜帶入境是需要看它們的「內在」。根據《中華人民共和國禁止攜帶、寄遞進境的動植物及其產品和其他檢疫物名錄》（以下稱《名錄》）相關規定，下面幾類糉子禁止攜帶、寄遞進境：

含肉糉子：糉子中含有的肉類屬於《名錄》內「（生或熟）肉類（含臟器類）及其製品」範疇，存在傳播非洲豬瘟、口蹄疫以及其他檢疫性動物疫病的風險，因而含肉的糉子禁止進境。

含蛋黃糉子：鮮蛋、皮蛋、鹹蛋、蛋液、蛋殼、蛋黃醬等蛋源產品屬於《名錄》內禁止攜帶、寄遞的動物產品，因而含蛋的糉子禁止進境。

酒限額數量

端午節的習俗還有灑雄黃酒、佩戴香囊等在出入境時需要注意。旅客進境時可以免稅攜帶12度以上酒精飲料限2瓶（1.5升以下）。來自港澳地區的旅客，可以免稅攜帶12度以上酒精飲料限1瓶（0.75升以下）。短期內多次來往港澳地區的旅客和經常出入境人員以及邊境地區居民，不准免稅帶進酒。不滿16周歲的旅客不能攜帶酒製品入境。（「短期內多次來往」和「經常出入境」指：半個月（15日）內進境超過1次。）進境攜帶酒製品超出規定免稅限量仍屬自用的，經海關核准可徵稅放行，稅率為50%。

此外，旅客需要注意出境時攜帶或者郵寄的香囊中所含中藥材是否遵循國家相關規定。瀕危的和珍貴的動物、植物（均含標本）及其種子和繁殖材料，屬於禁止出境物品，貴重中藥材屬於限制出境物品。

（資料：深圳口岸發布）